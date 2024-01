Jak dobře znáte Jiřího Procházku? Český samuraj míří na nejvýznamnější turnaj UFC za poslední roky

Uložit 0

Loni v listopadu mu to nevyšlo, letos se ale český zápasník Jiří Procházka v plné síle vrátí a rovnou naskočí do turnaje, který pro UFC bude obzvlášť speciální – a nic podobného organizace nezažila od roku 2016. Za čtyři měsíce se v Mekce bojových sportů, v americkém Las Vegas, uskuteční jubilejní zápasnický turnaj UFC 300, který už teď láká na zajímavé zápasy. A rodák z jihomoravských Hoštěradic bude jedním z hlavních taháků.

Jiří Procházka se v sobotu 13. dubna, respektive neděli brzo ráno našeho času, utká s momentálně pátým zápasníkem žebříčku polotěžké váhy UFC, Rakušanem Aleksandarem Rakičem. Sázkové kanceláře mírně favorizují českého samuraje, kterého by vítězství opět přiblížilo k zisku mistrovského pásu, který mu v listopadu minulého roku unikl po prohraném zápase s brazilským bijcem Alexem Pereirou, jenž pás zvedl nad hlavu místo něj.

Výsledek zápasu ale tehdy v komunitě MMA vzbudil menší rozruch. Zastavil ho totiž rozhodčí, a to poté, co se Procházka po několika tvrdých úderech už nedokázal zjevně dostatečně bránit a reagovat, proto zápas sudí odmával a přiznal technický knockout Brazilci. Podle některých to bylo příliš brzy. I Procházka chtěl ještě pokračovat, pak ale přiznal, že „to bylo správné rozhodnutí, protože byl mimo“.

Tento zápas už je ale historií. A bere to tak i Procházka, jehož jediný fokus je teď právě na Rakiče, který dosud v kariéře prohrál jen třikrát. „Fyzická příprava už začala na Mallorce, kde Jiří jezdil na kole. Příští týden máme týmovou poradu, kde se budou plánovat další dny a týdny do zápasu. Koncem března by se mělo odletět do Las Vegas kvůli aklimatizaci a doladění přípravy,“ říká pro CzechCrunch Matěj Kretík, Procházkův manažer.

Vedle Rakiče se ale bude český zápasník muset opět připravit na velkolepost turnaje, který na něj čeká. S Pereirou se představili ve věhlasné Madison Square Garden v New Yorku, teď vstoupí do klece v lasvegaské T-Mobile Areně na turnaji s pořadovým číslem 300. A to je pro UFC obrovská událost, která by se měla stát jeho zápasnickou výkladní skříní. Poslední takto významný turnaj proběhl v červenci roku 2016.

Tehdy na UFC 200 vystoupily legendy jako Daniel Cormier, Anderson Silva, Brock Lesnar, José Aldo nebo Frankie Edgar. Zároveň šlo o první zápasnickou kartu, která proběhla ve zmíněné T-Mobile Areně, která se postupem let stala pro UFC vlajkovou halou. Šéf Dana White si tak dává záležet na tom, aby i UFC 300 proběhlo s co největší pompou. A to, že do výběru zařadil Procházku, svědčí o tom, jaké naděje do něj vkládá.

Hlavní zápas UFC ještě není potvrzen, ví se však, že součástí celého galavečera bude i Brazilec Charles Oliveira, jednička lehké váhy, který vyzve Arména Armana Tsarukyana. Chybět nebude ani slavný americký zápasník Aljamain Sterling, který porovná síly s krajanem Calvinem Kattarem. A představí se i ženy, konkrétně Číňanka Zhang Weiliová, která bude obhajovat pás šampionky proti Yan Xiaonanové.

Okolo UFC 300 se motá i hvězdný Conor McGregor, který se má letos po dlouhé pauze vrátit do klece. A podle mnohých by právě tento turnaj mohl být ideálním místem. Sám irský bojovník řekl, že na třístovce zápasit nebude, rozhodnutí ale není tak úplně na něm, nýbrž na vedení organizace. Na jeho konto se ozval i legendární rival Nate Diaz, který McGregora vyzval k uzavření trilogie jejich vzájemných zápasů právě na UFC 300, byť nejde o nic oficiálního. S největší pravděpodobností bude McGregor bojovat proti Michaelu Chandlerovi na turnaji v létě.

