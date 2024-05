Gentleman Store sází na další vybranou značku, obléká českou první dámu a zakladatelé se pouští do parfémů

Uložit 0

Rozhodnutí vybudovat si po e-shopu i velký obchod s pánskou módou v pražském Karlíně se Pavlu Králíčkovi a Janu Moravčíkovi evidentně vyplácí. Jejich kamenný Gentleman Store, který funguje od loňského podzimu, je po půl roce ziskový. A tak zakladatelé nelení a dál pracují na tom, co si vytyčili, tedy podle svých slov kultivovat český módní svět. Nedávno k nám přivedli další vybranou britskou značku, brzy vypustí na trh svůj první parfém, a i když primárně cílí se svou nabídkou na muže, malým segmentem, který mají i pro ženy, zaujali manželku českého prezidenta.

„Překvapilo nás, kolik lidí si obchodu v Karlíně všimlo, ještě než byl otevřený. Zdá se, že se nám podařilo trefit dobrou lokalitu, která rezonuje ve správné cílovce,“ pochvaluje si od poloviny loňského října otevřený obchod Pavel Králíček. Do té doby působil Gentleman Store zejména jako e-shop s malou, převážně výdejní prodejnou na Žižkově. Přechod do dvoupodlažního a dvousetpadesátimetrového prostoru proto byl v byznysu, který s Janem Moravčíkem rozjeli před deseti lety, velkou změnou.

Už loni Moravčík avizoval, že tržby z prodejny se budou muset zvednout alespoň o 50 procent, v reálu to nakonec je meziročně o 60 a půl roku po otevření je karlínský obchod podle něj ziskový. Co se týče konsolidovaných tržeb, tak ty loni byly dle vyjádření Gentleman Storu 120 milionů korun, letos je v plánu 150 milionů. Všechno tedy zatím jede podle plánu.

A Králíček s Moravčíkem jdou tomu, aby to tak bylo, samozřejmě naproti. Poté, co loni získali smlouvu na distribuci britské ikonické značky Barbour, do níž se oblékají i členové tamní královské rodiny, mají nyní exkluzivní licenci na prodej další ostrovní speciality, brandu Charles Tyrwhitt. Ten vyrábí pánské, zejména formální oblečení a má být domovem těch vůbec nejlepších londýnských krejčí.

„Charles Tyrwhitt byla značka, od které jsem si koupil svoje první formální košile před patnácti lety, když mi bylo sedmnáct. Minulý rok jsme je oslovili s tím, že bychom jim u nás zajistili distribuci. Je to pro nás splněný sen, obrovský zdroj růstu v dalších letech a zároveň ukázka toho, že i jako malá česká firma dokážeme zaujmout etablovanou britskou značku a přivést ji k nám,“ říká hrdě Jan Moravčík.

Včleněním do aktuálního katalogu to ale nekončí. Momentálně totiž oba podnikatelé procházejí Prahu a hledají místo pro další obchod. Ten už ovšem neponese logo Gentleman Storu, ale podle toho, kde bude a jak se jim bude pozdávat, se stane prodejním místem exkluzivně právě pro Charles Tyrwhitt, nebo už dříve zmíněný Barbour.

S ním se mimochodem pojí další úspěch dvojice podnikatelů. Ten sice nelze vyjádřit čísly, ale pro oba zakladatele znamená velké zadostiučinění v jejich misi kultivovat módu v Česku – což o sobě hlásí už od dob, kdy začínali. Jen jim to teď vyšlo trochu jinak, než se svým dominantně pánským zaměřením zamýšleli. Barbour je totiž jedinou značkou, v jejímž rámci mají i nabídku pro ženy. A právě ta zabodovala na Pražském hradě.

Foto: Filip Pavlík Pavel Králíček a Jan Moravčík, zakladatelé e-shopu Gentleman Store

„V rámci našeho podcastu jsme se seznámili se stylistkou Lenkou Bernardes, která se v tu dobu starala o garderobu první dámy, a Barbour paní Pavlovou zaujal. A proto jí čas od času dodáváme oblečení z nejnovější kolekce. Je to pro nás takové zadostiučinění, kdy můžeme alespoň svou malou troškou přispět k tomu, aby se zdejší společenská kultura ubírala směrem, který je nám blízký,“ popisuje Králíček, který se spolu s Moravčíkem a užším firemním týmem s manželkou českého prezidenta také setkal.

Jen o módě ale podnikaní Králíčka a Moravčíka není. Už nějakou dobu k nim patří také kosmetická značka Beviro, kterou původně rozjeli ještě s jedním partnerem, nakonec se ale jejich cesty rozešly a brand od loňska coby samostatnou firmu ovládají jen zakladatelé Gentleman Storu. Ti loni zároveň tvrdili, že se chtějí více opřít i do jeho rozvoje, protože v něm vidí úplně jiný potenciál než v prodávání oblečení a doplňků.

Nyní se proto chystají uvést na trh svůj první parfém. Jmenuje se Šumava, dvě parfumérky ho podle jejich zadání ladily poslední tři roky a jde o takzvanou niche vůni. „To jsou vůně, které nejsou mainstreamové, často jsou více vyhraněné a polarizující. Buďte je milujete, nebo je nemůžete ani cítit,“ vysvětluje Pavel Králíček.

„Šumava je přesně taková a člověk bude potřebovat čas k tomu, aby si ji oblíbil. Není to totiž přímočará vůně, ale reakce fajnšmekrů jsou dobré,“ dodává s tím, že lesy na jižní hranici Čech jsou jeho srdcovka, a tak na ně padla volba při sestavování prvního parfému.

Ten je opravdu výrazný, kořeněný a relativně těžký. I proto, že v sobě má kombinovat „lesy a hory, stejně jako tajemnost a mystiku“. Ať už u zákazníků uspěje, nebo ne, v Beviru pracují na dalším. Má být v mnoha ohledech jeho opakem, odkazovat bude na „moravskou ikonu mužského světa“ – o co přesně jde, nechtějí Králíček s Moravčíkem prozradit. Vůně ale má být „lehká, letní a slunečná“.

Oba parfémy by se měly prodávat v Česku i zahraničí. Celkově dnes výrobky Bevira jeho majitelé dodávají na patnáct trhů. E-shop Gentleman Storu operuje kromě Česka na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Německu či Rakousku a od loňska také ve Francii a Itálii.