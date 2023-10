Japonská filozofie přetavená do parfémů. Značka Kintsugi se z Prahy rychle dostala i do Tokia

Uložit 0

Před deseti lety vyrazili Martin Švach a Daniel Nikolov do Kodaně, kde prvně přišli do kontaktu se světem niche parfémů. V Česku šlo tehdy ještě vcelku o pole neorané a ani jeden z nich v té době nejspíš netušil, že se jednou vydají právě cestou tohoto osobitého parfumérského řemesla. Před dvěma lety svou velkou zálibu překlopili v legitimní byznys a na trh uvedli vlastní značku vůní, kterou nazvali Kintsugi Perfumes. A v krátké době jejich počiny voní nejen napříč Českem, ale také v Japonsku či Libanonu.

Vlna niche parfémů, tedy vůní, které vybočují mimo hlavní proud, jelikož vznikají v menším množství a nebojí se odvážných kombinací esenciálních olejů a dalších surovin, se po Česku začala ve větší míře rozlévat v době, kdy v pražském centru otevřel obchod s výběrovými kosmetickými produkty Ingredients. Do té doby museli parfumérští nadšenci lovit spíše v zahraničních vodách, stejně jako to dělali Martin Švach a Daniel Nikolov.

„Před nějakými deseti lety u nás byla oblast niche parfémů skutečně v plenkách. My na ni narazili v Kodani. Vyrazili jsme do jednoho klubu v rámci týdne módy a na ten moment nikdy nezapomenu. Všichni totiž vypadali stejně, protože byli v černém, ale z každého vyzařovala ikonická vůně, se kterou jsme se v Česku nikdy nesetkali. U nás totiž frčel spíš mainstream, který seženete v duty free na letišti,“ vzpomíná Martin Švach.

Foto: Kintsugi Perfumes Aktuálně má dvojice v portfoliu sedm parfémů

Oba těmto charismatickým vůním propadli, na dlouhou dobu však jako nadšenci. Postupně si rozšiřovali svou sbírku parfémů, vzájemně si je vyměňovali a zkoušeli nové kousky. Daniel Nikolov působil v oblasti módy, Martin Švach ve startupech a technologiích. „Vždycky jsme ale věděli, že budeme něco dělat spolu. Sedlo si to ale až po deseti letech, kdy vzniklo Kintsugi Perfumes,“ usmívá se Nikolov.

Fascinace křehkostí a nezdolností

Pojem kincugi pochází z Japonska, kde označuje techniku pro opravování hrnků, misek, talířů či jiných hrnčířských výrobků. Spočívá v tom, že poškozená část se spojí lakem, jehož součástí je práškové zlato. Z praskliny se tak stává zdobný prvek a dříve nenápadný produkt je najednou oproti ostatním unikátní, krásnější, a to i přes to, že byl poškozený.

Kincugi se zároveň přelévá i do filozofického směru, který staví na stejném principu, akorát místo hrnčířských výrobků pracuje s lidskou duší. „Každý z nás má na těle nebo na srdci jizvy a šrámy, ale když je přijmeme, dělá to z nás to, kým jsme. Dává nám to jakousi celistvost. Vyjadřuje to, jak jsou lidé křehcí a nezdolní zároveň, což je kontrast, který nás vždycky fascinoval,“ vysvětluje Švach.

A pokračuje: „Proto jsme svou značku postavili právě na této filozofii. Nechtěli jsme ale pracovat s prvkem zlata přímo v parfémech, spíše jsme je vytvořili jako pomyslný zlatý prášek na naše šrámy. Aby dodaly nositeli sebevědomí a byl zocelený na cestu, která ho čeká. A aby byl zároveň hrdý na to, čím si prošel.“

Parfumér samouk

Původně ale chtěla dvojice milovníků niche parfémů vytvořit značku, která by se zabývala komplexní péčí o tělo: od deodorantů přes vůně až po kosmetiku. Spojili se s parfumérkou, nakonec se ale jejich cesty rozdělily. Naštěstí se tím ale nenechali odradit.

