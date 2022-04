Jakub Havrlant chce s dobrým pitím za hranice. Investiční skupina Rockaway vstupuje do Alkohol.cz

Jakub Havrlant nedávno dotáhl velký prodej internetové skupiny Mall Group, ale v online světě své aktivity rozhodně neutlumuje. Naopak se teď vrhá do nového byznysu, kterým je prodej prémiovějších alkoholických nápojů. Jeho investiční skupina Rockaway Capital oznámila, že koupila podíl v internetovém obchodě Alkohol.cz. Ten se zatím soustředil na budování byznysu v Česku, ale i díky novému investorovi chce výrazněji proniknout také za hranice.

Rockaway Capital investuje v oblasti e-commerce již od roku 2015. Dosud největším projektem byla zmíněná skupina Mall Group, kterou vedle Rockaway vlastnili také PPF a Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem. Po jejím prodeji do rukou polského e-commerce obra Allegro se teď bude Jakub Havrlant a spol. soustředit na další online projekty, mezi něž patří online supermarket Bringmeister či cestovní agentura Invia. Podíly drží také v Heurece či Košíku a k nim teď přibývá také Alkohol.cz.

„Rockaway Capital vnímáme jako lídra české internetové ekonomiky. Nadcházející spolupráce je pro Alkohol.cz logickým krokem a v souladu s našimi dlouhodobými cíli, kdy chceme rozšířit poskytované služby a především expandovat na západní trh,“ říká CEO a zakladatel Alkohol.cz Dominik Berdych.

Ani jedna ze stran nechtěla podrobnosti investice oficiálně komentovat. Rockaway pouze pro CzechCrunch uvedlo, že ve firmě získá minoritní podíl a většinu si i nadále udrží Berdych. Tomu dosud patřilo přes 62 procent, přes 22 procent měl Přemysl Kovář a více než 15 procent patřilo spoluzakladateli Radovanu Blažkovi.

Také Alkohol.cz zrychlil díky vlivům pandemie a přesunům nákupů na internet svůj růst a během loňského roku utržil téměř 200 milionů korun. Výši zisku firma nezveřejňuje. Dlouhodobě se specializuje na prodej alkoholických nápojů, kterých má ve své nabídce přes pět tisíc druhů, často prémiovějších značek. Pořádá také online aukce investičního alkoholu, které v loňském roce zprostředkovaly prodeje o objemu 17 milionů korun. V Praze pak staví na expresním doručení do 90 minut.

Spolu s Rockaway Capital chce teď Alkohol.cz jednak posílit svou pozici na domácím trhu a také zahájit expanzi do západní Evropy. Loni i pro tyto potřeby otevřel vedle stávajícího prostoru na Žižkově také nový sklad v Satalicích, který zečtyřnásobil jeho skladové kapacity. Rockaway chce v alkoholovém e-shopu využít své zkušenosti z německého online supermarketu Bringmeister, který před rokem koupilo a expanduje s ním v rámci Německa. Podíl má také v tuzemském Košíku, ten však Rockaway aktivně neřídí.

„Jedno z hlavních východisek naší strategie silného růstu, kterou jsme do Bringmeisteru přinesli, spočívalo ve zrychlení doručení nákupů k zákazníkům. To je něco, co se v Alkohol.cz již podařilo implementovat před naším vstupem. Cílem je s takovou službou pracovat dál i v rámci expanze na evropský trh, kde vidíme synergii právě s Bringmeisterem,“ vysvětluje investiční partner Rockaway Capital Dušan Zábrodský. Propojování s Bringmeisterem či Košíkem se však prý zatím v případě Alkohol.cz nechystá.