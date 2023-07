Jako by Batman a Bond měli dítě. Nová Mission Impossible je akční trhák, co chcete vidět v kině

Ethan Hunt je zpět. Superagent schopný zvládnout mise, na které žádný jiný špion nemá, čelí dosud největší výzvě a hrozbě. Mission: Impossible Odplata – První část právě s razancí vystřelené kulky zasáhla česká kina. Sedmadvacet let od prvního dílu akční série je tu sedmý film s Tomem Cruisem v hlavní roli. A je to jízda. Na motorce, v autě, ve vlaku i na koni. Akční thriller, jak má být.

Myšlenka potomka superhrdiny Batmana a superšpióna Bonda z titulku možná zní trochu úsměvně, pro někoho třeba až hloupě. A nová Mission Impossible taková občas je. Kroucení očima nad předvídatelností nebo tak trochu hloupoučkým či naivním vyřešením nějaké vypjaté situace se nevyhnete. Jenže víte co? Ono je to úplně jedno. Protože nejnovější pokračování akční ságy s Tomem Cruisem splňuje i tu další představu, která vás při spojení Batmana a Bonda napadne. Hlavní roli tady hraje naprosto strhující akce.

Mission: Impossible Odplata – První část (celý název filmu používáme naposledy, slibujeme) je letní blockbuster se vším všudy. Přilepí vám oči na plátno, zadek do sedačky a vy jen hltáte tu skoro nonstop nálož, která je adrenalinová, povedená a v první půlce až překvapivě vážná, v té druhé ale už o něco odlehčenější. Už dříve často připomínaný skok na motorce ze skály vlastně patří k tomu méně akčnímu, co film nabídne. Samozřejmě především v Cruisově podání bez větší asistence kaskadérů, jak se u čerstvě jednašedesátiletého herce sluší připomenout.

Ony zmiňované superosobnosti mimochodem novinka připomíná i svou zápletkou. Svět totiž nyní čelí nebezpečí, které nezná hranice ani osobní ambice teroristů. A to umělé inteligenci, která získala vědomí a infiltrovala všechno digitální do takové míry, že snadno ovlivní i svět skutečný. Téma to je v době ChatGPT a podobných nástrojů vlastně aktuální, ale realizace ve filmu je spíš komiksově-superhrdinská než realistická. To rozhodně není výtka, jen další vysvětlení toho připodobnění třeba k netopýřím filmům Christophera Nolana.

Však ona nová Mission: Impossible jako Temný rytíř místy i zní, dunivé audio několik už tak vypjatých scén parádně graduje do ještě napínavějších výšin a vás ještě více zavrtává do křesla. Celkově je zvuková stránka zřetelně povedená, ať už je to známá ústřední melodie, nebo hučivé a ohromující „nolanovské“ troubení. Často je to ohromující, ale naštěstí ne ohlušující. Všechno navíc pěkně vypadá (byť oči z důlků vám vyloženě vypadávat nebudou), IMAX filmu sluší a budoucí sledování ze streamu na obrazovce notebooku už nebude to pravé.

Dvouapůlhodinová stopáž filmu je možná o něco delší, než by bylo nutné, ale drtivou většinu času se vše řítí kupředu a neustále akceleruje. Rychle se ocitnete v působivé pouštní přestřelce, tu vystřídá hromada pěstních soubojů, samozřejmě nechybí do nejvyšších otáček vyhnaná automobilová honička. I na klasiku akčního žánru, souboj na střeše rychle jedoucího vlaku, dojde. A samozřejmě na běhání! Jako už v předchozích dílech i tentokrát si film párkrát najde několik překvapivě dlouhých sekund na to, abyste mohli nerušeně obdivovat Toma Cruise, jak… prostě rovně běží.

Ale žerty stranou, Ethan Hunt pokaždé doběhne do další akční scény, ve které někoho zmlátí, zastřelí nebo kde unikne z nebezpečí, ze kterého zdánlivě není úniku. Je ale škoda, že film až nepříjemně často onen únik prostě vytáhne kdovíodkud. Kdepak nějaké chytré odhalení promyšleného plánu z mozků agentů, ale prostě deus ex machina a hrdina spadne zrovna na toho zloducha, co ohrožuje Huntovy spojence. Anebo se kaskáda smrtících událostí zastaví přesně v takový okamžik, aby nezabila protagonisty.

Když je řeč o spojencích a hrdinech, ke dvojici Ethanových kumpánů Luther a Benji (mentorovský Ving Rhames a lehce vtipkující Simon Pegg) a agentce Ilse Faust (Rebecca Fergusonová) se přidává zlodějka Grace v podání Hayley Atwellové a je to příjemné – a docela potřebné – osvěžení. I proto, že filmu přidává jinak spíš upozaděné řešení zapeklitých situací důvtipem či obratností, nejen pěsti a náboji. Roli hlavního záporáka tentokrát dostal Esai Morales, kterému roli fanatického a brutálního následovníka nelidské umělé inteligence Gabriela pěkně uvěříte.

Mission: Impossible Odplata je film rozdělený na dvě části, na tu další si počkáme rok. A bude to dlouhé čekání. Možná i s trochou obav z vysoko nastavené laťky. Ačkoliv ne úplně nejvýš. Když totiž budete dopodrobna rozebírat zápletku a zákruty příběhu, tak chyby na kráse najdete (a hele, další podobnost s Nolanovými Batmany…). Jenže kdo tohle udělá, tomu ujede odbržděný vlak, ve kterém se odehraje pár povedeně napínavých superagentovských chvilek – a hlavně hromada zcela strhující akce.