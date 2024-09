Jak spojit studium s praxí? I v Česku je už spousta trainee programů. Kaufland sází na flexibilitu

Uložit 0

Pracovat při studiu nemusí být jen otázka přivýdělku na zaplacení nájmu, ale hlavně cesta, jak získat zkušenosti. V Česku dává velký prostor studentům například Kaufland, a to nejenom těm vysokoškolským, ale i středoškolským. Vzhledem k tomu, že retailový řetězec si vše potřebné dělá sám pod svou vlastní střechou, nabízí pestrý výběr profesních možností – ať už se studenti chtějí vyučit řezníkem, řídit nakládku a dopravu kamionů, nebo se starat o finance. Programy tady zároveň nemají jen charakter brigády, ale spíš startovací pozice – většina studentů totiž po dokončení školy zůstává v Kauflandu na hlavní pracovní poměr.

Přestože podle dat z projektu Eurostudent z roku 2022 až 65 procent českých studentů pracuje proto, aby pokrylo své nejnutnější náklady, české firmy dnes už daleko lépe rozumí tomu, že nabízet studentům zajímavější možnosti uplatnění je výhodné pro obě strany.

Například zmiňovaný Kaufland nabízí různé formy trainee programů – jsou postavené tak, že mladý člověk se v rámci předem domluvené doby (například v rámci jednoho roku) podívá do několika různých oddělení firmy a na vlastních projektech zjistí, jak společnost funguje. Na konci období se sám rozhodne, která pozice mu byla nejblíž, a v ní může dál pokračovat. Spolu s tím si v rámci trainee programu vydělá i zajímavé peníze.

Přestože takové možnosti existují, z dat projektu Eurostudent vyplývá, že jen 21 procent studentů má práci, která by souvisela s jejich oborem.

Trainee program je o tom zkusit od všeho něco

Pro vysokoškoláky Kaufland nabízí dvě formy trainee programů – intenzivní roční verzi po dokončení studia, ale taky možnost chodit do práce už během školy. „Propojit můj osobní, pracovní a školní život je občas náročné, ale musím říct, že mi hodně vycházejí vstříc. Když mám školy míň, můžu si vzít víc hodin v práci, když máme zase školy víc, třeba při zkouškách, můžu si úvazek zase ubrat. Všechno je o komunikaci,“ vysvětluje HR trainee Aneta Svobodová.

Při intenzivní variantě trainee programu už jde o full-time pracovní pozici, kdy se mladí lidé během jednoho roku naučí dělat předem vybranou pozici, ale zároveň se seznámí s činností dalších oddělení. A když je něco nadchne, můžou v tom pokračovat. Na změny pracovních pozic jsou v Kauflandu připravení, a tak je to poměrně běžné – pokud lidem jejich stávající místo nevyhovuje, první volbou je zkusit to v rámci firmy jinde, kde jim bude lépe.

„Trainee je pro mě osobně strašně krásná pozice. Je postavená tak, aby se lidé na ní měli možnost neustále vzdělávat a poznávat firmu do hloubky. Podívat se nejenom do kanceláře, ale i na provoz na filiálkách – a dostat tak nakonec ucelený obrázek o tom, jak všechno dohromady funguje,“ doplňuje Svobodová.

Jak se stát součástí trainee programu v Kauflandu? Pro podání přihlášky je potřeba splnit několik požadavků. Tím nejdůležitějším je ukončené bakalářské studium. Protože je Kaufland původem z Německa, výhodou může být znalost němčiny, není ale nezbytná. Z charakterových znaků je to pak samostatnost, průbojnost a proaktivnost při řešení zadaných úkolů a taky chuť se každý den posouvat a učit se něco nového. Pokud v sobě tohle všechno máte, stačí jen poslat přihlášku přes kariérní stránky.

Na některých školách je Kaufland přítomný i přímo ve výuce. V roce 2022 navázal spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE, kde se zapojil do výuky vedlejší specializace Retail Business. V roce 2024 se spolupráce rozšířila i na Fakultu podnikohospodářskou a Fakultu managementu a v podzimním semestru se přidá i Technická univerzita v Liberci nebo program seznamovacího kempu ČVUT.

Možnosti pro středoškoláky – masozávod i prodejny

Kaufland má nejen vlastní prodejny a centrálu, jeho součástí je i masozávod v Modleticích na okraji Prahy – v Česku je s vlastním masozávodem jediný. I tady je možné získat praxi v oboru už při škole, a to hned od prvního ročníku. Studentům ze škol zaměřených na řeznictví nabízí firma možnost vydělat si něco na přilepšenou prací přímo v jejich oboru (například pro studenty 3. ročníku je to až 15 000 korun měsíčně), ale hlavně zjistit, jak to doopravdy chodí.

Studenti, kteří tady projdou praxí, zároveň automaticky dostávají možnost po skončení školy v Modleticích nastoupit na některou z pracovních pozic. I tady platí, že je kam se posouvat a učit se něco nového. Modletický masozávod nabízí i spoustu odborných a vedoucích pozic.

Na jednorázovou nebo dlouhodobou praxi je ale možné do Kauflandu zamířit i z jiných středních škol, a to hlavně z odborných škol a učilišť se zaměřením na pozice prodavač, obchodník nebo operátor skladování. I tady mají studenti záruku propojení jejich studia s praxí, finanční odměny a nabídky nástupu do pracovního poměru po skončení studia.