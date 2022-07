Jazyky jako zajímavý byznys. Startup na online výuku získal i díky českým investorům přes miliardu

Jsou to soukromé hodiny s profesionálním lektorem, ale není potřeba na ně nikam docházet. Konají se výhradně v online prostoru. Startup Preply naskočil na vlnu online služeb ještě předtím, než na ni okolnosti světové pandemie dotlačily řadu dalších služeb. A s náskokem se platforma dokázala slušně rozvinout.

Jen za poslední rok se chlubí pětinásobným růstem, využívají ji stovky tisíc lidí ve 180 zemích světa a tým se rozšířil na víc než 400 zaměstnanců. Čísla Preply se ale budou posouvat ještě výš. Mezinárodní startup teď získal finanční injekci ve výši 50 milionů dolarů, tedy asi 1,2 miliardy korun. Peníze putují jak ze Silicon Valley, tak i z Česka.

Na investičním kole se podílí český Orbit Capital s částkou osm milionů dolarů. Vedl jej americký fond Owl Ventures, největší investor do vzdělávacích technologií na světě se sídlem v Silicon Valley. Peníze firma plánuje využít k dalšímu budování technologie umělé inteligence, na které staví, a na specializovaný obsah pro lektory.

„Etablované VC fondy z našeho regionu se zaměřují na vstup do firem v počáteční fázi, my jako první investujeme v pozdější, růstové fázi, kde objem investice již zpravidla přesahuje možnosti ostatních fondů v oblasti. Vidíme obrovský potenciál v digitálním řešení Preply a metodě jazykového vzdělávání dostupného z jakéhokoli místa na světě, zejména díky autentickému propojování studentů se soukromými lektory,“ popisuje Radovan Nesrsta, hlavní partner a člen investičního výboru Orbit Capital.

Foto: Orbit Capital Radovan Nesrsta, hlavní partner Orbit Capital

Preply se specializuje na výuku jazyků a i tady dokázali uplatnit umělou inteligenci. Ta totiž páruje lektora a studenta, bere přitom v úvahu hlavně cenu, lokalitu, vzdělávací cíle či znalost jiných jazyků potenciálního klienta. Algoritmus pak vyhodnotí nabídku lektorů přímo na míru. Umí vytvářet individuální plány tak, aby vyhovovaly rozpočtu, rozvrhu i aktuálním znalostem.

„Je to mnohem efektivnější než hledání v celé nabídce všech kurzů a výrazně to šetří čas a prostředky. Základní informace o lektorovi získají zájemci z jeho vizitky a seznámit se s ním mohou i prostřednictvím videa a skrze recenze ostatních studentů,“ přibližuje Nesrsta.

Nemáme pochybnosti

Preply založili Kirill Bigaj, Dmytro Vološin a Sergej Lukjanov v roce 2012. Podnikatelé, kteří pocházejí z Kyjeva, firmu ale už od počátku směřovali do zahraničí. Kromě Ukrajiny otevřeli kancelář také v Německu v Berlíně a v průběhu let přesunuli své podnikání do Spojených států. Společnost se dokázala usadit jak na evropském, tak americkém trhu.

Je to v krátké době druhá firma původem z Ukrajiny, která získala investici. „V případě Preply nehrál ukrajinský původ zásadní roli, protože jde již dnes o firmu s globálním působením, která má drtivou většinu zaměstnanců mimo Ukrajinu. Nemáme pochybnosti, že online výuka jazyků bude stále více nahrazovat tradiční offline kurzy. Vedle toho historická zkušenost ukazuje, že produkty zvyšující lidem kvalifikaci a flexibilitu práce budou případným zpomalením trhů zasaženy méně než ostatní,“ doplňuje Nesrsta.

Svůj tým zakladatelé rozšířili o více než 400 zaměstnanců 58 různých národností ve třicítce států světa. „Stali jsme se číslem jedna pro lektory z mnoha zemí a přední světovou značkou v oblasti jazykových kurzů online. Díky financování plánujeme pokračovat v rozšiřování své působnosti v USA a v Evropě. Zdvojnásobíme počet kurzů založených na umělé inteligenci a splníme svůj slib, že propojíme největší komunitu živého jazykového vzdělávání na světě,“ věří CEO Kirill Bigaj.

Jejich platforma teď spojuje ony stovky tisíc studentů s více než 32 tisíci lektorů vyučujících 50 jazyků. Také tu působí skoro sto lektorů narozených v České republice. Tuzemsko je obecně pro Preply jedním z největších a nejrychleji rostoucích trhů v Evropě. V minulém roce jej firma zařadila na 24. místo nejlépe připravených zemí na přechod do online vzdělávání podle svého e-learning indexu.

Fond Orbit Capital si za své peníze v projektu pořídil podíl, jeho velikost ale nepřibližuje. Mezi další investory patří Diligent Capital, Hoxton Ventures, Educapital, Evli Growth Partners a Przemyslawa Gaceka, spoluzakladatel společnosti Grupa Pracuj.