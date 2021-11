Jan Barta a Dušan Šenkypl se netají tím, že by svou investiční skupinu Pale Fire Capital (PFC) v nejbližších pěti letech chtěli zásadně zvětšit a přebudovat ji do organizace, jejíž hodnota portfolia se počítá ne v jednotkách, ale v desítkách miliard. A tím, kdo jim v tom má zásadně pomoct, je největší český e-shop Alza.cz. Ne snad, že by ji koupili, ale z jejích útrob k sobě přetahují jednoho elitního manažera za druhým.

Nejnovějším expertem, který rozšířil řady PFC, je Jiří Ponrt, který se ujme role finančního ředitele skupiny. A přesně na tomto postu působil posledních více než sedm let i v Alze. Z první řady tak mohl sledovat a ovlivňovat její růst – v roce 2014, kdy do ní coby CFO přišel, měla obrat 11,5 miliardy a zisk 470 milionů korun, loni už tržby překročily 37 miliard korun a profit s největší pravděpodobností opět přelezl miliardovou hranici.

„Po posledních více než sedmi letech na jedné pozici, byť ve velmi dynamicky rostoucí firmě, jsem cítil silnou potřebu změny a dalšího růstu. Nástup do PFC vnímám zejména jako obrovskou příležitost rozšířit své znalosti a také prostor pro předání toho, co jsem se v dosavadním životě naučil,“ uvedl Ponrt v tiskové zprávě, kterou médiím rozeslala šéfka komunikace PFC Patricie Šedivá. Ta za Alzu mluvila v letech 2017 až 2020, pak si na rok a půl odskočila do Coca-Coly a nedávno přestoupila právě k Bartovi a spol.

Ponrt v Alze vedl stočlenný tým a podílel se mimo jiné na mezinárodní expanzi firmy – momentálně česká e-commerce jednička působí na deseti trzích. Jeho spolupracovníkem v nejužším vedení společnosti, kterou ovládá Aleš Zavoral (podle magazínu Forbes šestý nejbohatší Čech), byl Jan Sadílek, který řídil marketing Alzy. Právě on byl dlouhá léta spoluodpovědný za to, kdy a odkud bude na lidi štěkat zelený ufoun Alzák. Jenže Sadílek už v Alze nepůsobí, zkraje léta přešel do PFC, respektive do jedné z jejích firem – stal se šéfem aukčního portálu Aukro.

Jan Sadílek, generální ředitel Aukra Foto: Alza/CzechCrunch

„Aukro je má srdcová záležitost, kdo mě zná, ví, že sbírám starožitnosti, vltavíny a umění,“ napsal na jaře Sadílek na LinkedIn a dodal: „Aukro má neuvěřitelný potenciál. Za posledních 12 měsíců se prodalo zboží za tři miliardy korun a letos směřujeme ke čtyřem miliardám. Jen za prvních pět měsíců letošního roku rosteme meziročně o 45 procent. Je v zisku. Jsou to krásná čísla. Do 2025 máme v plánu dvacet miliard, za kterými se skrývá spousta práce a pěkných projektů a inovací.“

Pro ambiciózní růst, který si pro sebe a své firmy Barta se Šenkyplem naplánovali, je příchod nových lidí klíčový. Stejně jako dobře nastavené HR. S tím jim pomáhá Petra Nulíčková, která patří k nejvýraznějším a nejaktivnějším postavám tuzemské personalistiky a která první zkušenosti získávala… v Alze. Do ní nastoupila ještě v roce 2016 jako stážistka a ve firmě zůstala až do letošního léta. Mimo jiné pod ni spadalo i obsazování manažerských pozic v Alze.

Jiří Ponrt vydal kromě tiskové zprávy ke svému odchodu i vcelku emotivní post na LinkedIn, v němž poděkoval jak hlavním postavám Alzy, tedy jejímu většinovému majiteli a také Tomáši Havrylukovi, který ji řídí na denní bázi, tak svým spolupracovníkům.

„Po měsíci, kdy jsem byl takříkajíc offline (tedy pokud to v dnešní době vůbec jde) a strávil ho cestováním s rodinou, kamarády i sám, povětšinou s báglem na zádech, bych rád oficiálně oznámil svůj pracovní přestup. Na jaře jsem měl v Alze výročí 7 let. Uvědomil jsem si, že i když je to super společnost, potřebuji po těch letech změnu. Našel jsem ji po několika setkáních s partnery Pale Fire Capital – na konci léta jsme si plácli. Oslovila mne, mimo jiné, touha budovat velké věci i s přesahem mimo českou kotlinu, příležitost rozšířit si znalosti a také prostor pro předání toho, co jsem se v dosavadním životě naučil,“ napsal mimo jiné.