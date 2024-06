Jak se z Karla stal Lagerfeld. Nový seriál na Disney+ mapuje vzestup další módní ikony

Uložit 0

Módních návrhářů, jejichž jména si jen tak vybaví i velká část z těch, kteří se o svět vysoké módy nijak zvlášť nezajímají, moc není. Karl Lagerfeld k nim ale bezesporu patří – excentrický německý couturier dnes platí za ikonu, nebylo tomu tak ale vždy a o své místo musel dlouholetý kreativní šéf Chanelu tvrdě bojovat. Zásadní roky z této doby zachycuje nový seriál Becoming Karl Lagerfeld, který právě dorazil na Disney+. A i když je podmanivý a do detailu propracovaný, mnohem víc než cestu módního vizionáře ukazuje komplikovanou love story a připomíná evropskou telenovelu.

Nenechte se tím ale odradit – šestidílná francouzská minisérie s Danielem Brühlem v hlavní roli má vše, co si můžete od historicky dramatického počinu přát. Odehrává se převážně v 70. letech, tedy v době, kterou jste sice možná nezažili, ale máte o ní pořád poměrně jasnou představu. Vše se navíc děje v Paříži, městě, jež bylo okouzlující tehdy i dnes, a seriálem procházejí lidé, kteří formovali historii svého oboru.

S téměř čtyřicetiletým Lagerfeldem, který by byl rád aspoň o pět let mladší, se poprvé setkáváme na začátku sedmdesátých let, kdy jeho jméno sice dobře znají lidé z velkých módních domů, jinak ale prakticky nikdo. To proto, že dosud neaspiroval na vlastní tvorbu a – velice dobře – se živil tím, že svou neutuchající kreativitu směřoval do služeb značek jako Chloé, Balmain nebo Fendi, pro něž navrhoval konfekci.

Jednoho dne se mu ale do cesty připletl mladičký Jacques de Bascher a svou neskrývanou drzostí a odhodláním stát se Lagerfeldovým milencem – v reálném světě spolu strávili 18 turbulentních let – mu pomohl k tomu, aby se konečně rozhodl dokázat něco víc.

A i když Becoming Karl Lagerfeld hýří postavami se slavnými jmény jako Yves Saint Laurent, Paloma Picasso, Marlene Dietrich, Pierre Bergé, Gaby Aghion a další, je to právě, vůči skutečnosti mírně upravená, dynamika komplikovaného vztahu mezi geniálním návrhářem a sebevědomým dandym, která žene seriál vpřed. Vše ostatní se odehrává až na jejím pozadí. Zcela příznačně je prvním, koho z této dvojice na obrazovce zahlédnete, de Bascher, a nikoliv Lagerfeld.

O bouřlivém partnerství, do něhož zasáhl také zmiňovaný Yves Saint Laurent, který byl Lagerfeldovým přítelem i sokem a svým způsobem jeho nemesis, toho bylo napsáno už hodně a seriál se šťavnatým materiálem s chutí pracuje. Pokud tedy čekáte bližší ukázku Lagerfeldovy práce, pohled na jeho tvůrčí proces nebo něco víc o tom, čím se jeho návrhy vyznačovaly, tak vás nejspíš novinka na Disney+ zklame.

Daniel Brühl sice neustále něco kreslí, řeší práci a pobíhá po ateliéru, tohle všechno je ale jakoby doplňkem, extrémně lákavou kulisou. Prim hrají jednoduše vztahy – milostné, rodinné, pracovní. A žádné nejsou jednoduché, čímž Becoming Karl Lagerfeld připomíná něco jako evropskou telenovelu.

Ovšem tak akorát dlouhou a mimořádně propracovanou. K tomu, že peripetie a pletichy nenudí, výrazně pomáhá rozhodnutí nepopisovat celý Lagerfeldův život, ale jen zásadní, zhruba desetileté období, které znamenalo přelom v jeho kariéře. Zapomeňte na hledání cesty k módě, dětství v Německu a první úspěchy, místo toho se připravte na urputnou snahu velice dobře situovaného muže s mnoha konexemi, který se ale zároveň pere s vlastním egem, ambicemi a touhou po lásce, znamenat něco víc.

Atmosféra, ve které se tohle všechno odehrává a kterou chce seriál předat, je domyšlená do nejmenších detailů a nenápadně servíruje mnoho perliček a drobností, jež k Lagerfeldovu životu skutečně patřily. Potěší tak každého, kdo je zná, případně zpětně i ty, kdo si jeho příběh dočtou na Wikipedii.

Stylizované prostředí francouzské smetánky, která obráží večírky, debatuje o haute couture, kráse a umu jednotlivých autorů, ale taky si užívá toho, co se jí nabízí, a neustále přeměřuje svá ega, je navíc smyslně podmanivá. Počínaje neonovým provedením názvu série přes hudbu, interiéry a kostýmy až třeba po to, že postavy mluví podle své národnosti – francouzsky, německy či italsky. Angličtina, navíc jen lámaná, zazní výjimečně, což je příjemně osvěžující.

Foto: Disney Daniel Brühl jako Karl Lagerfeld a Théodore Pellerin jako Jacques de Bascher

To všechno podtrhuje výkon Daniela Brühla, který se pomalu stárnoucího Lagerfelda, jenž je v mnoha ohledech pravým opakem svého prostředí, zhostil s velkou grácií a jeho výstřednosti předvádí s nedbalou lehkostí a uvěřitelností. Německý herec se španělskými kořeny na sebe upozornil už v komedii Good bye, Lenin!, celosvětově pak coby hlavní záporák v Captain America: Civil War. Jeho kariéra je ale mnohem pestřejší a zahrnuje třeba Na západní frontě klid nebo Hanebné pancharty, v Lagerfeldovi se ukazuje zase trochu jinak.

A byť nejde o seriál, který vás svým spádem přimrazí do gauče, rozhodně vás ve svých ani ne hodinových dílech přenese do jiného světa a nechá nahlédnout do zákulisí módních domů, jejichž jména všichni minimálně z doslechu dobře známe. Strávíte tak příjemný čas a o pozadí mnoha známých značek se leccos dozvíte.

Becoming Karl Lagerfeld se přidává ke stále populárnější vlně představování ikon dnešního luxusu trochu jinak. Na Disney+ se už můžete podívat třeba na španělskou sérii Cristóbal Balenciaga o muži, kterého Christian Dior označoval ze nejlepšího návrháře ze všech, Apple TV+ pak nabízí seriál přímo o Diorovi The New Look nebo film Klan Gucci. Na Maxu zase najdete dokumentární sérii Říše snů, která zachycuje nástup dvou luxusních hegemonů dneška – Bernarda Arnaulta a jeho kolosu LVMH a Françoise Pinaulta, který ovládá konkurenční Kering. O světě vysoké módy a jeho protagonistech si pak můžete začít dělat vlastní obrázek.