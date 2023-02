Jak nám Netflix zakáže sdílet hesla? Firma odhaluje pravidla, nový systém má zamířit i k nám

Jedním z hlavních témat Netflixu bude letos potlačování sdílení hesel. Firma nový systém spouští v dalších zemích a vysvětluje, jak má fungovat. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Asi před týdnem se na americkém webu Netflixu objevila pravidla pro nový systém, jímž chce služba předcházet sdílení účtů mimo jednu domácnost. O chvíli později je ale stáhl. Podle firmy to byl omyl, podle zbytku internetu streamovací kolos vyděsila vlny kritiky, která se na pravidla snesla. Jsou totiž poměrně tvrdá. A do nezanedbatelné míry nesmyslná. Teď nicméně Netflix prakticky stejná pravidla zveřejnil znovu s tím, že začínají platit v Kanadě, na Novém Zélandu, v Portugalsku a ve Španělsku. Další země mají následovat v nadcházejících měsících.

Cílem je ze strany Netflixu zajistit, aby se jeden účet používal pouze v jedné domácnosti, typicky zahrnující členy jedné rodiny. Pokud to někdo poruší, hrozit bude až zablokování účtu. Pro každý účet, který může mít podle úrovně předplatného až pět profilů pro členy domácnosti, tak bude nutné nastavit primární lokaci, navázanou například na wi-fi. V dříve uniklých pravidlech pak firma uváděla, že každý z profilů musí službu použít v primární lokaci alespoň jednou za měsíc, jinak hrozí zablokování účtu a nutnost požádat o odblokování u technické podpory.

Foto: David Balev Streamovací služba Netflix

Kromě toho mělo být možné Netflix používat na cestách mimo domácnost, ale jen na týden, přičemž po překročení limitu opět hrozila blokace. Tento aspekt nedával smysl například pro studenty, kteří se nevracejí domů týdně a nemohou si dovolit vlastní účet – nebo nechtějí, když mají rodinný. V nové tiskové zprávě nicméně tyto detaily obsažené nejsou.

Místo toho Netflix jen uvádí, že službu bude možné snadno používat na cestách a u předplatných Standard a Premium půjde za příplatek přidat jednoho či dva další členy, kteří by službu používali v jiné primární lokaci. Příplatek má vyjít na 7,99 kanadského dolaru, 7,99 novozélandského dolaru, 3,99 eura v Portugalsku a 5,99 eura ve Španělsku za každý měsíc. Jelikož pro ty, co nyní hesla sdílejí, to znamená poměrně značný nárůst ceny – a jiné streamovací služby plány na potlačení sdílení hesel neoznámily –, bude velice zajímavé sledovat, jak se Netflixu bude dařit.

Co ukazují trailery

Luther: Pád z nebes

Velice svérázný detektiv John Luther kvůli svým metodám skončil za mřížemi. Jeho nemesis, sériový vrah David Robey, je ale pořád na svobodě a terorizuje Londýn. Luther se rozhodne utéct a zloducha dopadnout i za cenu, že po něm půjdou jeho vlastní někdejší kolegové. Pád z nebes je první film s radikálním detektivem, nemusel by ale být posledním.

Perry Mason

Po dvou letech se na obrazovky vrací temnější, traumatizovanější právník Perry Mason a znovu bude řešit složitý případ. Brutálnímu vrahovi podlehl člen rodiny vlastnící ropné impérium – je ale tou skutečnou obětí, na níž by se měla spravedlnost zaměřit? Perry Mason se pustí do boje s elitami, které ovládají celé město.

Berlín

Loupežný hit Papírový dům skončil už předloni, do jeho světa ale diváci mohou zavítat znovu. Jednak prostřednictvím korejského remaku, především ale ve spin-offu Berlín. Tvůrci původního španělského seriálu v něm budou sledovat postavu lupiče šperků s touto přezdívkou, který dostane vlastní kriminální dobrodružství i nový tým. Na plný trailer bude třeba ještě počkat, teď Netflix alespoň odhalil prosincový termín premiéry.

Air

Ben Affleck a Matt Damon se opět pustili do filmu společně a výsledkem je drama o přelomovém momentu moderního sportu. Damon v Air, u něhož se podílel i na scénáři, ztvárnil Sonnyho Vaccara, který v 80. letech navázal tehdy bezprecedentní spolupráci s Michaelem Jordanem. Série bot Air Jordan, které z ní vzešly, změnily Nike i celý systém sportovního sponzoringu. Affleck se ve filmu objeví jako ředitel Nike, podílel se na scénáři a měl na svědomí i režii. Více zde.

Co hýbe světem filmu a televize

Pátou epizodu The Last of Us uvidíme dříve

HBO nové díly seriálů vydává vždy v noci z neděli na pondělí, pokračování příběhu Joela a Ellie prodírajících se postapokalyptickým světem ale tentokrát výjimečně bude možné zhlédnout o den dříve. Televize se tím vyhýbá kolizi programu s obří americkou sportovní událostí – Super Bowlem.

