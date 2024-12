Jak se ubránit čínské konkurenci a Tesle? Japonské automobilky Honda a Nissan zvažují obří fúzi

Uložit 0

Na tradiční automobilky po celém světě stále více tlačí nástup elektromobility a nových přístupů, a to jak v podání americké Tesly, tak třeba řady rychle rostoucích a do světa expandujících čínských značek. Dobře si to uvědomují v Japonsku, které je dlouhodobě významným hráčem v automobilovém sektoru. Tamní automobilky Honda a Nissan nyní oznámily dohodu na zahájení rozhovorů o možné fúzi. Právě díky ní by totiž mohly lépe odolávat konkurenci.

Spojením obou podniků by vznikl třetí největší výrobce automobilů na světě za konkurenty Toyota a Volkswagen. Honda je druhou největší automobilkou v Japonsku, zatímco Nissanu patří třetí příčka. Tržní hodnota Hondy přesahuje 40 miliard dolarů a tržní hodnota Nissanu se pohybuje kolem 10 miliard dolarů.

Automobilky předpokládají, že rozhovory dokončí zhruba v červnu. Plán fúze počítá s vytvořením nové holdingové společnosti, pod kterou by firmy Honda a Nissan spadaly. Součástí nové skupiny by se mohla stát rovněž automobilka Mitsubishi, která je strategickým partnerem Nissanu. Mitsubishi se hodlá do konce ledna rozhodnout, zda se do fúze zapojí.

Nově vzniklá společnost by mohla být v roce 2026 uvedena na japonskou burzu. Podle současné tržní kapitalizace Hondy a Nissanu by hodnota společného podniku činila 54 miliard dolarů, respektive 58 miliard dolarů, pokud by byla zahrnuta i společnost Mitsubishi, píší Financial Times.

Společnost Honda v loňském roce vyrobila kolem čtyř milionů vozů, Nissan pak zhruba 3,4 milionu. Produkce firmy Mitsubishi mírně přesáhla milion vozů, napsala agentura AP. Fúze by podle agentury Reuters znamenala největší změnu v globálním automobilovém průmyslu od roku 2021, kdy spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles s francouzským konkurentem PSA vznikla automobilová skupina Stellantis.

Načítám další článek...