Jaký gangster jsem v GTA VI? Opravuju dům, hlídám si kalorie, pátrám po bigfootovi… a strašně si to užívám
Nové GTA si jde zamilovat už během prvních třinácti hodin. Stačí se jenom po cestě pro zásilku drog ztratit v jeho obrovském světě.
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Ráno vstanete a jdete se opláchnout do koupelny. Pak vypijete lahev vody, nakrmíte mazlíčka a dáte si bench. K tomu si pustíte z rádia Čajkovského, protože nic tak dobře nedoplní zvedání činek jako kvalitní muzika. Po cvičení to chce proteiňák a šup, ještě rychle do sámošky na nákup, ať máte dost světla na opravování střechy. A odpoledne se jen stavíte šéfovi pro dva balíky kokainu. Takový normální den v životě průměrného gangstera v GTA.
V novém Grand Theft Auto VI se dá logicky dělat spousta zajímavých věcí – jsou tu honičky s policisty, přestřelky s drogovými dealery, létání letadlem… Ale taky je to svým způsobem simulátor života. Vývojáři hře nadělili ústřední příběh dlouhý až 70 hodin, které jsme však my k dispozici neměli. Takže co se dá stihnout a jak si GTA VI zamilovat během jednoho dne?
Kdo čekal jen páté GTA, akorát v novém kabátu, asi byl hodně překvapený. Šestý díl, který vyšel tento čtvrtek na PlayStationu a Xboxu, svým přístupem připomíná spíš westernové Red Dead Redemption 2, předchozí titul od studia Rockstar, v němž jsme v kůži Arthura Morgana putovali Amerikou a sledovali konec éry Divokého západu. Akorát teď koně nahradila moderní auta a místo pozlacených revolverů držíte baseballovou pálku.
Obě hry mají ale společný obrovský, živý svět, který vyplňují lidé se svými mikroživoty a mikroproblémy. Stačí ho jen brázdit nazdařbůh bez nějakého konkrétního cíle a uvědomíte si, že takhle imerzivní prostředí ve hrách zřejmě ještě nebylo. Jednotliví lidé mají nejrůznější oblečení, jsou hubení i tlustí, s vlasy po ramena i plešatí. Nevypadají jako podle šablony a nechovají se jako prázdné schránky. Někteří z nich se v průběhu hry i vyvíjejí, a když se zastavíte u jejich domu a chvíli je trpělivě posloucháte, skutečně se něco dozvíte.
Obecně trpělivost a zvídavost jsou ty nejlepší vlastnosti, které v novém GTA uplatníte. Pokud chcete jen jezdit z místa A na místo B, vystřílet partu budižkničemů a okrást je, není to problém. Ale pro mě byly vrcholem na první pohled nenápadné nebo lehce podivné situace, které se vyvinuly v nezapomenutelný zážitek.
Kvíz
Kvíz
Kvíz: Jak dobře znáte fenomén GTA?
Grand Theft Auto VI je konečně venku. Jak dobře znáte jeho svět?
1 / 20
Kde se GTA VI odehrává?
Jak se jmenují hlavní postavy?
Kterému skutečnému městu odpovídá Los Santos z GTA V?
Na jakých platformách GTA VI zatím vyšlo?
Čím je Lucia v sérii výjimečná?
V jakém roce vyšlo úplně první GTA?
Kde série vznikla?
Kdy původně mělo GTA VI vyjít?
Kolik stojí standardní edice GTA VI v USA?
Za jak dlouho po vydání vydělalo GTA V miliardu dolarů?
Kolik kusů předchozího dílu, tedy GTA V, se zatím prodalo?
Kolik zhlédnutí na YouTube získal první trailer GTA VI za prvních 24 hodin?
Jakou herní mechaniku z GTA VI poprvé ukázal South Park?
Jaký byl původní pracovní název prvního GTA?
Co zachránilo vývoj prvního GTA před zrušením?
Kdo stál za mediálním lynčem prvního dílu v roce 1997?
Co byla aféra Hot Coffee?
Jak dlouho to trvalo, než vznikl návrh na ikonický styl obalů GTA s mozaikou obrázků?
Který herec namluvil Tommyho Vercettiho z GTA: Vice City?
Který z níže jmenovaných rozhodně NENÍ název fiktivního fast foodu ze série GTA?
