Jak to, že byla v Česku vidět polární záře? Na počátku byla sluneční skvrna desetkrát větší než Země

Kdo tentokrát ponocoval, mohl vidět naprosto ojedinělý úkaz: polární záři. V Česku byla v noci z pátku na sobotu nejsilnější za posledních 21 let, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nebyli jsme ale sami, vzácný jev pozorovali lidé i v nejrůznějších koutech světa. Důvodem byla geomagnetická bouře nejvyššího stupně.

Série několika výronů plazmatu vyrazila směrem od Slunce k Zemi už ve středu, pohybovaly se rychlostí více než 2,4 milionu kilometrů za hodinu. Odborníci z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) tak vydali varování před „silnou geomagnetickou bouří“, což se poslední téměř dvě desítky let nestalo. Nakonec dosáhla nejvyššího, pátého stupně.

Řada lidí tak pořizovala nadšené fotografie, polární záře byla vidět v Praze, Plzni, Českém Krumlově, na severní Moravě, v Olomouci i v Brně. „Se setměním už je zřejmé, že polární záře je vidět velmi silně. Její intenzita se může ale velmi rychle průběžně měnit,“ avizoval dopředu ČHMÚ.

Jev navíc může pokračovat i v noci na neděli. „V nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli jsou šance k zaznamenání či i spatření polárních září ze středních zeměpisných šířek, tedy i z Česka a Slovenska. Důvodem je bouřlivá aktivita Slunce, které za poslední den vyprodukovalo deset silných erupcí,“ řekl ČTK astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Na počátku všeho byla obří sluneční skvrna – více než desetkrát větší než Země. A čím větší a intenzivnější skvrna, tím spíše může následovat častější a masivnější uvolnění hmoty ze sluneční atmosféry. Magazín Wired poznamenává, že družice určené ke sledování sluneční aktivity zaznamenaly tři takzvané výrony nebo výtrysky hmoty z koróny Slunce (zkratkou CME). První se vydal k naší planetě ve středu 8. května okolo třetí hodiny odpoledne středoevropského času. Druhý, o něco menší, následoval ze stejné oblasti o několik hodin později. A třetí byl po dalších zhruba osmi hodinách.

Všechny tři výtrysky měly různou intenzitu a rychlost, a jelikož první byl nejpomalejší, zbytek jej dohnal a k Zemi dorazily v jediné vlně po asi 60 hodinách.

