Ben Affleck a Matt Damon na scéně. První trailer na film o Michaelu Jordanovi a Nike je tady

Nike je dnes největší společností ve svém oboru, v první polovině osmdesátých let to tak ale nebylo. Kdy se to změnilo? Jakmile pod svá křídla upsala začínajícího basketbalistu Michaela Jordana, který se později stal nejlepším v historii, a navrhla s ním tenisky, které změnily svět. A nový film Air, za nímž stojí ostřílené herecké duo Matt Damon a Ben Affleck, ukáže, jak se jedna z nejslavnějších sportovních spoluprací rýsovala. Teď přichází jeho první trailer.

„Na Nike není nic cool,“ zazní v úvodních vteřinách první ukázky. A možná to tak skutečně bylo. Před čtyřiceti lety byla firma v útlumu – nedařilo se jí rozvíjet sportovní byznys, zpomaloval se její růst a padaly jí tržby. Z povzdálí pak pohlížela například na americkou značku Converse, která měla tehdy velké renomé. Byla totiž dvorním dodavatelem obuvi pro hráče NBA – a třeba legendární Magic Johnson jí dělal náramnou reklamu.

Oproti tomu Nike bylo v basketbalu okolo roku 1980 slabé, prakticky neexistující. Jeho spoluzakladatel a tehdejší šéf Phil Knight ovšem chtěl, aby firma v NBA zářila podobně jako Converse. Proto si najal experta na sportovní marketing Sonnyho Vaccaru, aby Nike pomohl se co nejlépe prosadit na basketbalových palubovkách. A toho napadl z dnešního pohledu přelomový nápad: sponzorovat jednu z největších vycházejících hvězd.

Michael Jordan zpočátku nechtěl mít s Nike nic společného. Jak se rozebírá v jeho autobiografii nebo dokumentární sérii Netflixu Poslední tanec (v originálním znění The Last Dance) o slavné éře týmu Chicago Bulls, vždycky chtěl být spíše sponzorovaný Adidasem. Nakonec mu ale jeho rodiče promluvili do duše, na schůzku s představiteli Nike i přes prvotní odmítání přiletěl a vyslechl si nabídku. A zbytek už je historie.

Právě o formování jedné z nejslavnějších sportovních spoluprací, která například loni Nike vynesla až pět miliard dolarů z celkových tržeb okolo 46 miliard, bude nový film pod názvem Air, který vstoupí do kin 5. dubna (a později na streamovací služby). Hlavních rolí se chopí herci Matt Damon, který vdechne život Vaccarovi, a Ben Affleck, jenž bude hrát Knighta. Ti také spolu napsali scénář, přičemž Affleck je veden jako režisér.

„Tento dojemný příběh sleduje hazardní hru nekonvenčního týmu, kterému jde o všechno, nekompromisní vizi matky, která ví, jakou cenu má obrovský talent jejího syna, a basketbalového fenoména, který se stane nejlepším hráčem všech dob,“ píše se v anotaci filmu.

Svou roli v něm má i legendární Rob Strasser, jenž v Nike zastával post šéfa marketingu – zahraje ho Jason Bateman. Dále se v Air objeví i Chris Messina coby Jordanův agent David Falk, Chris Tucker v roli Howarda Whitea, viceprezidenta sportovního marketingu značky Jordan, Julius Tennon jako Jordanův otec James nebo Viola Davis, která vdechne filmový život Jordanově matce Deloris.

Pro Afflecka a Damona navíc půjde o vůbec první film vydaný pod hlavičkou jejich společného filmového studia Artists Equity, který ostřílený herecký tandem založil proto, aby pomáhal mladým tvůrcům k prosazení se v éře televizního streamování. „Film byl výjimečnou zkušeností, při níž jsme měli tu čest pracovat s těmi nejlepšími herci a štábem v oboru, z nichž všichni do něj vnesli vášeň, vytrvalost a kreativitu,“ uvedl Affleck.