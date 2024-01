Uložit 0

Na začátku roku si mnoho z nás tradičně dává spoustu předsevzetí. Některá se týkají naší fyzické kondice, jiná toho, že se budeme více věnovat volnočasovým aktivitám, další se naopak týkají naší práce, efektivity a motivace posouvat věci kupředu. Leden by nás ale mohl vybídnout také k tomu, abychom si osvojili návyky, které jsou ekologicky udržitelnější – třeba v kuchyni. Přinášíme přehled tipů, které mohou aplikovat jak úplní novicové, tak pokročilí záchranáři jídla.

Naučte se správně skladovat potraviny

Zkrabatělé mrkve a brambory, okoralé pečivo, shnilé ovoce… Každého z nás pohled na znehodnocené potraviny trápí, ještě více nás trápí, že je musíme vyhodit, přesto se to děje až třetině vyprodukovaného jídla. Každý Čech vyhodí ročně 91 kilogramů potravin. Jak tomu předejít? Na pečivo si pořiďte speciální sáček s membránou, nebo jej alespoň balte do více bavlněných vrstev (kvalitní kváskový chléb přežije i mrazák, když víte, že ho během několika dnů nespotřebujete).

Bylinky dávejte stonkem dolů do hrnku s vodou, jablka stranou od ostatního ovoce, protože produkují etylen, který urychluje kazivost. Mrkve dejte také klidně do vody a do ledničky, brambory mějte na tmavém, suchém místě v papírovém sáčku. Hnědnutí banánů pak zpomalíte tím, že je oddělíte z trsu a jejich stopky obalíte fólií. Další tipy najdete na webu Zachraň jídlo.

Foto: Vygenerováno OpenAI DALL·E-3 Pečivo balte ideálně do bavlněných pytlíků či speciálních obalů

Rozlišujte „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“

Podle výzkumu v zemích EU se ukázalo, že až 10 procent z celkového objemu vyplýtvaných potravin, tedy 8,8 milionu tun, je způsobeno tím, že spotřebitelé nerozumí pojmům „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“. „Minimální trvanlivost do“ tedy označuje datum, do kterého si potravina uchová svoji deklarovanou kvalitu – od jogurtu se neoddělí syrovátka, čokoláda na sobě nemá bílý tukový potah a podobně. Takové potraviny lze ale stále bezpečně konzumovat, pokud tedy byly skladovány ve správných podmínkách. Datum „spotřebujte do“ se pak objevuje na potravinách, které velmi rychle podléhají zkáze, jako jsou třeba čerstvé ryby nebo čerstvé maso. Po jeho uplynutí tak už potraviny konzumovat nelze.

Nezbavujte se zbytků

Zbytky mohou vzniknout při samotném vaření, často jde především o různé odřezky zeleniny. Stačí, když je dáte do čisté dózy do lednice. A když se vám další den nakupí nové odřezky, vůbec nejjednodušší je z nich udělat vývar. Využít takto můžete i bubáky a stonky z rajčat, zdřevnatělé konce chřestu, tvrdé košťály, slupky z mrkve, petržele, celeru i suchou slupku cibule. A když máte po ruce čerstvé odřezky masa nebo kosti, můžete do vývaru přidat i ty. Tučné odřezky masa pak můžete použít při restování místo oleje či másla. Ze slupek brambor si můžete upéct skvělé chipsy, stačí je před oloupáním důkladně vydrhnout a pak je dát to trouby s olejem a solí. Nevyhazujte ale ani zbytky v restauraci. Raději si je nechte zabalit s sebou, doma jako když je najdete.

Foto: Vygenerováno OpenAI DALL·E-3 Při zpracování zeleniny odkládejte zbytky na vývar

Vyzkoušejte popelnicové potápění

Tenhle tip je pro ty odvážnější, ale může jít o zajímavé zpestření volnočasových aktivit, díky kterému poznáte, kolik kvalitních potravin se vlastně vyhodí v supermarketech. Popelnicové potápění, které je ve světě známé jako dumpster diving, totiž spočívá v tom, že si večer vezmete nákupní tašku a vydáte se podívat do popelnic umístěných za obchodem. Ne všechny jsou přístupné, takže je vhodné si předem ověřit (například na facebookových skupinách), kam se můžete vydat. Ulovit takto můžete spoustu ovoce, zeleniny, baleného pečiva, ale i mléčných výrobků, kterým se zatím krátí jen termín „minimální trvanlivosti“. V zimě je tato aktivita mnohem lepší než v létě, protože se díky chladu z popelnic neline tolik nepříjemných pachů.

