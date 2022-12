Nemluví s novináři, nepropaguje alkohol, ale střílí góly. Mbappému za jeho postoj hrozí pokuty

Nemluví s novináři, sotva dojde na tiskovky – a sponzoři z něho musí mít noční můry. Je ale géniem na hřišti, na kterého je radost se dívat. Proto ani fotbalové federaci Francie nevadí, že za něj hradí pokuty za jeho ignoraci sportovních reportérů. Mladičký kanonýr Kylian Mbappé je prostě trochu oříšek, který není jako ostatní fotbalisté. A teď vyvolal rozruch, když nechtěl být na mistrovství světa v Kataru jakkoliv spojován s pivem. Mimo jiné.

Možná si vzpomínáte na scénu, kdy Cristiano Ronaldo přišel během fotbalového mistrovství Evropy 2020 na tiskovou konferenci a automaticky odsunul lahve Coca-Coly, sponzora turnaje, stranou. Pak pozvedl svou lahev s čistou vodou a dal jasně najevo, co mají lidé pít. Momentka obletěla internet a dokonce se spekulovalo, že srazila ceny akcií Coca-Coly na burze. Podobnost lze najít také v případě Kyliana Mbappého.

Francouzský fotbalista, který na klubové úrovni hájí barvy pařížského PSG a na šampionátu v Kataru vstřelil už pět branek, má totiž velmi specifické chování vůči sponzorům. A už vůbec nechce být spojován s americkým výrobcem piva Budweiser, který je jedním z hlavních partnerů turnaje. Ano, toho turnaje, který na stadionech zakázal prodávat jeho pivo, kvůli čemuž pivovarnický gigant musel přijít s originálním řešením, jak hektolitry moku udat.

Mbappé je přesvědčen o tom, že má velký vliv na spoustu dětí, které by jednoho dne chtěly být jako on. Proto odmítá propagovat jak alkoholické nápoje, tak sportovní sázky nebo nezdravé potraviny. Například v září odmítl vystupovat v reklamě na fastfoodový řetězec KFC, které se účastnil francouzský fotbalový nároďák. A šéf lokální pobočky KFC dokonce zvažoval, že na jednoho z nejlepších hráčů planety podá žalobu.

🔥 Kylian Mbappé pulls clear in the race for the Golden Boot with *two* Goal of the Tournament contenders.

What a performance! He’s today’s #Budweiser Player of the Match.

🇫🇷 #FRAPOL 🇵🇱 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/AVl6WTK67N

— Budweiser (@Budweiser) December 4, 2022