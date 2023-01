Jak ztratit šampiona. Nike s Currym nejednalo jako s Jordanem, proto teď k miliardám táhne konkurenci

Špatně vyslovovali jeho jméno, odflákli důležitou prezentaci a nevěřili mu natolik, aby do něj dali o pouhých 1,5 milionu dolarů více. Nike bylo vždycky synonymem úspěchů a vítězství, ovšem to, jak si firma nechala utéct jednoho z nejlepších basketbalistů současnosti, za rámečkem rozhodně nemá. Přitom stačilo tak málo. Stephen Curry, hvězda týmu Golden State Warriors, se nakonec nechal zlákat jeho konkurentem – a oba teď dokonale ukazují, jak se dělá atraktivní spolupráce ve stovkách milionů dolarů.

Stephen Curry je fenomén, který už roky baví diváky basketbalu svou střeleckou efektivitou. Loni se zapsal do historie jako hráč s největším počtem tříbodových košů, je čtyřnásobným mistrem NBA, dvakrát se stal nejužitečnějším hráčem ligy (MVP) a také patří do výběru All-Star těch nejlepších basketbalistů v soutěži. Mnozí ho dávají na stejnou úroveň jako Magica Johnsona, Michaela Jordana, Kobeho Bryanta a další legendy.

Své výjimečné schopnosti na palubovce vykazoval i během hraní na vysoké škole pod Bobem McKillopem, tehdejším koučem týmu Davidson Wildcats, který jeho potenciál spatřil velmi rychle. Kariéru v NBA měl téměř jistou, v roce 2009 si ho v takzvaném draftu vybral tým Golden State Warriors. Tentýž rok okolo něj začalo kroužit i Nike, které mělo s Currym – podobně jako s jinými ambiciózními hráči – podepsat sponzorskou smlouvu.

Dohodli se na tom, že Curry bude po dobu čtyř let dostávat zdarma tenisky i oblečení v hodnotě okolo 25 tisíc dolarů, dostane prostor v marketingových kampaních firmy a také mu bude ročně vyplácen honorář. Jeho výše není veřejně známá, mělo však jít o částku v rozmezí 200 tisíc až tří milionů dolarů. Curry tak dosáhl na spolupráci, která není v NBA úplně standardní, ale na druhou stranu jí mají stovky hráčů, takže není ničím zcela výjimečná.

Foto: Depositphotos Stephen Curry s logem, které mu změnilo život

Oproti jiným špičkovým hráčům ovšem Nike nechtělo dát Currymu možnost té nejvyšší sponzorské pocty – vlastního modelu obuvi. V hantýrce NBA se tomu říká signature shoe a jde o to, že hráč může s firmou navrhnout novou edici tenisek se svým jménem, za což konkrétně Nike platí hráči až 15 milionů dolarů ročně a dělí se s ním o zisky z prodeje.

Špičkoví hráči jako LeBron James, Kevin Durant nebo James Harden by o tom mohli mluvit, vlastní řadu totiž mají. A samozřejmě ji má také už bývalý basketbalista Michael Jordan, který je dokonalým příkladem toho, jak na partnerství s firmou vybudovat obrovský byznys s miliardovou hodnotou, který bude této legendě sportu vydělávat slušné sumy až do konce života.

Nike nicméně v Currym zpočátku nevidělo tak velký potenciál jako ve výše jmenované trojici, proto mu nabídlo nižší úroveň spolupráce. I to mohl byt impuls k tomu, aby silná náklonnost dnes slavného rozehrávače po uplynutí smlouvy vymizela a začal se po partnerství poohlížet jinde. Stále ale měl Nike na předních příčkách. To by se ovšem tehdy nesměl objevit Under Armour.

Královská hostina

V roce 2013 už měl Stephen Curry poměrně velké jméno. Diváci žasli nad jeho umem na palubovkách, sportovní novináři oceňovali jeho nevídanou přesnost střelby z větší, tříbodové vzdálenosti. Rozjíždějící se slávy si byl vědom i Curryho nejbližší tým, který pro něj chtěl ty nejlepší sponzorské smlouvy. Obrátil se proto na Nike, aby navrhlo nové podmínky spolupráce a brali Curryho jako hráče, který se po všech stránkách může rovnat těm nejlepším ve svém sportu.