Foto: Vygenerováno OpenAI DALL·E-3 Při dumpster divingu můžete objevit kvalitní ovoce i zeleninu

Jezte méně hovězího a více zeleniny

Nemusíte hned přeskočit na ryze veganskou stravu, stačí, když alespoň trochu upravíte své stravovací návyky. A pokud byste měli omezit jednu surovinu, pak je to hovězí maso. Má totiž daleko větší dopad na klima než jakákoliv jiná běžně konzumovaná potravina. I když každý týden vyměníte jednu porci hovězího masa za jednu porci kuřecího, ušetříte 0,71 tuny oxidu uhličitého ročně. Když nadto do svého jídelníčku zařadíte více zeleninových jídel, třeba takové dýňové kari, quesadillas se směsí pečených batátů a fazolí místo mletého masa nebo houbové rizoto, můžete si přičíst další body k dobru.

Foto: Vygenerováno OpenAI DALL·E-3 I omezením konzumace hovězího zmírníte svou uhlíkovou stopu

Začněte kompostovat

V českých domácnostech tvoří bioodpad asi 25 procent objemu popelnic. To je problém především v momentě, kdy se tento typ odpadu ukládá společně se zbylým komunálním odpadem na skládky. Jakmile se začne rozkládat bez přísunu vzduchu, začnou vznikat oxid uhličitý a metan, tedy nechvalně proslulé skleníkové plyny. Pokud tedy máte dostatek místa a času, založte si doma vlastní kompostovací systém. Vyrobit si tak můžete speciální „čaj“ na hnojení pokojových rostlin. Můžete se ale také podívat, jestli se nějaká kompostárna nenachází ve vašem okolí. Jejich přehled najdete na mapě komunitních zahrad a kompostérů.

Foto: Vygenerováno OpenAI DALL·E-3 Kompostér lze pořídit i do bytu

Uspořádejte kuchyňský swap

Před lety jste si nadšeně pořídili horkovzdušnou fritézu, jednou ji použili a od té doby leží netknutá ve spodní polici v kuchyni? Nebo jste dostali darem druhý ponorný mixér, přitom ten první je zatím zcela funkční? A když se o kuchyňské výbavě bavíte s přáteli, zjistíte, že to mají podobně a u nich doma se nachází minimálně jedna věc, kterou nepoužívají? Pozvěte je na návštěvu, uvařte bezmasou večeři, abyste je inspirovali k příklonu k rostlinné stravě a uspořádejte k tomu výměnný bazar. Každý může přinést vybavení, které nepoužívá, a odejít s nějakým pro něj užitečným.

Foto: Vygenerováno OpenAI DALL·E-3 Nepotřebné spotřebiče třeba využijí vaši přátelé

Kupujte „ošklivou“ zeleninu a ovoce

Pokud vyrazíte na výše zmíněný dumpster diving, zjistíte, že v popelnicích často končí ovoce a zelenina, které se neprodají proto, že nevypadají úplně esteticky. Buďte tak tím, kdo si takové potraviny i přes jejich vadu koupí, aby pak neskončily jako odpad. Některé obchodní řetězce takové potraviny prodávají cíleně ve zvýhodněných balíčcích, případně zachraňují potraviny, jimž se blíží datum spotřeby tím, že je dají do slevy. Zaměřte se na takové produkty, ale nekupujte jich moc, abyste je zvládli včas zkonzumovat.

Foto: Depositphotos V obchodě si všímejte i „ošklivé“ zeleniny

Podporujte ty, kdo to potřebují

Udržitelné stravování souvisí i s lidmi, kteří si ho nemohou dovolit. Nakupujte potraviny do sbírek, které pravidelně pořádají potravinové banky, občas se zapojte do dobrovolnické činnosti třeba tím, že budete rozdávat obědy lidem bez domova. Případně se zapojte do projektu Obědovka, jehož prostřednictvím můžete usnadnit cestu nesneděných porcí jídel z restaurací k lidem v nouzi.