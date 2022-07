Jan Žižka se ukazuje v dalším traileru. Zdaleka nejdražší český film v kinech uvidíme v září

Ještě donedávna měl Jan Žižka, české historické drama o slavném husitském vojevůdci, blíže spíše legendě než skutečnému filmu. Na tuzemské poměry masivní projekt s rozpočtem půl miliardy korun vznikal mnoho let, objevovaly se kolem něj velice známá jména jako Michael Caine nebo Ben Foster, snad kromě několika fotografií z natáčení ale bylo známo minimum detailů. V září ovšem Jan Žižka konečně dorazí do kin a teď diváky láká novým trailerem.

K vidění je v nové ukázce o mnoho více než v první upoutávce z počátku května. Vybledlé záběry, typické pro středověké historické filmy, ukazují osudové scény a naturalisticky špinavou akci. Dozvídáme se také trochu více o příběhu. Evropa se ponořila do hluboké krize, sužuje ji tyranie, hlad a mor.

Titulní hrdina s tváří Bena Fostera, působící jako ochrana králova zástupce, dostane za úkol unést neteř krále Francie a snoubenku vlivného pána Jindřicha z Rožmberka. Tím má dopomoci ke sjednocení kontinentu. Uvidíme tak hlavně Žižkovy počátky ve velkých dějinách.

První výzvou, které producent a režisér Petr Jákl čelil, bylo vymyslet, jak snímek pojmout. Zpočátku nebylo záměrem natočit nejdražší český film všech dob, spolu s ambicemi tvůrců ale rychle rostl i rozpočet. Žižka proto musel zaujmout nejen tuzemské, ale také zahraniční investory a distributory, pokud chtěl mít šanci na sebe vydělat nebo být ziskový.

V tomto bodě je důležité přemýšlet o pojetí příběhu, na kterém v začátcích do velké míry stojí financování celého projektu – investoři zkrátka musí vědět, že do kin přitáhne diváky. A to znamená vyjít jim vstříc bez přílišných kompromisů pro vlastní vizi velkého spektáklu o zásadní části českých dějin. Na základě historických záznamů nejvíce víme spíše o posledních několika letech Žižkova působení, většina zahraničních (a pravděpodobně část českých) diváků ovšem neví, o koho jde.

S budoucím vojevůdcem se proto setkají v době, kdy teprve nabýval na důležitosti. „Scénář jsme psali nějakých osm let,“ řekl Jákl. Film poprvé veřejnosti oznámil v roce 2013, nejspíš ale na něm už tehdy nějakou dobu pracoval. „Měli jsme zhruba sto verzí scénáře, než jsme se dostali k té, kterou jsme později natočili,“ dodal režisér. Příběh za tu dobu prošel bezpočtem revizí ve snaze zkombinovat v něm historickou věrnost se srozumitelností jak tuzemskému, tak zahraničnímu publiku.

Jelikož historický kontext doby působení Žižky je poměrně složitý, bylo důležité v něm najít hlavní linie, s nimiž se lze i dnes ztotožnit. Dobrý průsečík se našel v roce 1402. „Tento rok jsem si vybral, protože politická situace byla tehdy hodně podobná té naší současné,“ vysvětluje Jákl. „Politici se hádali, chtěli si pro sebe urvat co nejvíc moci a peněz,“ dodává.

Zároveň tehdy v Betlémské kapli začal kázat Jan Hus, což je zásadní událost pro pozdější změny společnosti a nakonec husitské války. Ty se v novém filmu nejspíš neobjeví, jelikož se rozpoutají skoro o dvě desítky let po hlavní části děje. „Pro mě je vlastně celý film především o Žižkově osobním příběhu,“ poznamenává Jákl.

Foto: Stanislav Honzík Vinzenz Kiefer, Ben Foster a Michael Caine ve filmu Jan Žižka

Jak už zaznělo, hlavní role se ujmul trochu méně známý, ale oblíbený a úspěšný americký herec Ben Foster. Vedle něj se objeví Michael Caine jako králův zástupce a Karel Roden jako Václav IV. Neteř francouzského krále Kateřinu ztvárnila Sophie Lowe. Obsazení snímku doplňuje Matthew Goode, Til Schweiger, Vinzenz Kiefer, Werner Daehn, Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Jan Budař a další.

Jan Žižka do kin dorazí 8. září, o den později ho budou moci na velkém plátně zhlédnout také diváci ve Spojených státech. Ve srovnání s Hollywoodem působí jeho rozpočet, vycházející asi na 23 milionů dolarů, skromně, film by ovšem mohl zaujmout neotřelým prostředím. Třeba podobně, jako se to podařilo české historické hře z předhusitského období Kingdom Come: Deliverance.