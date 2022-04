Jako studenti v Praze nahrávali přednášky. Dnes z toho mají byznys v USA a věří jim miliardáři

ICLR je jedna z největších světových konferencí týkajících se umělé inteligence. Na pár jarních dní se vždycky sejdou tisíce expertů na strojové učení, prezentují své studie a debatují o posunech a výzvách v oboru. Poslední tři roky se ovšem akce odehrává v digitálním prostoru, kam ji zahnal covid, nový ročník se uskuteční na konci dubna. A firma, která online přednášky zajišťuje, je z Prahy: jmenuje se SlidesLive, jejími investory jsou Václav Dejčmar a spoluzakladatel Avastu Eduard Kučera, letos slaví 10 let na trhu a za to, že i dnes prosperuje, vděčí tak trochu právě ICLR.

„Na jaře 2020, když udeřil covid, nám ze dne na den v podstatě vypadly všechny zakázky. Měli jsme byznys postavený na tom, že jsme natáčeli přednášky a konference. To ale zmizelo,“ vzpomíná na dva roky staré události zakladatel a šéf společnosti Vojtěch Ciml a dodává: „Zpětně viděno jsme to přestáli dobře a doba deprese, kdy jsem nevěděl, co s námi bude, nebyla moc dlouhá, jen pár týdnů. Ale do zpěvu mi tehdy nebylo.“

Pomocnou ruku mu podali organizátoři ICLR, což je zkratka pro International Conference on Learning Representations. Na přelomu dubna a května 2020 se tehdejší ročník měl uskutečnit v etiopské Addis Abebě. To sice padlo, ale jak se v běžném firemním světě podařilo lidi rychle přepnout do remote režimu, stejné pokusy se děly i na poli veletrhů a konferencí: „Takže jsme museli během pár dnů dát dohromady úplně jiný koncept. Už předtím jsme některé eventy streamovali, jenže najednou jsme řešili, že se k vysílání budou připojovat tisíce lidí. A budou i reagovat mezi sebou.“

Ciml a spol. (kromě něj SlidesLive spoluzakládali ještě Tereza Horáková a Vojtěch Drbohlav) vsadili na vlastní technologické řešení, nespoléhali na cizí platformu typu Zoom – a dopadlo to dobře. Ohlasy i z řad účastníků byly pozitivní a především si toho všimli další organizátoři a konferenciéři, takže stejně jako byznys firmy nejdřív rychle zmizel, začal o něco později i rychle naskakovat zpět, byť v jiné podobě. „Nakonec jsme rok 2020 zakončili obratově růstem. Což považuji za velký úspěch.“

A slušné tempo udrželi i loni – zatímco tržby v roce 2019 byly 39 milionů korun a o rok později 44 milionů, v roce 2021 se konečné číslo přiblížilo 60 milionům, konkrétně firma utržila 57 milionů. Cíl pro letošek je jasný: dosáhnout aspoň na 100 milionů. „Abychom se tam dostali, nachystali jsme jednu výraznou produktovou a obchodní změnu. Víc se zaměříme na hotely, budeme jim poskytovat komplexní službu pro pořádání eventů a konferencí,“ říká třicetiletý absolvent ČVUT, který s byznysem začal tak, že si jako student nahrával zajímavé přednášky a postupně tuto svou vášeň a chuť zaznamenávat cenná vystoupení přetavil do úspěšného podnikání.

Když Ciml hovoří o hotelech, má na mysli především ty ve Spojených státech, protože právě tam je byznysová základna firmy. On sám v New Yorku tráví většinu času od roku 2016 a sídlí tam i obchodní srdce podniku, celkem za oceánem pracuje zhruba dvacítka zaměstnanců SlidesLive, v Praze pak působí hlavně vývojáři a technici, jde o čtyřicet lidí. „To, že máme víc lidí ve vývoji, ale ukazuje, že jsme primárně technologická firma,“ upozorňuje Ciml. A jako důkaz dává svůj sen vybudovat digitální obdobu velké knihovny, kde budou soustředěné (jednou) miliony přednášek a vystoupení. Samozřejmě dostupné veřejnosti.

Foto: SlidesLive Vojtěch Ciml, zakladatel a CEO startupu SlidesLive

„Dokážeme nejen zajistit nahrávání a streaming akce, ale také umíme synchronizovat slajdy prezentací s řečí vystupujícího, propojit to se sociálními sítěmi, umíme integrovat jiné platformy typu Microsoft Teams nebo Zoom, máme vlastní algoritmy i vlastní servery,“ říká mladý podnikatel s tím, že jeho firma ukládá záznamy konferencí jak na cloudová úložiště AWS od Amazonu, tak na vlastní servery a také na optické disky.

Ve společnosti SlidesLive drží Ciml se dvěma spoluzakladateli Horákovou a Drbohlavem většinu 55 procent, zbytek mají dva známí miliardáři – necelých 20 procent vlastní Václav Dejčmar, známý investor z finanční skupiny RSJ, a čtvrtinu má Eduard Kučera z Avastu. Ten byl prvním externím investorem firmy, Ciml ho kdysi oslovil náhodou na letišti a vyklubalo se z toho cenné, mnohaleté partnerství.

„Myšlenka týmu SlidesLive, aby nahrávání konferencí kdekoliv na světě prošlo stejnou revolucí jako třeba objednávání taxi, mě od první chvíle zaujala. Navíc šlo o nadšené a pracovité foundery, a tak jsme se na finanční investici domluvili velmi rychle,“ vzpomíná Václav Dejčmar na rok 2016, kdy s Kučerou poslali do firmy celkem milion dolarů.

Aktuálně Vojtěch Ciml ani žádné další investory nehledá, jeho společnost je bez problému zisková, jen v roce 2020 měla hrubý zisk EBITDA (profit před daněmi a odpisy) více než osm milionů korun. Z Ameriky má 80 procent byznysu, jejími klienty jsou firmy jako IBM a Adobe, Kolumbijská univerzita v New Yorku nebo magazín The Economist, v Česku se k jejím zákazníkům řadí Škoda Auto či Karlova univerzita.

Databáze nahrávek SlidesLive sestává z 80 tisíc záznamů, některé jsou veřejně přístupné, některé jsou k dispozici jen partnerům. Cimlův ultimátní cíl je mít videí miliony. A především, uchovat je – téměř – navěky: „Jednou to budeme mít uložené na speciálních krystalech a ty nahrávky poběží i za tisíc let. A možná si je někdo bude pouštět na Marsu, pokud se Elonu Muskovi podaří ho kolonizovat.“