Jak dopadne zápas v CS:GO, Dota nebo LoL? Český startup počítá kurzy esportových utkání

Sázení na oblíbené hráče či týmy je pro mnoho fanoušků neoddělitelnou součástí sledování sportovních utkání. Poslední roky přitom roste popularita esportů, tedy profesionálního hraní počítačových her, a jejich diváci chtějí sázet také. Český startup Oddin se už pět let veze na vlně zájmu, kdy sázkovým kancelářím a bookmakerům po celém světě nabízí pokročilé analýzy. I když na další růst nabírá peníze od investorů, hlásí překlopení do zisku.

„Esport se během relativně krátké doby proměnil z kratochvíle několika hráčů videoher v miliardového giganta s celosvětovým dosahem. Vedle herních studií si na něm dokázaly postavit byznys i další subjekty,“ vypráví Vlastimil Venclík, zakladatel a šéf Oddinu. Právě český startup je jedním z takových případů.

Oddin funguje jako analytická esportová platforma se specializací na monitoring videoherních turnajů. Nabízí situační modely pro sázkové kanceláře a bookmakery. Využívá přitom strojové učení a analytické nástroje, které zkoumají přes sto proměnných každou vteřinu a dokážou tak předpovídat vývoj zápasů.

„Určování kurzů na esportové zápasy je poměrně komplikované, troufám si říct, že díky velkému počtu proměnných složitější než u klasických sportovních zápasů,“ říká Venclík s tím, že Oddin celkem dodává kurzy pro 260 firem po celém světě. Největšími herními tituly jsou pro něj Counter-Strike: Global Offensive, známý také pod zkratkou CS:GO, Dota2, League of Legends a Valorant.

„I v Česku se během posledních let mnohonásobně zvýšil zájem a lokální týmy získávají i celosvětové uznání. V současnosti je na domácí scéně patnáct prestižních esportových týmů včetně favoritů jako Sinners, eSuba, Brute či Enterprise Esports,“ vyjmenovává Venclík. To je také jeden z důvodů, proč se CzechCrunch věnoval fenoménu esportu v samostatném speciálu.

Jen loni přes Oddin „proteklo“ dvacet miliard korun, což má být pět procent globálního objemu esportových sázek, a Venclík letos očekává navýšení na tři až čtyřnásobek. Zatímco tržby startupu se v roce 2021 pohybovaly v nižších desítkách milionů korun, loni je dokázal ztrojnásobit.

Navíc od investorů na čele s britským fondem Velo Partners a malajsijským Genting Ventures loni získal přes 100 milionů. „Chodí za námi hodně VC fondů i institucionálních investorů a ptají se nás na další kola. Aktuálně to neřešíme, ale rádi bychom se k tomu vrátili v druhé půlce roku,“ popisuje Venclík s tím, že startup se v minulém roce překlopil do zisku.

Před rokem tým startupu tvořilo třicet lidí, nyní je to již 120 a otevírá pobočky v Dubaji a Peru. V CzechCrunchi jsme jej i z těchto důvodů zařadili do výběru CC25 – pětadvacítky českých startupů, které se vyplatí sledovat. Jaká je nyní hlavní výzva, kterou musí Oddin zvládnout?

„Přežít náš rychlý růst,“ odpovídá Venclík. „Není jednoduché ztrojnásobit počet lidí, udržet kulturu a zároveň mít nastavené procesy a správné fungování. Chceme budovat nové vertikály, co se diverzifikace portfolia týče – vybudovat z Oddinu firmu, která je nadále partnerem pro sázkové kanceláře.“