Jak nejlépe cílit kampaň, ale nedělat průzkumy pro průzkumy? Nový díl EB Talks je tady

Jak správně zacílit náborovou kampaň, na koho působit a kde – to je alfa a omega employer brandingu. Jako odpověď nejlépe poslouží interní i externí průzkumy. Jinými slovy ptejte se vlastních zaměstnanců, ale vystupte i ze své bubliny a vyzpovídejte ty, které chcete do firmy získat, říká šéf employer brandingu v České spořitelně Michal Kosař v nové epizodě EB Talks. V podcastu z dílny CzechCrunche, ve kterém s Tomášem Hybešem rozebírá, jak koncepčně pracovat se zaměstnavatelskou značkou.

„Jedna z nejúspěšnějších kampaní se mi povedla pro menší firmu, kdy jsme si opravdu s místními v dané lokalitě a se zaměstnanci udělali pohovory o tom, co by je nalákalo a kde by mohli na informaci o volných pozicích vůbec narazit. Celkem jasně z toho vykrystalizovalo, že kampaň nepojede tolik v digitálu, jak jsem si myslel,“ popisuje Kosař, že se naše zajeté koleje občas nemusí setkat s realitou, a proto jsou průzkumy tolik cenné.

Zároveň ale upozorňuje, že průzkumy, ať už ve firmě, nebo ty externí, je opravdu důležité dobře promyslet. „Je opravdu důležité, jak je otázka položena. Musíte vždy předejít tomu, aby nebyla zavádějící. Chytrý výzkumník ví, jak se má zeptat. Není to úplně vtip, když se vás po zadání parametrů zeptá, jak chcete, aby to vyšlo,“ usmívá se Kosař. Důležité podle něj ale je, abyste odolali pokušení a nechtěli realitu pokroutit: „Zlaté pravidlo průzkumů, a to hlavně těch interních, zní: Když nechceš nic změnit, tak se radši neptej.“

Na co si dát při vytváření průzkumů pozor, jak hodnotný je výzkum IVP (Individual Value Propositions) a jak s ním pracovat, si můžete poslechnout ve třetím díle pořadu EB Talks na Spotify, Apple Podcastech a YouTube.