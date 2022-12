Jaké je Česko budoucnosti? To ukáže virtuální výstava digitálních obrazů přímo v redakci CzechCrunche

Umělá inteligence je čím dál vyspělejší a nástroje, které pohání, jsou čím dál schopnější. V málokterém odvětví je to patrné tolik jako v kreativních oborech. Počítače skládají hudbu, píšou texty, upravují filmy, kreslí. Ano, s jejich pomocí jsme všichni umělci. A protože se blíží nový rok a v CzechCrunchi chceme jeho příchod oslavit stylově, nikoliv předsevzetími, z nichž sejde stejně rychle, jako se urodila, nachystali jsme s našimi čtenáři virtuální výstavu. O Česku budoucnosti.

Salvador Dalí by se divil, ale možná vlastně ne. Slavný provokatér si rád hrál s perspektivou a banální objekty ukazoval v nečekaných tvarech, takže kdyby v osmdesátých letech byla k dispozici umělá inteligence se štětcem, jistě by ho zaujala. Teď se in memoriam stal tak trochu jejím spolupachatelem…

Jeden z nejznámějších grafických nástrojů, který s využitím umělé inteligence převádí text do obrázků, se jmenuje DALL-E (čti dalí). A právě s jeho pomocí vzniklo hned několik děl, která budou na stránkách CzechCrunche k vidění od neděle 1. ledna do čtvrtku 5. ledna.

Naše virtuální výstava bude hodně specifická. Provedeme vás při ní redakcí, aniž byste museli kamkoliv chodit. Jak je to možné? Ve spolupráci se startupem Virtury jsem nasnímali redakční prostory a do nich pak vložíme digitální výtvory, které v duchu motta Česko budoucnosti stvořili s pomocí grafických nástrojů DALL-E, Stable Diffusion či Midjourney jak čtenáři CzechCrunche, tak někteří členové našeho týmu.

Můžete se těšit na dvě desítky děl. Některá mají dystopickou atmosféru, jiná připomínají naivistické obrazy nebo komiksy, všechna ale spojuje to, že nabízí pohled do budoucnosti Česka. Každý z autorů k tomu přistoupil po svém, pro nástroje typu DALL-E nebo Midjourney je klíčové textové zadání čili instrukce, co mají nakreslit. A tomu pak odpovídá i výsledek. Obrázky od čtenářů vzešly z veřejné výzvy, kterou jsme vyhlásili v listopadu.

Výstava bude k vidění na stránkách CzechCrunche po celou dobu bez omezení, k její návštěvě nebude nic potřeba, jen připojení k internetu. Ale podobně jako výstavy v galeriích po nějaké době skončí, i tato exhibice bude mít omezené trvání. Nerozloučíme se s ní ale jen tak, jejím vrcholem bude online debata Když kreslí počítač ve čtvrtek 5. ledna od 18 hodin na téma digitální výtvarné umění.

Těšit se můžete na Annu Pulkertovou, art manažerku J&T Banky, nebo Martina Poštu, šéfa festivalu Signal. Diskuze proběhne online, odkaz včas zveřejníme.