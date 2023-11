Příliš brzo? Porážka Jiřího Procházky zvedla experty ze židlí. Vrátím se silnější, hlásí

Uložit 0

Návrat do klece Jiřímu Procházkovi nevyšel podle představ. Na svého brazilského soka Alexe Pereiru nestačil a ve druhém kole schytal rány, kvůli kterým rozhodčí zápas předčasně ukončil. Nebylo to ale nakonec až příliš brzo? Právě to se v těchto chvílích probírá mezi experty a fanoušky. Procházka se ale na nic nevymlouval, porážku přijal a svému soupeři poděkoval za „cennou lekci“.

Pro české fanoušky MMA šlo o událost roku. Jiří Procházka, který dosud v UFC vyhrál všechny své předchozí zápasy a do hry se dostal zpět po roční odmlce kvůli vážnému zranění ramene, přijel do newyorské Madison Square Garden, aby si znovu vzal pás šampiona polotěžké váhy. V cestě mu ale stál Alex Pereira, který je netradičním a nevyzpytatelným soupeřem.

Očekávalo se, že bude brazilský bijec hrozit svými takzvanými low kicky a čekat na svůj levý hák, nakonec ale rodáka z jihomoravských Hostěradic odstavil jinak – zřejmě hlavně svou pravačkou. Ačkoliv Procházkovy pravidelně v prvním kole okopával lýtka, ve druhém kole mu uštědřil pravý hák, který Čecha omráčil, aby následoval levý hák podpořený další smrští úderů na hlavu.

A byť Procházkovo tělo začalo rychle znovu reagovat a bylo evidentní, že je ještě při smyslech, rozhodčí po pár vteřinách zápas odmával. Právě ukončení souboje na takzvaný technický knockout ale vyvolalo mezi experty a fanoušky debaty, jestli to rozhodčí nemohl nechat běžet ještě o chvíli déle. I proto, že šlo o titulový zápas, kde je bojovníkům mnohdy necháván větší prostor.

„Napoprvé to působilo jako příliš brzo zastavené. Ze záznamu to také působilo jako příliš brzo zastavené. Jiří byl určitě načatý, ale myslím, že to ještě chvíli mohlo pokračovat,“ napsal na X známý novinář a odborník na MMA Ariel Helwani. Podobný názor měl také Joe Rogan, který zápasy v UFC často komentuje z komentátorského stanoviště. A vnímal to tak i třeba český hokejista David Pastrňák.

Podle předního českého rozhodčího MMA Pavla Touše šlo o „nejhorší ukončení v historii“, k momentu se vyjádřili i někteří zápasníci z UFC, jejichž názory se také v lecčems lišily. Nesouhlas s rozhodnutím byl patrný i přímo v hale, kterou se neslo bučení a pískot. Šlo tak o jeden z dalších momentů, o kterém se bude pár dní nepochybně spekulovat. Procházka to ale tak nechce.

I když v pozápasovém rozhovoru řekl, že by „nepřestal bojovat“ a jeho tělo „stále pracovalo“, porážku přijal s pokorou a Pereirovi ještě poděkoval za „cennou lekci“. „Ve výsledku to bylo asi správné rozhodnutí, byl jsem mimo. Budeme na tom pracovat a příště se vrátíme silnější,“ hlásil Procházka. Nepotopil sudího, zachoval profesionalitu a veřejně s rozhodnutím vyjádřil souhlas.

Po osmi letech tak jednatřicetiletý český zápasník poznal, jak chutná porážka – naposledy v kleci prohrál koncem roku 2015. V UFC se mu navíc dařilo nebývale dobře, když vyhrál všechny tři předchozí zápasy, z toho dva na knockout a jeden na submisi. Pás šampiona polotěžké váhy mu ale dnes nebyl souzen. Je ale nad slunce jasné, že jednou prohrou se Procházka zastrašit nenechá.