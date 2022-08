Kolem Pokémonů se během covidu rozpoutalo komerční tsunami a prodeje jejich kartiček vystřelily vzhůru. Jedním z hlavních míst pro fanoušky, alespoň na českém internetu, je e-shop Veselý drak. V něm si vybírají, co si koupí nebo co by chtěli. Nejde ovšem jen o Pokémony, kořeny obchodu a jeho vlastníků jsou v jiné slavné karetní hře – Magic. Zakladatel a spolumajitel Luboš Lauer říká, že byznys s Pokémony pomohli znovu nastartovat youtubeři a že jej trápí falešné kartičky, které malé děti neodhalí.

Od premiéry hry Pokémon na konzolích Game Boy už sice uplynulo více než 25 let, jenže kreslené příšerky, které se mění a bojují spolu na turnajích, tu stále jsou. A pořád jsou mimořádně populární, což ještě umocnila covidová pandemie, která o franšízu zvedla novou vlnu zájmu. Jednak se k nim tak trochu z nudy vrátili dnešní mileniálové, kteří s nimi na přelomu tisíciletí vyrostli, jednak se japonské společnosti The Pokémon Company podařilo obratným marketingem a novými produkty přiživit popularitu.

Loni musela firma například dotisknout několik milionů sběratelských karet, protože jich byl celosvětově nedostatek. A třeba vidina rychlého výdělku vedla jednoho Američana, aby získal neoprávněnou finanční pomoc při covidu a za desítky tisíc dolarů pak nakoupil kartičky.

Jednačtyřicetiletý Luboš Lauer je sice známá postava zdejší sběratelské karetní scény, ovšem původně nikoli přes Pokémony – začínal jako tvůrce populárního diskuzního fóra zaměřeného na legendární karty Magic the Gathering čili Madžiky. To bylo v roce 1999. O pár let později s kolegy rozjeli i e-shop Veselý drak.

V něm je k mání jak sortiment k Magicu, tak Pokémoni a mnoho dalších her a sběratelských sad. A slaví s ním úspěchy. Tržby se pohybují v desítkách milionů. U mladších fanoušků Pokémonů se jejich obchod stal tak trochu synonymem místa, kde se vybírá, co pak rodiče mají koupit.

V rozhovoru pro CzechCrunch popisuje, jak jeho skupina webových projektů sdružená pod společností Web4games vlastně vznikla. Líčí, jak si dávat pozor na falešné kartičky i zda se vyplatí koupit balíček Pokémonů, neotevřít jej a doufat, že ho jednou prodáte se ziskem.

Sice tuším, co mi řeknete, ale stejně se zeptám. Jak jste se vlastně k podnikání s Magicem a Pokémony dostali?

Původně jsme s kamarádem provozovali komunitní web cmus.cz, který se věnoval karetní hře Magic the Gathering. Později jsme k tomu přidali ještě Pokemon guru. Na těchto webech jsme prodávali reklamu jiným e-shopům a jednoho dne jsme si řekli, proč si nezaložit vlastní e-shop? Tak jsme to zkusili, založili jsme internetový obchod Veselý drak a teď už můžu říct, že jsme uspěli.

Dá se říct, která kategorie karet je ve vašem e-shopu větší?

To asi záleží na tom, z kterých kategorií bychom vybírali. Mezi nejpopulárnější u nás ale určitě patří Magic, Pokémon a Yu-Gi-Oh.

A roste zájem jen o Pokémon nebo i o Magic a další karty?

Doposud rostly všechny sběratelské segmenty. Během covidu rostly hry jako Pokémon o něco více, protože nejsou příliš založeny na organizovaném hraní v hernách či na turnajích.

Foto: The Pokémon Company Hry jako Pokémon Unite pomohly k návratu Pokémonů

Kdo jsou vaši zákazníci?

Máme mnoho typů zákazníků, od vášnivých sběratelů až po děti, respektive jejich maminky, které chtějí svým dětem udělat radost. Hodně zákazníků se k nám vrací, protože máme obrovský výběr v jejich oblíbené hře. A také proto, že zboží máme skutečně skladem. Nikomu se tak nestane, že by na balíček čekal týden či více. Většina zákazníků má objednávku doma do tří pracovních dní.

V covidu se začalo o Pokémonu zase hodně mluvit, dost se rozšířil i mezi mladší generaci. Čím si vysvětlujete, že Pokémon tak jede?

Je to způsobeno několika faktory. V první řadě asi dostupností online her s tematikou Pokémonů, jako jsou Pokémon Go, Pokémon Unite, Pokémon TCG. V druhé řadě faktem, že se Pokémon kartám začali věnovat youtubeři a zpropagovali tuto hru. V neposlední řadě pomáhá také existence oblíbeného seriálu o Pokémonech, který slouží jako takový první kontakt s tematikou.

Mám syna, který je do Pokémonů blázen. Tuhle přinesl balíček karet za 30 korun, který koupil ve vietnamské večerce. To asi bude nějaký podvod, ne? Jak vlastně poznat pravé karty?

Balíček koupený za 30 korun bude určitě falešný a stejně tak karty v něm. Jakýkoliv balíček Pokémonů pod 100 korun musí být každému podezřelý. Falešné karty jsou bohužel u Pokémonů problém. Děti si vad a nedostatků falešných karet často nevšimnou a nevědomky je šíří dále. U jiných karetních her tento problém tak často nenastává, jelikož hráči jsou starší a opatrnější. Padělky v jiných hrách musejí být velice kvalitní, což je drahé a není jednoduché takové karty vyrobit. Musí už jít o práci profesionálů. Komunita si ale často předává informace o lidech, kteří takové padělky šíří. A zdroj falešných karet tak nemá většinou dlouhého trvání.

Vy osobně jste také stále ještě sběratelé a investoři do kartiček? Jak vlastně sběratelský trh funguje?

Tři z nás jsou sběrateli karet Magic the Gathering, historicky jsme hráči a tak se nám postupem času doma nahromadilo dost karet. Spíše jsou to ale karty na hraní, nikoli primárně na investici, či že by tvořily konkrétní sbírku. Sběratelství je krásné v tom, že si můžete sbírat a „dělat co chcete“. Můžete sbírat jednu edici, jednoho Pokémona, oblíbené postavy či jen prémiové karty. U fotbalových či hokejových karet se nejčastěji sbírá konkrétní tým. Každý si může vybrat a dávat do toho tolik prostředků, kolik mu vyhovuje. Samozřejmě, často lidé sbírají ty karty, které jsou vzácné. A tyto karty pak ještě díky vyšší poptávce získávají na hodnotě. Člověk se však musí v dané hře opravdu dobře orientovat, aby dokázal správně vystihnout budoucí hodnotu.

Když si koupím standardní balíček Pokémonu, má cenu ho schovat, neotvírat a odložit ho s tím, že třeba za pár let může mít větší cenu?

Takto jednoduché to bohužel není. Jak jsem zmínil výše, je potřeba se opravdu dobře orientovat. Zejména je důležité mít informace o tom, které produkty vyšly v omezeném nákladu a také, zda v dané edici byly dobré karty. U vybraných balení to skutečně může přinést po nějaké době zajímavý zisk. Musíte však s prodejem vyčkat dostatečně dlouho, než je prodáte dále. Ve velkém to však i tak nedává smysl dělat, jelikož nákup a prodej má vysoké transakční náklady.