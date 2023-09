Jako sportovní dokument od Netflixu. Fanoušek natočil film o příběhu hokejového Chomutova, míří i do kin

Vítejte ve Wrexhamu. Dycky Sunderland. Ale i domácí Cheza je jen jedna. Sportovní dokumenty, u kterých je do jisté míry sport pouhou záminkou pro pohled do zákulisí klubů – a především do hlav a srdcí jejich členů, fanoušků a komunit, se kterými jsou neodmyslitelně spojené. Právě takové ambice a vyjmenované inspirace má i dokument Není sever jako sever, který natočil příznivce chomutovských hokejistů. Byl na to sám, ale podle množství péče a prvního traileru to vypadá, že by se mezi podobnými projekty na streamovacích službách neztratil. Však by tam také po premiéře v kině rád zamířil.

Ladislav Bittner, kterého přátelé oslovují prostě Laco, ve městě na severozápadě Čech žije už přes půl století. Říká o sobě, že je chomutovský patriot. Lokálnímu hokejovému celku fandí od malička, už několik let tvoří z pozice fanouška také sportovní videa. Loni o Pirátech Chomutov, kteří hrají třetí nejvyšší soutěž, natočil dvacetiminutový dokument Kraj. S ním zabodoval při vyhlašování nejlepších videí sezony v anketě Zlatá hokejka. Nyní chystá další a delší snímek Není sever jako sever. Už v pátek 8. září bude mít premiéru v chomutovském kině Svět.

Název filmu odkazuje na pokřik fanoušků. Těch, kteří zůstávají věrní navzdory všem úskalím, jež Piráti v posledních letech zažívají. „Jsem přesvědčený o tom, že mají příběh, který v Česku nemá obdoby. A který patří na plátno. Klub ještě před pár lety bojoval o postup do finále extraligy. Ale pak zkrachoval a padl na dno. Chvíli to vypadalo, že zde hokej dokonce skončí, ale naštěstí klub začala z popela zvedat parta místních nadšenců,“ popisuje Bittner pro CzechCrunch. Mimochodem, Chomutov je dodnes posledním klubem, kterému se povedlo překazit cestu do finále Třinci, aktuálnímu hegemonovi extraligy.

Že Není sever jako sever bude mít podobný tah na branku jako profesionální sportovní dokumenty s vysokými rozpočty, to ukazuje už povedený trailer. Ale nahrává tomu i blízký vztah, který Bittner s klubem má. „Mám plnou důvěru. A to nejen od vedení, ale i od samotných hráčů. Troufnu si napsat, že za ty roky jsem se stal součástí týmu a mám mezi hráči řadu osobních přátel,“ říká. I proto by měl snímek být lákavý nejen pro lokální fanoušky. Diváci tak uvidí nejen záběry z kabiny v průběhu vyhrocených zápasů. Ale i scény, kde manažer týmu oznamuje rozvázání smluv nebo vyjednává o posilách.

„Jedna z emotivně nejsilnějších scén je pohled na to, co následovalo v zákulisí před příjezdem sanitky pro hráče, který se zranil po nárazu do mantinelu. Ve filmu je také řada civilních příběhů hráčů, kteří při hraní hokeje navíc chodí ještě i do zaměstnání,“ dodává Bittner. Třetí nejvyšší soutěž hokejové pyramidy totiž není místem, kde by se točily extra velké peníze. To stejné platí i o natáčení snímku, který autor financoval z vlastní kapsy s podporou partnerů, díky kterým pořídil kvalitnější technické vybavení.

První diváci Není sever jako sever uvidí na slavnostní premiéře v pátek v Chomutově. Začne v 17.30, tedy ve stejný čas, kdy na místním zimáku obvykle zaznívá úvodní hvizd ligových zápasů. Kino Svět následně přidá další projekce, dohodnutá jsou i promítání v dalších severočeských městech. Jenom lokální záležitost by ale ze sportovního dokumentu neměla být. Podobně jako Piráti neskrývají ambice na postup, tak i Bittner by rád své dílo dostal dál.

„Jít do kina byl cíl od začátku. Ale po nějaké době bych chtěl film nabídnout online. Ideálním místem se mi zdá platforma Voyo, která dává velký prostor původnímu českému obsahu,“ míní tvůrce, jenž mimo stadiony působí jako jednatel v projekční kanceláři. „V jedné scéně žena hokejového manažera mluví o tom, jak musí partner kvůli Pirátům ukrajovat z rodinného života, protože kromě práce pro Piráty má i svojí civilní práci. Tak to prostě na malém klubu chodí. Ostatně i já chodím normálně do práce a celovečerní film pro mě znamená úvazek na celý večer. Skoro každý den,“ říká.

Bittnerovou snahou není jen vzdát hold milovanému klubu, ale prostřednictvím dokumentu mu přímo pomoci. Věří, že Není sever jako sever může Pirátům dobře posloužit v jejich cestě zpátky na výsluní. Například tím, že snímek zaujme někoho mimo region. Třeba i coby potenciálního sponzora nebo rovnou nového majitele. Jak fanouškovský filmař říká, prostě se snaží o českou variaci na známý příběh fotbalového Wrexhamu. Tu zdokumentoval vynikající seriál na streamovací službě Disney+.

Chomutov jako Wrexham

Vítejte ve Wrexhamu vypráví bez nadsázky pohádkový – ale přitom zcela skutečný – příběh o anglickém fotbalovém klubu, do kterého před časem investoval hollywoodský herec Ryan Reynolds nejprve své peníze, následně i emoce. Obě investice se mu bohatě vracejí, Wrexham na jaře oslavil postup do čtvrté ligy. Příběh z anglických trávníků i severočeských kluzišť má přitom více styčných bodů, než jen divácky lákavé dokumentární zpracování.

Foto: Laco Bittner Není sever jako sever nabídne jedinečný pohled do zákulisí Pirátů Chomutov

Podoba Wrexhamu a filmu je například i v tom, že stejně jako se nejprve nepovedlo postoupit Wrexhamu, tak loňské sezóně Pirátů také chyběla postupová tečka. „A když jsem hledal způsob, jak svůj film optimisticky zakončit, inspirace Wrexhamem se nabízela,“ přibližuje Bittner. „Bylo pro mě výzvou udělat poslední dvě minuty filmu tak, aby divák odcházel z kina maximálně natěšený na novou sezónu, kdy už to snad konečně klapne a Piráti budou s malou zastávkou pokračovat na své cestě vzhůru,“ uzavírá.

Není sever jako sever navíc přerůstá původní plány a stává se počinem s mnohem širším záběrem. Chystá se i web, který po vzoru domácího projektu Bez frází nebo zámořského The Players‘ Tribune dá nahlédnout do příběhů lidí kolem chomutovského hokeje. Podle Bittnera se z Není sever jako sever také stává jakýsi paralelní brand místního klubu. Logo vytvářel stejný grafik, který pro celek dříve připravoval novou vizuální identitu. Příznivci z kotle si zase pořídili filmové samolepky. Prý už je i zájem o trička. A snímek propagují i lidé z klubu.

Snad i díky pozitivnímu přijetí nekončí ani filmařské ambice. Protože od Chomutova se čeká postup, už teď Laco Bittner přemýšlí nad dalším dokumentem. S vidinou toho, že to pro klub bude finální ročník ve třetí nejvyšší soutěži, už má pro své nové dílo i název – Poslední sezóna.