Výsledky kvízu
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Tak třeba když jedete bažinami, ale přes cestu vám přeběhne bizarní chlupaté stvoření, na zemi nechá ležet ohlodanou mrtvolu a vy se s mrazením v zádech vydáte mezi stromy a komáry pátrat po bigfootovi. Nebo když zahlédnete, jak v dáli padá hořící letadlo, a tak vyrazíte na místo havárie zjistit, jestli to někdo nepřežil (případně jestli nemůžete zkonfiskovat cokoliv, co zrovna vezl). Nebo když se na ulici hádají dva řidiči a vy, dobrák od kosti, nabídnete jednomu pomoc – a pak poslední, co vidíte, jsou sjetá tančící postarší dáma, která někde ztratila většinu oblečení, a mrtvý chlápek v bazénu.
Nejen s tímto dílem GTA se často používá slovo „realističnost“, což vynikne i při pohledu na nádhernou grafiku, která třeba na PlayStationu 5 Pro vypadá naprosto parádně. Ještě zajímavější je ale posouvání hranic a neustálé překvapování hráče tím, co dalšího může dělat. Nejsou to jen zmíněné scénky či nečekané úkoly, ale i naprosté drobnosti. Tak třeba můžete (omylem) srazit autem racka a pak ho (už méně omylem) hodit po kolemjdoucích. Nebo když si na dálnici s někým vyměníte lak, taky se vám může stát, že vás rozzlobený řidič předjede a vytlačí do svodidel.
A pak tu jsou činnosti jako ze života. Svět šestého GTA totiž působí tak přirozeně, až jsem se přistihla, že v něm vlastně nechci nikomu náhodně škodit. Jistě, rozjuchaní vidláci, co hází granáty po aligátorech, dostanou kulku do hlavy. Vedle toho ale každé ráno nakrmím v akváriu svého hada, zacvičím si, zkontroluju příjem kalorií ve fitness aplikaci a zarybařím si. Pak opravím střechu a shnilé dřevěné schody, dám si kafe a pošlu peníze na spořicí účet. A nikdy, opakuju nikdy, nezapomenu dát při odbočování blinkr.
Mezitím se kolem vás rozevírá příběh Jasona a Lucii, páru s nejedním škraloupem, který touží po jachtách a rychle vydělaných penězích, ale také rodině a zázemí. A jsou pro to ochotni udělat leccos. Během úvodních hodin se ale o nich dozvíte jen úplné střípky. Někdo moudrý jednou řekl, že lidé (a zlobři) jsou jako cibule, a tak musíte sloupávat jednotlivé vrstvy, než se dostanete k jádru. Jason může na první pohled působit jako slepě zamilovaný trouba, Lucia zase jako nesympatická potížistka. Chování obou má ale kontext, který vývojáři záměrně pomalu dávkují.
I v tom se ostatně nové GTA podobá už zmíněnému westernu. Snadno se na to zapomíná, protože Red Dead Redemption 2 je fenomenální hra, ale Arthur taky nebyl hlavním hrdinou, kterého byste si od první minuty zamilovali. Možná ani po prvních deseti hodinách. Tvůrci v obou případech vyprávějí velmi pomalu, a pokud se rozhodnete jít rovnou po zadaných úkolech a ignorovat nádherný svět kolem, snadno se začnete nudit.
V šestém GTA možná krapet víc, protože minimálně na začátku řada zadání působí stejně: přivez balíčky kokainu, pečuj o váš vztah, nezemři. Svým způsobem tak úvodní hodiny přinesou ty nejlepší chvíle, kdy teprve všechno objevujete, ale také ty horší, kdy vás může trápit rutina. Jistě, naštěstí se banální úkol obvykle zvrtne nebo si dáte proaktivně pauzu a pošlete Jasona potápět či rybařit, ale je pochopitelné, když někomu tenhle přístup nesedne.
Hra nejde moc vstříc současné rychlé době a nutí vás zpomalit i za cenu toho, že se prostě chvíli „nebavíte“. Například když jedete taxíkem a nechcete si připlatit, nemůžete cestu přeskočit a holt celou dobu koukáte ven z okýnka. Když jdete nakoupit, ale máte u sebe jen omezenou hotovost, musíte se vrátit domů do skrýše. Musíte pravidelně tankovat auto a cvičit, jinak přijdete o svaly.
Pak je už jen na každém hráči, jestli tohle přijme a najde si vlastní rytmus. Jestli stereotypními činnostmi rychle prosviští. Jestli si pomalu dávkuje loupení v obchodech, potápění v zátoce a příběh Bonnie a Clyda z fiktivní Floridy. Anebo jestli se zamiluje do světa kolem a najednou zjistí, že vlastně ani neví, o co ve hře jde, protože se mezitím vydal pátrat po chlupatém monstru z bažin.