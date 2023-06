Jako vrcholový sportovec. Jeden z největších tvůrců na Twitchi jde za 100 milionů dolarů ke konkurenci

Mezi širokou veřejností je sledování živého (streamovaného) videa na webech jako Twitch stále relativně ojedinělou záležitostí a přezdívky jako Ninja, xQc nebo Amouranth rozeznají jen „zasvěcení“. Přesto se zde ale čas od času uzavírají obrovské smlouvy blížící se i těm mainstreamových sportovců. Před pár dny jeden z největších streamerů na Twitchi podepsal smlouvu o přechodu na konkurenční platformu v hodnotě potenciálně až 100 milionů dolarů.

Přezdívku xQc používá Félix Lengyel, 27letý Kanaďan, který začal streamovat v roce 2014 a mezi lety 2016 a 2019 působil jako jeden z nejúspěšnějších profesionálních hráčů hry Overwatch. V roce 2021 byl zdaleka nejsledovanějším tvůrcem na Twitchi, kde nejčastěji hraje hry jako Minecraft, Fortnite či Counter-Strike, komentuje zábavná videa na internetu nebo diskutuje s diváky o řadě různých témat. Živě ho sleduje mezi 50 a 60 tisíci uživatelů. A před několika dny oznámil, že přechází ke konkurenční streamovací platformě Kick.

Server The New York Times přitom přišel se zprávou, že jeho dvouletá smlouva má mít hodnotu kolem 70 milionů dolarů s potenciálem vydělat mu až 100 milionů dolarů. To alespoň tvrdí Lengyelův agent Ryan Morrison. Pokud se jedná o skutečná čísla, odpovídají tradičním vrcholovým sportovcům – podobnou hodnotu má například loňská smlouva basketbalisty LeBrona Jamese s týmem Los Angeles Lakers.

„Je to jedna z nejvyšších nabídek v celém zábavním průmyslu,“ řekl Morrison. Sám Lengyel na článek The New York Times ve svém vysílání reagoval obezřetně a čísla přímo nepotvrdil. Později pak zmínil, že blíže nespecifikovaná část peněz má formu podílu ve vlastnictví Kicku. Na novou platformu přitom nepřechází exkluzivně – svoje vysílání dělí mezi obě se záměrem postupně přetahovat diváky ze starší na novější.

Kick vznikl teprve koncem loňského roku jako přímá konkurence Twitche, dosud největší streamovací platformy. Tvůrce se snaží lákat mnohem výhodnějšími podmínkami, a to jak už z hlediska výdělku, tak volnějšími pravidly pro to, co mohou ve svém vysílání dělat.

Byznysový model Twitche se spoléhá na reklamu, přičemž diváci se jí mohou vyhnout placením měsíčního předplatného u svých oblíbených streamerů. Dostanou také další výhody jako viditelnější pozici v živém chatu, přístup ke specifickým emoji a podobně. Po nedávné změně pravidel tvůrcům putuje pouze polovina celkových příjmů z předplatného. Kick si naproti tomu v současnosti bere pouze pět procent.

Na rozdíl od Twitche má také volnější moderaci obsahu, takže je například více tolerantní ke kontroverzním tématům diskuzí, mírné nahotě nebo streamování hazardu. Méně striktními pravidly, nižšími poplatky pro tvůrce a obrovskými smlouvami, jakou právě podepsal xQc, chce Kick rychle zvyšovat svoje publikum. To v současnosti podle webu Kickanalyst dosahuje kolem 120 tisíc diváků denně, zatímco Twitch podle dat analytické firmy Demand Sage každý den sleduje až 31 milionů uživatelů.

Nedlouho po Legyelovi svůj přechod na Kick oznámila také jedna z největších ženských streamerek na Twitchi, Kaitlyn Siragusa známá pod přezdívkou Amouranth. Jelikož zároveň působí jako tvůrkyně sexuálně explicitního obsahu na platformě OnlyFans a nemalou část ze svých živých vysílání tráví v bikinách, v minulosti se potýkala se sérií zákazů. Očekává, že u konkurence takový problém, alespoň zdaleka ne v takové míře, mít nebude.

Kick s sebou nicméně od svého vzniku táhne také několik kontroverzí. Kvůli nižší míře moderace obsahu zde několik streamerů poskytlo velké publikum ultrapravicovým aktivistům nebo lidem, jako je Anrew Tate, podnikatel a internetová celebrita hlásající misogynní názory. Tate byl nyní v Rumunsku obžalován ze znásilnění a obchodu s lidmi.

Hlavním investorem Kicku je navíc firma Stake.com provozující online kasino využívající z většiny kryptoměny. Streamovací platforma je proto otevřená vysílání hazardu a mnozí ji kritizují za to, že potenciálně zničující návyk prezentuje i relativně mladému publiku. Ale právě díky financování z hazardu si Kick může dovolit přetahovat tvůrce extrémně lukrativními smlouvami a přinejmenším po nějakou dobu ztrácet peníze.

Twitch, byť operuje jako samostatná divize, spadá pod Amazon a nedávná rozhodnutí zhoršující zkušenost streamerů i publika jen těžce obhajuje. Vedle zmíněného vysokého podílu, který si ukrajuje z předplatných, v poslední době zvyšuje četnost reklam a přišel i s rozsáhlými omezeními pro placené spolupráce, jež mohou tvůrci navazovat s třetími stranami. Nová pravidla nakonec nezavedl, poškodil ale svou dlouhodobou důvěryhodnost v očích streamerů.