Už v první polovině roku 2022 plánuje korejská automobilka Hyundai začít s přípravou nové továrny. A slibuje, že bude velmi speciální, protože bude měnit plastový odpad na nový zdroj energie – vysoce čistý vodík. S ním počítá do budoucna i Evropská unie. Konkrétně s tím, že bude na starém kontinentě pohánět těžkou silniční dopravu.

Svět má dva zásadní problémy. Prvním jsou emise, za kterými stojí ve velkém právě doprava. Druhým je plastový odpad, který zamořuje i taková místa, jako je Mariánský příkop nebo třeba Arktida. Automobilka Hyundai na konci minulého roku proto oznámila, že hodlá zabít dvě mouchy jednou ranou. Chystá se totiž z plastového odpadu vyrábět vodík a tím pohánět své vozy.

Hyundai zamýšlí investovat 400 miliard jihokorejských wonů, což dělá asi 7,4 miliardy korun, do továrny, která bude dělat přesně tohle dělat. Cestou, jak přeměny plastového odpadu na vodík dosáhnout, má být podle serveru CarBuzz proces zvaný pyrolýza a také zplyňování, které se využívá například i při zpracování biomasy.

Hyundai má v úmyslu začít s přípravou nové továrny velmi brzy, hned v první polovině tohoto roku. Produkce vodíku by pak měla začít v roce 2024. Automobilka už nyní vůz na vodíkový pohon vyrábí, konkrétně jde o model Nexo.

V plánu jsou i vodíkové traktory

Za dva roky chce Hyundai představit jeho další generaci, která bude založená už na nových vodíkových palivových článcích. Letos na podzim v Mnichově korejská automobilka představila i další plány. V roce 2025 předpokládá, že uvede do provozu první SUV poháněné vodíkem. Do roku 2030 počítá, že budou auta na vodík stát stejně jako elektromobily. V plánech je ovšem i to, aby vodík nevyužívala jen osobní auta, společnost sází i na vodíkové zemědělské a stavební stroje nebo autobusy.

Na konci roku 2021 se ale zároveň s těmito záměry objevily spekulace, že automobilka uzavřela své vývojové centrum, kde na nových vodíkových technologiích pracovala. Naopak se měla zaměřit na vývojové centrum baterií, což by znamenalo, že by se nadále soustředila už jen na elektromobilitu. Hyundai tyto zprávy ale odmítá s tím, že plán vývoje palivových článků nové generace zůstává.

Vodík v plánech EU

Doprava je po energetice druhým největším původcem emisí skleníkových plynů. Jejich hlavními producenty jsou přitom právě osobní auta. S vodíkem jako s vhodnou alternativou do budoucna počítá i Evropská unie. Jak uvedl server Euractiv, vodík by měl hrát v evropské sedmadvacítce důležitou roli při dekarbonizaci emisně náročných odvětví, jako je výroba oceli, chemický průmysl a právě doprava. Podle odhadu Evropské komise se má v roce 2050 vodík podílet na deseti až 24 procentech spotřeby energie.

Paradoxně s vodíkem však Unie nepočítá pro automobilovou dopravu, v níž by měla převládat elektromobilita. S vodíkem se počítá především pro těžkou silniční dopravu. Je ovšem potřeba mít vybudovanou i příslušnou infrastrukturu. V plánech EU je, aby vodíkové čerpací stanice byly do roku 2030 aspoň na každých sto padesáti kilometrech podél hlavních tahů napříč Evropou.

Zapotřebí k tomu bude však jedna velmi důležitá věc a to je příznivá cena. Podle EU je třeba, aby se vodík prodával za méně než šest eur za kilo, klesnout musí rovněž náklady spojené s vodíkovou technologií. Podle předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové se do roku 2030 podaří dosáhnout ještě lepšího výsledku, a to prodeje 1,8 eura za kilo.