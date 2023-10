Jak se má váš trávicí systém? Biotechnologové z Brna slibují, že přes něj poznáte sami sebe. I svého psa

Uložit 0

Říká se mu druhý mozek a je to prostor, který zásadně ovlivňuje fungování těla. Střevní mikrobiom má dopad na to, jak se cítíme, jaký podáme sportovní nebo mentální výkon, jak spíme i jak zvládneme zátěžové situace. A mnoho dalšího. Brněnská firma Genetify před pár měsíci začala lidem nabízet důkladnou analýzu jejich střevního mikrobiomu. I v rámci testování už stihla provést stovky analýz a zavedla možnost otestovat mikrobiom i vašeho psa. A chystá se na koně.

I když získává pojem personalizovaná medicína stále víc pozornosti, málokdo si ji představí personalizovanou až do takové hloubky – tedy do prostředí toho, co se děje ve střevech. Mikrobiom v nich je ale pro fungování těla extrémně důležitý. A jeho stav je o těle velmi vypovídající.

Tak třeba lidi, kteří se musejí vypořádat se stresem, mají méně bohatý a nevyrovnaný střevní mikrobiom. Anebo naopak: ti, kteří nemají ideální poměry bakterií ve střevech, špatně stres zvládají. Tyto bakterie ale můžou i říct, jestli máte dostatek spánku, nebo třeba jak zabrat dostanou vaše svaly po sportovním výkonu.

Firma Genetify, mladá odnož 30 let fungujícího brněnského biotechnologického hráče BioVendor Group, dala dohromady dosavadní znalosti mateřské společnosti zaměřené na kliniky a laboratoře, moderní technologie včetně umělé inteligence, možnost laboratorních analýz i samotné zpracování dat.

Výsledkem jsou velmi personalizované analýzy a doporučení o tom, jak člověk funguje, jak může upravit svou životosprávu, jak je tělo chráněné před vstřebáváním tuků, toxinů i jaká je ve střevech příčina stresu, špatného spánku nebo únavy přes den. Nebo jestli skutečně fyzickou námahu zvládá hůř než ostatní – a co dělat, aby tomu tak nebylo.

Veronika Seidlová chce lidem v Genetify ukázat, co všechno může prozradit jejich mikrobiom

„Bakterie jsou součástí našich životů a musí být, jsme na nich závislí. Vztahy jsou ale vzájemné. Svými návyky můžeme mikrobiom ovlivnit,“ popisuje Veronika Seidlová, šéfka Genetify. „Cílem Genetify je zjistit, jaká je situace. Poznat sám sebe,“ říká.

Firma zatím provedla stovky analýz. Část z toho v rámci testování, pro veřejnost je možnost k dispozici od poloviny dubna. S prozatímním fungováním se i tak stihla dostat na tržby v řádech několika stovek tisíc korun.

A rovnou se rozhodla portfolio možných klientů poněkud rozšířit, když uvedla i možnost nechat otestovat mikrobiom psa. „Ukazuje se, že právě co se týče mikrobiomu, dochází k podobnosti mezi majitelem a psem. Pokud bude zájem veřejnosti, jsme schopni i reporty propojit,“ usmívá se Seidlová.

Desítky stran o vlastním těle. Nebo stovky

Genetify funguje v rámci zmíněné společnosti BioVendor. Tedy firmy, která vyrostla v mezinárodní skupinu biotechnologických firem a aktuálně patří mezi přední hráče ve vývoji, výrobě a distribuci in vitro diagnostických produktů. Předloni dosáhla obratu 2,5 miliardy korun, má zastoupení v 117 státech a ve výzkumu přes 180 vědců. Zakladatelem a dlouhodobým vlastníkem společnosti byl lékař a podnikatel Viktor Růžička, který později založil i skupinu Vendeavour. V současnosti je BioVendor Group v majetku investiční společnosti Consillium českého podnikatele Tomáše Němce.

Gentify vzniklo v této skupině jako spin-off, což znamená, že je to firma oddělená z mateřské společnosti. Má svou vlastní značku i cílovou skupinu – BioVendor má totiž jako zákazníky například kliniky či laboratoře, Genetify se soustředí na lidi, respektive na lidi a jejich zvířata.

Umožňuje jim přitom služby na dálku. Zákazníci si objednávají analýzu, sami kódem aktivují sadu, posílají vzorky přes kurýra, ty pak zpracovává laboratoř. V ní probíhá takzvané sekvenování nové generace, které má za úkol rychleji a důsledněji pochopit, jak se bakteriím ve střevech daří.

Zpráva, kterou o sobě lidé dostávají, umožňuje poznat své tělo nebo třeba získat doporučení, jak upravit svou životosprávu.

Kromě analýzy střevního mikrobiomu firma lidem nabízí i analýzu DNA, a i v tomto případě se obslouží sami, když si odeberou vzorek z úst. A tím si můžou nechat odpovědět třeba i na otázku, jaká fyzioterapeutická cvičení se pro ně hodí.

Genetify pro zpracování obou testů využívá umělou inteligenci. Zpráva, kterou lidé o sobě dostávají, umožňuje poznat své tělo nebo třeba získat doporučení, jak upravit svou životosprávu, vylepšit svoje schopnosti, například sportovní, případně jaká je možnost zbavit se některých přetrvávajících zdravotních problémů.

Jako analýzu mikrobiomu je možné získat zpět třeba 35 stran textu. Čím méně, tím lépe – zpráva zjednodušeně popisuje především to, co je nezvyklé a často špatně. V případě analýzy DNA se ale lidé můžou setkat třeba se 150 stranami zpětné vazby.

Když vše půjde podle předpokladů, Seidlová očekává, že příští rok už firma uskuteční pět tisíc testů v rámci Česka, tedy jak analýzy mikrobiomu, tak testy DNA i testy mikrobiomu zvířat. U těch si firma představuje, že můžou dosahovat asi třetiny celkového zájmu.

Přitom nemusí jít jen o psy. Aktuálně Genetify zkouší tutéž analýzu pro koně. Široké veřejnosti ji ještě nenabídla, k tomu by mělo dojít podle aktuálních plánů v příštím roce.

Kromě toho značka nemá zůstat jen na domácím trhu. Momentálně se připravuje slovenská a anglická mutace a až budou hotové, Genetify by se rádo podívalo ke všem sousedům Česka.