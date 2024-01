Jak jít do důchodu s dvojnásobkem peněz? Na poplatcích záleží víc, než si myslíte, říká Skejwin

Uložit 0

Povoláním je fyzik a vysokoškolský pedagog, ve volném čase se ale zabývá investicemi a pro čtenáře svého blogu nabízí často cenné informace, na které skrze důkladnou práci s dostupnými daty přišel. Lukáš Nádvorník, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Skejwin, ukazuje lidem cesty, jak budovat portfolio a ideálně být finančně nezávislý. Své postřehy zmiňuje také v podcastu Vojty Žižky.

Je to něco, s čím každý tak trochu počítá, ale neuvědomuje si, jaký rozdíl to v dlouhodobém horizontu může udělat. Poplatky. „Na nich záleží mnohem více, než si lidé myslí. Mohou být rozhodující. Díky tomu můžete odejít do důchodu třeba s dvojnásobkem peněz, když uděláte rozhodnutí založené na nějaké znalosti,“ říká Skejwin a ukazuje na dva papíry před sebou.

Na dvou velmi jednoduchých fakturách pedagog z matfyzu porovnává správcovský poplatek, který je investorovi ročně účtován ze strany podílového fondu, a poplatek od ETF fondu, respektive fondu obchodovaného na burze (z anglického exchange-traded fund). Ukazuje, že právě druhý zmíněný fond má standardně nižší poplatky, což za pár desítek let udělá obrovský rozdíl.

„Zaplatit si za aktivně spravovaný fond může dávat smysl, ale podle mě jde o moment, kde se většina lidí zastaví. Mě třeba začalo bavit to, že hledám důkazy. Pokud má být tento konkrétní fond lepší, chci vidět důkaz, že je opravdu lepší,“ zmiňuje Skejwin v podcastu, kde mluví také o poměrně zevrubném porovnávání nejznámějších českých fondů, což má i na svém blogu.

Debata se stočí jak k otázce, jestli je vůbec možné porovnávat aktivní a pasivní fondy, tak k problematice jednorázového a pravidelného investování, což je věc, nad kterou řada lidí přemýšlí. Často jsou ale ovlivněni emocemi a například jednoho milionu korun, určeného na investice, se nechtějí zbavit naráz, ale spíš s ním nakládat s rozvahou a hlavně postupně.

„Statisticky je to opravdu tak, že v drtivé většině případů vyděláte více, když ty peníze pošlete hned. Pokud ne, přicházíte o čas: peníze někde leží a nezhodnocují se. V osmdesáti, devadesáti procentech je podle statistik lepší, když investujete jednorázově,“ objasňuje Skejwin věc, kterou zjistil ze svého pozorování.

A jaký je Skejwinův pohled na penzijní spoření, Čechy milovaný produkt, kterého mají využívat až dva miliony občanů? Na něj nahlíží podobně jako na „dražší“ podílové fondy, akorát s tím rozdílem, že člověk za to nedostává onu správcovskou službu. „Takže říkáš, že je penzijko lepší po nějaké době zrušit a dát peníze do výkonnějšího produktu? A že i bez státního příspěvku na tom budu pořád líp?“ ptá se Vojta Žižka. „Přesně tak,“ odpovídá Skejwin.

Detaily o výnosech, poplatcích, ale i dalších situacích spojených s penzijním spořením probírají v rozhovoru, jehož plnou verzi si můžete poslechnout na Patreonu Vojty Žižky. Uslyšíte v něm například také: