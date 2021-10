V investiční skupině Pale Fire Capital se rozhodně nenudí. Jako na běžícím páse oznamují nové investice, rozšiřují i vlastní tým a navíc vůbec poprvé se rozhodli vydat dluhopisy. Skupina kolem investorů a podnikatelů Jana Barty, Dušana Šenkypla a Davida Holého oznamovala záměr vydat dluhopisy koncem září. „Věřím, že minimálně půl miliardy bychom měli vybrat v řádech jednotek měsíců,“ předpovídal v rozhovoru pro CzechCrunch krátce poté Jan Barta. Realita? Stačilo k tomu jen pár dní.

O pětileté dluhopisy investiční skupiny, kterou zmíněná trojice začala budovat po několikamiliardovém prodeji společnosti ePojištění.cz, byl velký zájem. Přestože někteří zlí jazykové lamentovali nad tím, že dluhopis s ročním výnosem 5,75 procenta není v dnešní době tolik atraktivní, obzvlášť když jde o rizikové investice do startupů, silná historie Pale Fire Capital (PFC) a jejich investic trh přesvědčila.

Jan Barta nyní v rozhovoru pro CzechCrunch popisuje, proč podle něj nepředstavuje dluhopis PFC tak velké riziko, jak si možná někteří myslí, a proč vůbec poprvé do své skupiny pouští externí investory. „Začínáme být stále více přesvědčeni o tom, že jsme schopni generovat daleko více a větších příležitostí,“ říká. V plánu je, že ročně zvládne rychle rostoucí tuzemská investiční skupina proinvestovat třeba dvě miliardy korun ročně.

V portfoliu Pale Fire Capital najdeme společnosti jako Favi, Scuk, Zuri, Daytrip, Agdata, Mobilní rozhlas, Semantic Vision, UptimeRobot nebo Aukro. Relativně nedávno k nim přibylo také ambiciózní Rouvy, další projekt ze sportovní oblasti Sportlito a naposledy bylo o Janu Bartovi a spol. slyšet, když oznamovali velkou investici do polského srovnávače pojištění. I o velkém návratu do byznysu, na němž zbohatli, mluví Jan Barta v našem rozhovoru.

Proč bych si měl koupit dluhopis Pale Fire Capital?

My jsme dosud budovali Pale Fire Capital čistě z vlastních peněz. Původně jsme měli v plánu rozinvestovávat zhruba půl miliardy korun ročně. Začínáme však být stále více přesvědčeni o tom, že jsme schopni generovat daleko více a větších příležitostí, i díky tomu, jak se naše zaměření posunulo k větším dealům. Směřujeme k tomu, že budeme schopni rozinvestovat třeba dvě miliardy korun ročně. Zhruba polovina půjde do stávajícího portfolia na různé bolt on akvizice či růst a druhá polovina do nových investic.

Můžeme tedy očekávat značný růst celé skupiny Pale Fire Capital?

Vše je spjaté s tím, jak fungujeme. Nejsme venture kapitáloví investoři, naše typická velikost dealů je dva až třicet milionů eur (zhruba 50 až 760 milionů korun). Jelikož právě na takové příležitosti vidíme a umíme kupovat firmy, které jsou cash flow pozitivní nebo mají ke cash flow pozitivitě jasně vytyčené cesty, vyšlo nám, že lze naše aktivity financovat dluhopisy, a to i díky tomu, že máme naše portfolio dobře diverzifikované. Proto jsme vydali první tranši dluhopisů v objemu půl miliardy korun, kterou se nám podařilo vyprodat v řádu dnů, a tak ji aktuálně navyšujeme o dalších 250 milionů na celkových 750 milionů korun.

Zakladatelé Pale Fire Capital: Petr Krajíček, David Holý, Jan Barta, Dušan Šenkypl Foto: PFC

Očekávali jste, že půl miliardy vyberete tak rychle?

Dle předpokladů šlo o úspěšný úpis, investory emise pětiletých dluhopisů zaujala a během jediného týdne se původně plánovaný objem vyprodal. Jsme potěšeni důvěrou, kterou v nás investoři vložili – je to pro nás velká odměna naší dosavadní práce v budování Pale Fire Capital. O peníze našich investorů se budeme starat s nejlepším svědomím, budování PFC bude pokračovat na stejných principech jako doposud.

Vy jste dosud poslali do firem zhruba 1,6 miliardy korun ze svého. Budete dál investovat i vlastní peníze?

Budeme. V rámci stávajícího dluhopisového prospektu jsme se zavázali, že dodáme z vlastních peněz dalších 200 milionů korun. Tím by naše cashová investice dosáhla zhruba na 1,8 miliardy korun, ale určitě se tu nezastavíme. Budeme i dál participovat vlastními penězi.

Proč jste se rozhodli vydat dluhopisy a získat externí kapitál právě teď?

Zvládli bychom takovou částku pokrýt z vlastních zdrojů, ale rozhodli jsme se začít už teď, protože jsme si chtěli vše osahat. Budeme chtít v budoucnu s největší pravděpodobností dělat další emise dluhopisů.

Vy jste už dříve říkali, že chcete svůj fond otevřít i dalším investorům – proč jste se nakonec rozhodli pro dluhopisy?

Jelikož ten byznys děláme už patnáct let, máme za sebou nějaký track record, opakující se roční příjmy nám rostou meziročně o 30 procent, máme poměrně nízký fail rate a dobře diverzifikujeme portfolio, tak jsme se – zjednodušeně řečeno – nechtěli dělit s novými limited partnery ve fondové struktuře. Klasickou fondovou strukturu ostatně ani nemáme a rozhodli jsme se ji nedělat. Proto jsme vydali dluhopisy.

To odpovídá tomu, že nejste standardní venture kapitálový investor, ale private equity skupina.

Přesně tak. Je důležité zmínit, že u největších investic máme často nad firmou kontrolu a držíme v ní zásadní podíl. Firmy tedy ovlivňujeme či kontrolujeme, což nám dává přístup také k jejich cash flow na případné servisování celého dluhu Pale Fire Capital.

Někteří po vašem oznámení komentovali, že dostat za váš dluhopis 5,75 % ročně je s ohledem na rizikovost investic do startupů příliš málo. Jak moc riziková investice to z vašeho pohledu je?

Náš hlavní argument, proč nejde o tak rizikovou investici, je, že máme nainvestovaných vlastních 1,6 miliardy korun, což jsou zároveň peníze, které jsou zcela juniorní majitelům dluhopisů. To znamená, že kdyby se náhodou Pale Fire Capital dostal do problémů, tak jako první si budou moci naše aktiva nárokovat majitelé dluhopisů. Zároveň si myslíme, že naše portfolio je ještě mnohem hodnotnější.

Jak hodnotné je?

V tuto chvíli jsme si nechali odhadnout jen tři firmy z našeho portfolia, přičemž podíly v Aukru, Favi a UptimeRobotu byly jednou společností z velké poradenské čtyřky odhadnuty na 2,5 miliardy korun. Naše bondy v sobě přitom mají takzvaný loan to value (LTV) kovenant, který říká, že můžeme Pale Fire Capital zadlužit jen do 50 procent z odhadnuté hodnoty našeho portfolia. Máme ale ještě přes dvacet dalších účastí, z nichž například Rouvy, Mubi nebo Semantic Visions mají již nyní signifikantní hodnotu, která se do odhadů vůbec nepočítá.

V kovenantech máte také například zákaz dalšího zadlužení portfoliových společností zahrnutých do valuace, jestliže poměr čisté zadluženosti na EBITDA přesáhne hodnotu 1,5. Je tohle něco, co může teoreticky při nějakém scénáři ohrozit další rozvoj firem v portfoliu?

Tento specifický kovenant se týká pouze případného bankovního financování na úrovni portfoliových firem a i tento bankovní dluh se samozřejmě počítá do LTV. Jediný aktuální bankovní dluh ve skupině má na sobě Extra Online Media. Co se toho obecného LTV kovenantu týče, tak kdyby například přišla nějaká recese a EBITDA nerostla tak, jak plánujeme, máme v kovenantu dostatečný prostor. I kdyby se nám hodnota portfolia propadla o 50 procent, pořád jsme v pohodě, a to jen na těch třech odhadnutých firmách. I s ohledem na předcházení podobných rizik ale máme naše investice široce diverzifikované.

Dušan Šenkypl, David Holý a Jan Barta z Pale Fire Capital Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Říkáte, že žádné peníze z dluhopisů nebudou použity na vytažení peněz společníkům, ale pouze na investice. Z čeho budete dluhopisy splácet, ze zisku a exitů firem?

Důležité je říct, že všechny naše firmy, respektive celá skupina Pale Fire Capital, je konsolidovaně zisková. Bez problémů tedy utáhneme dluhovou službu a i splacení dluhopisů, kdybychom měli kumulovat zisk. Zároveň je ale předpoklad, že občas nějakou firmu prodáme, což je velká likvidní událost.

Jak velkou hodnotu má dnes celé vaše portfolio?

To bych prozatím nekomentoval.

Bude to alespoň jednou tolik než 2,5 miliardy?

V tuto chvíli nechceme zatím rozvádět.

Většina firem je tedy v zisku?

Aukro, Favi, UptimeRobot jsou ziskové firmy, mají krásnou trajektorii růstu. Jediná firma, co je zásadněji ve ztrátě, je online srovnávač pojištění Mubi, což je naše nejnovější polská akvizice. V tomto případě je však ztráta cílená, protože máme obrovské marketingové výdaje, ale zároveň známe jednotkovou ekonomiku a víme, jaké stabilní výnosy budeme mít z pojistného kmene, až ho dobudujeme.

Může být Mubi stejná story jako ePojištění? Je to stejný byznys, nebo tam jsou nějaké zásadní odlišnosti?

Je to svým způsobem stejný byznys. Každý trh má svá specifika. V Polsku jsou procentuálně nižší provize zprostředkovatelů než v Česku, ale zároveň je to několikanásobně větší trh. Aktuálně je v Polsku zhruba jedno procento aut pojištěných přes nás a v horizontu pěti let se chceme dostat k deseti procentům. Naší největší inspirací je Velká Británie, kde se dnes 70 procent všech pojištění prodává přes srovnávače. Potenciál je velký.

„Naší největší motivací je díky velikosti Pale Fire Capital zásadně zvednout naši podporu neziskových aktivit.“

V rámci Pale Fire Capital byla investice do tohoto typu byznysu nová, byť s ním máte zkušenost z dřívějška. Potvrzuje to velkou diverzifikaci vašeho portfolia, které ukazuje, že střílíte na všechny strany?

Může to působit jako rozstřel na všechny strany, ale obecně je zaměření Pale Fire Capital na B2C byznysy, respektive na byznysy, kde prodáváme malým firmám nebo kde je krátký prodejní cyklus. To většinu našich investic spojuje. Zrovna v pojištění máme značnou historickou zkušenost a v rámci Pale Fire Capital v této oblasti zkoumáme i další trhy. V horizontu jednotek měsíců bychom měli oznámit další podobnou akvizici v západní Evropě.

Budujete tedy v rámci PFC další NetBrokers Holding, kam vedle ePojištění patřily i Tarifomat, Srovnejto či Superpoistenie.sk a další?

Očekávám, že investice v oblasti online pojištění by se měly výhledově stát nejsilnějším pilířem Pale Fire Capital.

Kam se srovnávače pojištění a celý související byznys od doby, kdy jste ho opouštěli, posunul?

Jak jsou uživatelé pokročilejší, tak daleko větší procento pojištění se prodává online. Dříve to bylo hodně podporované obřími call centry, které prodeje se zákazníky dotahovaly. To je největší proměna. Online byznys se teď lépe škáluje.

Platí, že budou bondy obchodované i na burze, takže lidé nebudou muset čekat pět let?

Přesně tak. Bude tam i sekundární obchodní aktivita.

Vy říkáte, že jde o přelomový milník na vaší cestě postavit největší středoevropskou technologickou private equity skupinu. Jak to máte definované?

Kolega Dušan Šenkypl definoval, že je cíl dostat se v rámci pěti let v hodnotě aktiv ve správě na zhruba 20 miliard korun. Nutno ale říct, že nejsme fanoušci nějakého „žebříčkování“. Naší největší motivací je díky velikosti Pale Fire Capital zásadně zvednout naši podporu neziskových aktivit. Máme vně PFC závazek do nezisku alokovat 1 až 1,5 procenta z hodnoty našich aktiv ročně, což při takové velikosti PFC by znamenalo 200 až 300 milionů korun ročně.