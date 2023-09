Jako první Čech vyrobil DJ mix přímo pro Apple. Skvělá odměna po 15 letech, říká NobodyListen

Jakub Strach alias NobodyListen nasbíral za svou hudební kariéru několik zajímavých spoluprací a milníků, teď ovšem přichází projekt, ve kterém má velké slovo přímo Apple. Český producent a DJ, který se proslavil i pořádáním úspěšných festivalů Addict, se jako první Čech spojil se streamovací službou Apple Music. Poskládal pro ni speciální DJ mix, v němž dává prostor jak známým světovým jménům, tak vznikajícím hvězdám česko-slovenské hudební scény.

„Je fajn být kdekoliv první,“ říká se smíchem NobodyListen pro CzechCrunch. Žádný jiný Čech totiž pro Apple Music svůj vlastní DJ mix neskládal. „Samozřejmě si ale dělám trochu srandu. Z mého pohledu je super, že i tak velký hráč jako Apple se začíná zaměřovat na naši scénu. A dobře dělá – je tady strašně moc dobrých lidí,“ doplňuje hudebník, který spolupracoval s Yzomandiasem, Nik Tendem nebo třeba Emmou Smetana.

Výběr pod hlavičkou takzvaných DJ Mixes je inspirovaný konceptem Back to School, respektive Návratem do školy – a byť měl NobodyListen kreativní volnost, jednu podmínku stanovenou Applem musel dodržet. „Nechtěli moc velkou párty, spíš chtěli atmosférický soundtrack pro soustředění a studium. To mi docela sedlo, pár týdnů jsem skladby vybíral a pak je pouhý den nahrával,“ přibližuje.

S ohledem na to, že se stal prvním umělcem z Česka a Slovenska, kterého Apple s tímto záměrem oslovil, měl od začátku v plánu ve svém setu vzdát hold i lokální hudbě. Proto se v mixu objevují například věci od Porsche Boye, Tokyo Drift, dné nebo třeba zmíněného Yzomandiase a Annet X, kteří tam mají ukázky dvou dosud nevydaných skladeb. Navíc se neinspiroval jen elektrem, ale právě i rapem, ve kterém se pohybuje.

„Je to pro mě super odměna za patnáct let práce,“ říká NobodyListen, který je známý i jako tvůrce raveových festivalů Addict, které mají přesah za hranice. „Pracovat s lidmi přímo z Applu je opravdu zajímavá příležitost,“ doplňuje bez větších detailů. A že je ve velmi dobré společnosti, potvrzuje i fakt, že na DJ Mixes se v minulosti podílela slavná jména jako Diplo, David Guetta, Carl Cox, deadmau5 nebo Skrillex.

Mix od NobodyListen je tak už nyní dostupný v doporučovaných sekcí na Apple Music, respektive v záložce Prohlížení, kde by měl vyjet na prvním místě. Obsahuje čtyřiadvacet skladeb, kterými lze volně přeskakovat, a celý poslech zabere padesát minut. Součástí je i několik dalších playlistů podobného ražení v různých žánrech včetně housu, techna, trance, rapu nebo R&B.