Daniel Nikolov se vrhl na obchod a plánování retailové strategie, Martin Švach se sám zhostil role vrchního tvůrce vonných kompozic a ponořil se do laboratoře, kde začal zkoušet různé formulace. Podle jeho slov z ní od té doby téměř nevylezl. Než ale vybudovali koncept značky, vytvořili základní řadu parfémů a našli partnera pro jejich produkci, trvalo to rok a půl.

„Přibližně milion a půl korun nás stálo naskladnění první várky parfémů, příprava kompletní identity značky, marketing… Našli jsme úžasného partnera, výrobce parfémů v Grasse ve Francii, kde mohou míchat parfémy podle našich receptur. Samozřejmě je zajímají objemy. Význam má pro ně vyrobit stovky až tisíce kilogramů parfémů, ale líbila se jim naše značka, vize i naše vůně. Když je viděli a cítili, řekli si, že do toho s námi půjdou,“ říká Nikolov.

Foto: Kintsugi Perfumes Daniel Švach neustále experimentuje v laboratoři

Spolupráce se zavedeným výrobcem zároveň Kintsugi otevřela ohromné pole možností. K dispozici totiž mají velké množství prémiových a vzácných ingrediencí, z nichž mohou Švach a Nikolov vybírat. Zároveň pracují se surovinami vysoké kvality – například přírodní éterické oleje, které mají k dispozici, jsou získány metodou superkritické fluidní extrakce, kdy za vysokého tlaku dochází k extrakci oxidem uhličitým. Jde o nejšetrnější a nejnákladnější metodu, díky které se získávají velmi čisté vonné esence.

Na trh značka Kintsugi Perfumes vkročila ke konci roku 2021 s pěticí parfémů. Každý z nich je naprostý unikát a je fascinující, že je Švach parfumér samouk. „Informace jsem vyzobával všude, kde se dá, ale nejvíce se člověk v této oblasti naučí intuitivně díky stovkám pokusů. Ke všem vzorkům si přesně zapisuji, co jsem do nich použil, neustále je zkoumám a v následujících měsících se k nim vracím. Na základě toho si dávám dohromady vlastní Wikipedii,“ přibližuje tvůrce vonných kompozic.

Experimenty a technické znalosti toho, jak spolu jednotlivé suroviny pracují, se ale podle Švacha musí vždy spojit s příběhem. Ten se stává páteří parfému, na kterou posléze „nabaluje“ další ingredience. V celém procesu se tak prolíná řemeslo s uměním a vědou. Stejný postup proběhl i u posledního parfému, který rozšířil stálé portfolio značky a který dvojice nazvala Taom. Symbolizuje rovnováhu a své nositele by měl přimět ke zpomalení.

Z Prahy až do Tokia

V průběhu krátké doby svého působení se značka Kintsugi Perfumes dostala do concept storů a obchodů zaměřených na luxusní kosmetiku po celém Česku, letos se ale Švachovi a Nikolovovi podařilo rozkročit ve větší míře i za hranice. „Na letošním týdnu módy v Paříži nás oslovila jedna agentura z Berlína, která pomáhá menším niche značkám s distribucí po celém světě. Stali jsme se tak součástí jejich showroomu v Paříži a podařilo se nám dostat také do New Yorku, Barcelony nebo Bejrútu,“ vyjmenovává Nikolov.

Kintsugi Perfumes je k dostání také v trendy čtvrti Daikanjamačo v Tokiu, ale třeba i v italském Bari, ve Španělsku dále v Madridu a Donostii a k tomu v několika městech v Německu a Kosovu. „Ze začátku jsme prodávali především přes vlastní online kanál, nyní prodáme víc parfémů prostřednictvím jiných obchodů. Po roce a půl fungování tak vyrobíme vyšší tisíce parfémů ročně a na konci roku směřujeme k obratu čtyři miliony korun,“ vyčísluje Švach.

V blízké době plánují v Kintsugi Perfumes představit další parfém a chtějí rozšířit produktové portfolio. Do oblasti kosmetických produktů zatím Švach s Nikolovem nevkročí a nechtějí toho příliš prozradit, naznačují ale, že zůstanou u „voňavých věcí“.