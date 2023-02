Jako na PlayStationu. Trenér ještě nemá licenci, ale už trápí i Messiho s Neymarem ve francouzské lize

Will Still trénuje fotbalový klub Stade Reims z francouzské Remeše

Jako teenager trávil Angličan Will Still s oblibou hodiny u počítačové hry Football Manager, ve které v roli generálního manažera ovládal fotbalový klub. Ve virtuálním světě se staral o chod týmu od výběru základní sestavy a plánování tréninků až po podpisy smluv se sponzory, nastavování ceny vstupenek nebo sledování mladých talentů. Jednou si řekl, že když mu to jde u počítače, proč by to nešlo i v reálném klubu. Dnes je ve třiceti letech nejmladším trenérem ze všech koučů působících v pěti nejprestižnějších evropských ligách dohromady. Jeho klub z francouzské Remeše už dvanáct zápasů v řadě neprohrál. Still ale ještě nemá profesionální licenci, takže tým musí za každé utkání platit tučnou pokutu.

Still je hlavní trenér klubu Stade Reims z francouzské Remeše a v tamní nevyšší soutěži si vede velice dobře. Ani jednou ho v této sezoně neporazilo hvězdami nabité pařížské PSG v čele s Kylianem Mbappém a Lionelem Messim. Oba duely mezi kluby skončily remízou.

I díky tom se tým z města severovýchodně od Paříže drží na jedenáctém místě ve středu tabulky po polovině sezony. Nic ve Stillově životě přitom ještě před pár lety nenasvědčovalo tomu, že by se jako kouč měl měřit s elitními týmy francouzské ligy. „Kdyby mi někdo řekl, že budu ve třiceti trénovat tým v první francouzské lize, požádal bych ho, aby mě praštil do obličeje,“ napsal s nadsázkou Still v deníku The Guardian.

Jak ale dodává, život umí být bláznivý. „Nikdy jsem si nedával žádné cíle. S trénováním jsem nezačínal s tím, že se chci dostat do nějaké top ligy, nejsem prostě takový. Chci si to hlavně užít,“ vysvětlil Still. S trénováním začal ve dvaceti letech, teď v době, kdy jsou fotbalisté běžně na startu své hráčské kariéry a ani nepřemýšlejí o tom, že by snad někdy dělali kouče.

„Nebyl jsem zrovna nejrychlejší. Uběhnout sto metrů mi trvalo tak deset dní,“ vysvětlil Still pro britský Daily Mail jeden z důvodů, proč se vydal na dráhu trenéra. K pomyslnému kormidlu v Remeši dostal v říjnu, kdy vedení vyhodila tehdejšího hlavního trenéra Óscara Garcíu. Jako jeho náhradník má třicetiletý Angličan tým vést do konce této sezony.

Still, potomek belgických přistěhovalců, začal v roce 2011 jako asistent trenéra mládežnického týmu v anglickém Prestonu, kde mohl zužitkovat zkušenosti z počítačové hry, na které, jak přiznává, byl závislý. „Stávalo se mi, že jsem hrál v deset večer a řekl jsem si, že si zahraju ještě jeden zápas. Za chvíli jsem při pohledu na hodiny zjistil, že jsou čtyři ráno a já pořád hraju,“ vysvětlil.

Hodiny u počítače sice jeho zdraví nejspíš příliš neprospěly, opakovaně se však ukazuje, že získané zkušenosti dokáže úspěšně aplikovat při práci pro opravdový fotbalový tým. „Vím, že to zní šíleně, ale ta počítačová hra je prostě realistická,“ uvedl. V roce 2014 se Still přestěhoval do Belgie, rodné země svých rodičů. A i tam ukazoval, že talent pro práci kouče má. Začal pracovat jako analytik taktiky soupeřů v druholigovém Sint-Truidenu, ve kterém jako malý kluk hrál a pomohl mu postoupit do nejvyšší soutěže.

This is Will Still, the manager of Ligue 1 club Reims. He got into coaching because of his love for Football Manager, and he’s 12 matches unbeaten. His side are fined £22,000 for every game he manages because he’s still studying his UEFA Pro License! 😮pic.twitter.com/fTmnj3mMDu — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) January 30, 2023

Úspěch mu v roce 2017 pomohl k pozici analytika a poté i asistenta trenéra v jednom z nejúspěšnějších belgických klubů Standardu Lutych a o čtyři roky později se dočkal nabídky na post hlavního trenéra jiného belgického celku nejvyšší soutěže Beerschotu. Psal se rok 2021 a Still se v novém působišti dlouho neohřál. Spolu se španělským trenérem Garcíou totiž putoval do francouzské elitní soutěže, do Remeše.

Remešský klub Stillovi nabídnul post hlavního trenéra i přes to, že si Angličan ještě nestihnul pořídit potřebnou licenci UEFA, aby mohl práci dělat. Musí totiž nejprve složit zkoušky. Vedení Stade Reims to ale nevadí, i když teď kvůli tomu za každé utkání musí platit pokutu 25 tisíc eur (zhruba 600 tisíc korun). „Řekli mi, že dokud budeme vyhrávat, tak budou moc rádi investovat do mojí kariéry,“ řekl Still Daily Mailu.

Protože jsou Stillovi svěřenci prakticky jeho vrstevníci, má to pro tým také výhodu v tom, že s nimi mladý trenér dokáže jednoduše najít spojení i po lidské stránce. Byť Angličan, který díky svému původu kromě angličtiny ovládá i francouzštinu a vlámštinu, říká, že žádné konkrétní cíle nemá, nebránil by se v budoucnu angažmá na britských ostrovech. „Jestli se ta příležitost objeví, byl by to splněný sen. Ale jestli ne, objeví se nějaká jiná,“ uzavírá.