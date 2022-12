Nejnebezpečnější kaskadérský kousek. Tom Cruise na videu skáče na motorce ze skály, bez efektů

Filmový marketing není jen o trailerech, plakátech nebo menu v McDonald’s. Každý film vyžaduje specifický přístup, který co nejlépe vystihne jeho přednosti, kvůli kterým jít do kina. Avatar: The Way of Water se chlubí třeba zcela novou technikou natáčení, Oppenheimer Christophera Nolana láká na detonaci nukleární zbraně vytvořenou bez digitálních efektů. A nový Mission: Impossible? Ukazuje, jak se hvězda Tom Cruise u šíleného kaskadérského kousku (znovu) mohl zabít.

Snímek Mission: Impossible Odplata – První část by měl být předposledním příspěvkem do slavné akční série, která započala už v roce 1996. Zatím není známo, o čem novinka bude, objeví se v ní ale Eugene Kittridge (Henry Czerny) jako bývalý šéf hrdiny Ethana Hunta. Naposledy ho diváci viděli v prvním filmu a nyní by mohl posloužit jako jedna z hlavních záporných postav.

Zatím poslední film série s podtitulem Fallout výrazněji obrátil pozornost na emoční oblouk hlavního hrdiny – a obě části Odplaty mají totéž učinit pro další postavy. Nakonec ale stejnou – nebo ještě větší – míru na zážitku diváků mají různé dějové kličky, vršící se zvraty a akční scény plné soubojů jeden na jednoho, ničivých honiček a činů, které by zvládli jen ti nejostřílenější kaskadéři.

Tom Cruise se nicméně většinou obejde bez kaskadérů a všechny nebezpečné scény točí sám. V Mission: Impossible – Ghost Protocol lezl po skleněné vnější straně nejvyšší budovy světa Burj Khalifa, v posledním snímku Fallout zase provedl nebezpečný seskok padákem.

V Odplatě – První části ale předvede prý nejnebezpečnější kaskadérský kousek v celé své kariéře. Už první trailer z letošního května ukázal úryvek ze scény, v níž se Hunt na motorce rozjede vstříc útesu a ve vysoké rychlosti z něj sjede někam do prázdna. Záběry přitom nepochází ze studia plného zelených pláten, ale ze skutečného útesu, ze kterého Cruise na motorce seskočil.

Teď studio Paramount zveřejnilo video, které popisuje, jak se celý skok, končící otevřením padáku a bezpečným přistáním, natáčel. Příprava zahrnovala snad vše, co by koho mohlo napadnout. Herec prý rok trénoval BASE jumping (seskok padákem z pevného objektu), parašutismus, přičemž na motorce má za sebou třináct tisíc skoků v různých podmínkách.

Přímo skok ze skály si mnohokrát vyzkoušel i nanečisto, když totožnou rampu jako na místě natáčení postavili v bezpečí, obloženou horami papírových krabic. Nechybělo ani mnoho počítačových simulací různých povětrnostních podmínek, úhlů skoku a podobně. A samozřejmě bylo zásadní vše synchronizovat s pohyby kamery. „Pokud to správně nenatočíme, nebude to mít smysl,“ poznamenává Cruise ve videu.

Konstrukce rampy na skále, ve finálním filmu zamaskované jako přírodní úkaz, prý trvala několik měsíců. A první skok se podařil skvěle. Cruise si ale řekl, že by mohl motorku pustit později, aby dostali o trochu lepší záběr. Nakonec z útesu sjel šestkrát.

Mission: Impossible – Odplata První část se natáčela už v roce 2020, kvůli komplikacím způsobeným pandemií ale do kin zamíří až příští rok. Česká premiéra je stanovená na 13. července. Hned po dokončení sedmého filmu se pak natáčel osmý, jehož příběh má přesně navázat a zakončit Cruisovu ságu. Do kin má dorazit 27. června 2024.