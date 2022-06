Jak napravit pověst solárů na poli? Česká firma chystá agrovoltaiku, která umožní i pěstování plodin

Jižní Ameriku už česká energetická firma Solek se svými solárními panely dobyla, teď se hodlá vrátit zpátky domů. Namísto klasické fotovoltaiky se chce ale v Česku zaměřit na takzvanou agrovoltaiku. Ta umožňuje využívat jednu plochu pro pěstování zemědělských plodin i pro fotovoltaickou elektrárnu.

„Jde o vertikální řady oboustranných panelů, které postavíte tak, aby mezi nimi projely traktory. Nezabírá to tolik místa a můžete na poli normálně pěstovat, protože zařízení z pole ukrojí asi půl metru,“ uvedl pro CzechCrunch zakladatel české energetické skupiny Zdeněk Sobotka.

Na projektu spolupracuje Solek i s českou vědeckou obcí, konkrétně s Výzkumným ústavem zemědělské techniky. „Jednou všechny vhodné střechy pokryjete. V Německu už je jakákoli střecha orientovaná na jih osazená solárními panely a pole u dálnice, která nejsou vhodná pro pěstování plodin, jakbysmet. Musí tedy přijít něco nového. A to je podle nás spojení zemědělství a fotovoltaiky,“ uvádí Sobotka.

Se zemědělci Solek pracuje i v Chile, kde k panelům sází nižší plodiny, jako jsou jahody nebo borůvky, kterým nevadí, že je nad nimi zastřešený systém. Ve Francii pak podle šéfa Soleku zkouší agrovoltaiku ve vinařských oblastech. Firma se každopádně nyní zabývá tím, jaký má fotovoltaika na pěstování různých plodin vliv. Chce najít nejefektivnější spojení.

Solek tak nyní plánuje, že se svým byznysem do Česka vrátí. „Češi byli dlouho vůči fotovoltaice negativní, takže jsme byli skeptičtí. I tady se to ale významně mění. Je tomu nakloněna nová vláda, co je ale mnohem důležitější, je, že jsou tomu naklonění i lidé. Kdo má dům, řekne si, proč by platil za elektřinu nehorázné částky nebo riskoval, že ho někdo odstaví,“ líčí Sobotka.

A dodává: „Lidé proto začínají řešit tepelná čerpadla i solární panely na střechu. Stejně je to i u firem, které logicky přemýšlí o tom, že jim to ušetří náklady. I kdyby to bylo jen 25 procent, pořád je to hodně peněz. Asi se tedy do Česka vrátíme.“

Foto: Solek Zdeněk Sobotka, zakladatel a šéf energetické skupiny Solek

Energetická skupina nyní v tuzemsku chystá několik pilotních projektů. Ty se mají týkat menších střešních systémů. Soustředit se s nimi přitom firma chce především na průmyslové objekty, které zatím nejsou soláry pokryté. Hledá ale dlouhodobější kontrakty.

Solek podniká především v jihoamerickém Chile, kde má fotovoltaické elektrárny a staví tu rovněž první elektrárnu na zelený vodík. Plánuje tu také postavit velké větrné parky. Právě v Chile česká firma spolupracuje s největší investiční společností na světě BlackRock. Spolu s ní se nyní chystá dobýt také Kolumbii.

Firma ale zároveň začala podnikat i v Evropě, zejména pak na Kypru, kde otevřela svoji první elektrárnu. „Kypr je sice malý ostrov a malý trh, ale jejich jediný zdroj pro výrobu elektřiny je pálení mazutu. Teplo kvůli tomu, v jakém jsou klimatickém pásu, moc nepotřebují, elektřinu ale ano. A ta je drahá. I tady finanční motivace podpořila ekologii,“ líčí podnikatel.