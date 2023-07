Jakou zmrzlinu máte nejraději? Češi milují nanukovou klasiku, tvaroh je domácí unikát

Počasí si o to přímo říká – jakou zmrzku byste si dali?

S rostoucími letními teplotami roste i chuť na zmrzlinu. Jakou mají Češi nejraději? Čím tradičnější, tím oblíbenější, říkají výrobci. Takže vanilka a čokoláda, ale také zmrzliny a nanuky s tvarohem. Například Míša, který nyní patří do portfolia společnosti Unilever, se vyrábí přes šedesát let se stejnou recepturou. Původních receptur se drží také značka Prima a její zmrzlina Mrož, uvedl manažer značky, která patří do skupiny Bidfoood, Jakub Kořán. Firmy také přichází s veganskými alternativami.

V Česku je podle Jakuba Kořána největší zájem o ovocné zmrzliny, hlavně s příchutí jahody, manga nebo maliny. Například jahodový a malinový Mrož obsahují 60 procent ovoce. „Úplně neprodávanější je však klasický Mrož jahodový s tvarohem a smetanou,“ uvedl pro agenturu ČTK. Firma uvedla na trh také takzvané smoothie varianty tradičního výrobku.

Vedoucí divize zmrzlin společnosti Unilever Eva Kadlecová poznamenala, že zmrzliny patří do kategorie takzvaných impulzivních nákupů a nejoblíbenější jsou vanilková a čokoládová příchuť. Oblíbenost tvarohové příchutě je podle ní v Česku unikátní. Tvarohu zmrzlina obsahuje 53 procent a neobsahuje lepek, na trhu má i verzi s 65procentním obsahem tvarohu.

„V poslední době také sledujeme změnu v trendech, co se týká formátů jednotlivých zmrzlin. Nejvíce se daří multipackovým rodinným balením, jednoznačně největší kategorií zůstávají klasické nanuky. Naopak zpomaluje kategorie kelímků,“ uvedla. Unilever si vytyčil do roku 2025 cíl mít ve svých zmrzlinách maximální obsah cukru 22 gramů na porci a 250 kilokalorií. Podle Kadlecové se již na tuto úroveň dostalo přes 90 procent výrobků.

Značka Prima podle Kořána usiluje o to, aby cukru bylo v jejích zmrzlinách tolik, aby nebyly zbytečně přeslazené a zároveň měly dobrou chuť. „U výrobků klademe na vysoký podíl ovoce, kvalitní smetanu, certifikované kakao – a také nepoužíváme palmový olej,“ doplnil. Lze podle něj také sledovat, že se určitým trendem stávají rostlinné alternativy. Vznikl například veganský sorbet Mrož a firma zvažuje, že v budoucnu sortiment rozšíří.

Unilever má na trhu trhu veganskou zmrzlinu pod svými značkami Magnum, Carte D’or nebo Ben and Jerry’s. Nabízí také zmrzliny s proteinem nebo bez přídavků cukru, například u značky Barabells. „U výrobků Barabells se jedná v rámci objemů spíše o menší, doplňkový segment. Vidíme, že zákazníci stále upřednostňují spíše klasické příchutě a složení,“ doplnila Kadlecová.