Nike chtělo mít Curryho i nadále ve svém týmu, přístup firmy tomu ale příliš neodpovídal. Jak pro server ESPN popsal Stephenův otec Dell, gigant sportovního vybavení z amerického Oregonu nadělal několik chyb, které ale stačily k tomu, aby ho – byť nejspíš nevědomky – odlákal pryč. Během úvodní schůzky například lidé z Nike nesprávně vyslovovali Curryho jméno („Steph-on“ namísto „Steph-en“). V powerpointové prezentaci, kde jemu konkrétně představovali podmínky větší smlouvy, poté dokonce nechali jméno jiného hráče, Kevina Duranta.

„Že někteří špatně vyslovovali jeho jméno, mě nepřekvapilo. Naopak mě překvapilo, že jsme se nedočkali opravy. A po té chybě s Durantem jsem už přestal dávat pozor,“ vzpomínal Curryho táta na nepovedenou schůzku, během které prý bylo velmi patrné, že nemají v úmyslu udělat z Curryho jejich stěžejního sportovce. Zájem i nadále spolupracovat s Nike se proto vytrácel. A do hry přišla jiná americká sportovní značka Under Armour.

Lidé z Under Armour na to šli chytře. Chtěli Currymu zajistit ty nejlepší možné podmínky, nabídnout mu možnost oné vlastní edice tenisek, zajistit mu vyšší výdělky, než nabízeli lidé z Nike, a udělat z něj hlavního sportovce značky. Aby se k němu dostali blíže, inspirovali se paradoxně přístupem Nike z osmdesátých let, kdy firma lákala do svých řad Michaela Jordana – kontaktovali jeho rodinné příslušníky a snažili se zaujmout nejprve je, pak až samotného sportovce.

Vyšlo to. Především skrze jeho otce se domluvili na schůzce, kde Currymu vše představili. Nabídli mu dokonce o 1,5 milionu dolarů ročně víc, než by mu dalo Nike. Teoretický háček v domluvě spolupráce byl v tom, že Nike mohlo výši smlouvy dorovnat. Ale nedorovnalo, čímž za Currym definitivně zavřelo dveře. Hráč tedy podepsal smlouvu s Under Armour, která trvá do roku 2024, a za dva roky mu pod značkou vyšla první edice vlastních tenisek.

Foto: Under Armour Stephen Curry v oblečení své vlastní značky

V době, kdy se Curry upsal Under Armour, se firmě příliš finančně nedařilo a její prodeje tenisek činily zhruba 300 milionů dolarů ročně. Hvězdný basketbalista ale zájem o UA (jak se značka zkráceně píše) zvýšil – a v roce 2019 už prodeje dělaly zhruba jednu miliardu dolarů. V roce 2020 pak pod ní vznikla nová značka pod názvem Curry Brand, která nabízí jak tenisky, tak oblečení a další doplňky se jménem Stephena Curryho.

Under Armour se tak rozjetím nové podznačky snažil replikovat úspěch, který zaznamenal zmíněný Jordan pod hlavičkou Nike, kde jeden z nejslavnějších basketbalistů všech dob způsobil velkou revoluci, na které měl vydělat přes 1,3 miliardy dolarů. Podle analytiků má Curry pro UA hodnotu přes 14 miliard dolarů a stojí na něm podstatná část byznysu celé společnosti. Sama mu navíc ročně platí asi 20 milionů dolarů.

Že si Under Armour svého hlavního sportovce váží, má potvrzovat i skutečnost, že se v zákulisí už několik měsíců rýsují nové podmínky spolupráce. Příští rok totiž Currymu vyprší smlouva, vše ale nasvědčuje tomu, že ji basketbalista prodlouží, a to do konce svého života. Zařadil by se tak po bok ikon jako Jordan nebo James, kteří doživotní smlouvy mají také. A hodnota spolupráce? Prý až jedna miliarda dolarů.

Díky tomu by se Curry připojil do exkluzivního klubu basketbalistů-miliardářů – a znovu by tak stál po boku Jordana a Jamese. To se ovšem ukáže až časem, je ale zřejmé, že Nike svým podceněním jednoho z nejlepších hráčů v NBA udělalo přešlap, kterého může litovat. Under Armour si naopak mne ruce, protože předloni (i díky Currymu) utržilo přes 5,6 miliardy dolarů, o více než miliardu více než v roce 2020.