S pokračováním Constantina se počítá

V posledním týdnu se na internetu objevily zvěsti o tom, že pokračování komiksového hororu Constantine, kde Keanu Reeves bojoval s démony z pekla, kvůli plánům nových šéfů DC Studios nevznikne. Ba ano, vznikne. Firma Warner Bros. alespoň potvrdila, že s ním stále počítá. Do hlavní role se má vrátit Reeves a režie se znovu ujme režisér prvního filmu či pozdějších Hunger Games Francis Lawrence.

Prima spustila novou streamovací službu

Už nějakou dobu u nás existovala iPrima, ve středu se ale spustila přepracovaná streamovací služba Prima+. Za tři úrovně předplatného, od bezplatného s reklamami po prémiové bez reklam, nabídne koupené tituly i původní tvorbu. V současnosti má zahrnovat přes dva tisíce titulů.

Disney je v problémech?

Mediální gigant podle Boba Igera, který se nedávno nečekaně vrátil do funkce ředitele, potřebuje šetřit. A v první vlně úsporných kroků přijde o práci sedm tisíc lidí neboli tři procenta všech zaměstnanců. Sníží se také investice do obsahu, najdou se ovšem prostředky na vznik pokračování Toy Story, Ledového království i Zootropolis. A investoři jsou ve výsledku spokojení. Více zde.

Co si dnes pustit

Ty

Netflix | Thriller | 2018-dnes | 4 řady | ČSFD

Foto: Netflix Seriál Ty

Sympatický stalker a vrah Joe/Will/Jonathan se vydal do nového města, zakoukal se do další ženy a zároveň čelí své hrůzné minulosti. Napočtvrté už tento formát znatelně ztrácí dech, většinou ale stále funguje dostatečně dobře. Tvůrcům se podařilo najít nový úhel a epizodám ani tentokrát nechybí napínavý spád, který umocňují vršící se zvraty. Možná se přeci jen dozvíme i něco nového o Joeovi. Nebo čemu se vyhýbat ve vztazích. Na Netflixu teď vyšla první část čtvrté řady – druhá dorazí za měsíc.

Erupce lásky

Disney+ | Dokumentární | 2022 | 93 min. | ČSFD

Foto: Aerofilms Dokument Erupce lásky

V zimě toužíme po létě, v létě se zase nemůžeme dočkat ochlazení. Katia a Maurice Krafftovi ale věci vnímali zcela jinak, když neustále vyhledávali ta nejžhavější místa na světě – ne že by se rádi potili, ale fascinovaly je vulkány, jimž zasvětili celou svoji vědeckou kariéru. Snili o tom, že studováním těchto úžasných a neskutečně děsivých jevů co nejvíce zblízka pomohou zachránit miliony životů. Podařilo se jim to. Chválou i cenami ověnčený dokument Erupce lásky sleduje jejich životní cestu za poznáním.

All That Breathes

HBO Max | Dokumentární | 2022 | 97 min. | ČSFD

Reprofoto: HBO/YouTube Dokument All That Breathes

Dokument podruhé, a to z prostého důvodu – All That Breathes je úchvatný. Příběh sleduje snahy dvou bratrů ve skromných domácích podmínkách pomoci ptákům v indickém hlavním městě Nové Dillí, které ohrožuje špatný stav místního životního prostředí zaneseného smogem. Je to ale zároveň mnohem více. Díky skvělé režii a komentáři snímek přechází do poetické roviny vzývající k souznění se vším živým. Proto je All That Breathes jedním z nejoceňovanějších dokumentů loňského roku a vedle Erupce lásky se letos uchází o Oscara.

Velké vítězství

Prime Video | Drama/Sportovní | 2022 | 1 řada | ČSFD

Foto: Amazon Studios Seriál Velké vítězství

Byť je spojení právě těchto dvou fenoménů poněkud tragické, druhá světová válka byla významným obdobím pro emancipaci žen v americké společnosti. Muži odešli na frontu a jejich manželky, sestry či dcery se mohly aktivněji zapojit do každodenního běhu země. A nejinak tomu bylo ve sportu. I když vás baseball nezajímá, Velké vítězství, seriál o formování ženského týmu v tomto sportu, stojí za pozornost. Kromě zajímavé části americké historie mu nechybí ani humor, sympatické postavy a dodnes aktuální témata.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. The Last of Us

2. Docent

3. Cunk On Earth

4. Zlatá labuť

5. Dobré ráno, Brno!

Nejsledovanější filmy:

1. Black Panther: Wakanda nechť žije

2. Babylon

3. The Covenant

4. Plane

5. Ostrov