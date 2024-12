Je až neuvěřitelné, že na AI od Samsungu nedokázali jiní reagovat, říká tech youtuber Vojta Dalekorej

Uložit 0

Na YouTube ho sleduje skoro dvě stě tisíc lidí, které zajímají moderní technologie, gadgety a podobné záležitosti. Teď se Vojta Dalekorej z kanálu WRTECH pustil do testování umělé inteligence Galaxy AI od Samsungu. Co na ni říká, jak ji sám využívá – a jaké tipy by dal těm, kteří s ní přijdou do styku úplně poprvé?

Zkouší všechno možné od elektromobilů přes herní konzole až po, samozřejmě, mobilní telefony. Teď Vojtěch Dalekorej dostal do ruky zařízení s Galaxy AI, umělou inteligencí v telefonech Samsung. „Oproti ostatním nástrojům vyniká zejména integrací do samotného systému telefonu. Je až neuvěřitelné, že Samsung téměř před rokem představil tuhle podobu AI integrace a dodnes na něj prakticky žádný výrobce nedokázal plnohodnotně reagovat,“ říká v rozhovoru.

Točíte videa o technologiích, takže jako první nutně musí zaznít tahle otázka: Jak AI sám využíváte?

Popravdě jsem si dlouho myslel, že AI dost přehlížím a měl bych ho víc prozkoumat. Když jsem se ale připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem zjistil, že vlastně využívám spoustu AI nástrojů na denní bázi. Vlastně to už považuji za samozřejmost, což mě trochu zaskočilo. V mojí tvorbě využívám AI třeba na návrhy grafiky, ať už hledám nějaký bod, ze kterého se odrazit, nebo nějaké specifické obrázky. Hodně AI funkcí taky využívám při úpravě obrázků a fotek nebo při editaci videa. Například nové možnosti maskování při úpravách videa jsou obrovská pomoc, protože doteď jste museli takové věci dělat ručně a zabralo to šíleně času.

A kromě práce s videem jako takovým?

Kompletně jsem přešel na umělou inteligenci, co se překladů týče. Celkově jsem si hodně zvykl na práci s textem. Dávám AI ke kontrole scénáře nebo ji nechávám psát méně důležité e-maily v každodenní komunikaci. A když píšu delší email v angličtině, vždy si gramatiku zkontroluju ještě přes umělou inteligenci.

Platí to i mimo práci, tedy v „obyčejném“ životě?

V obyčejném životě si s AI rád povídám o různých tématech. Třeba nedávno jsem jel delší cestu autem a přemýšlel o různých odnožích náboženství. Ptal jsem se proto umělé inteligence ze zvědavosti na hlavní znaky církve baptistů, luteránů a měli jsme na tohle téma jednoduchou konverzaci. Nebo jsem zkoušel procvičování angličtiny pomocí konverzace s Gemini Live v reálném čase. Zkrátka si povídáte na různá témata a AI vám dá potom zpětnou vazbu a upozorní na případné chyby. To mi přijde jako hodně užitečná funkce.

To jsou poměrně praktická použití, ale zaujala mě ta konverzace na neobvyklá témata. Máte ještě nějaký jiný příklad podobně originální aplikace AI?

Před časem jsme s mojí ženou využili AI na tvorbu stolní hry. Respektive obdobu stolní hry jako motivačního nástroje pro brigádníky v rámci firemního prostředí. Pomocí konkrétních zadání jsme vytvořili fiktivní svět s několika národy, které měly vlastní příběhy a zvláštní schopnosti. Kromě národů jsme ale vytvořili také herní plánek (viz galerii – pozn. red.), kompletní grafickou identitu nebo erby národů. Všechno jsme pak jen doladili ve Photoshopu, protože čísla a text dělají AI pořád problém.

Jak dlouho to trvalo?

To, co by nám jinak trvalo spoustu hodin, jsme díky AI vytvořili zhruba za dvě hodiny. A výsledek byl super. Myslím, že bez AI bychom vlastně takhle komplexní produkt možná vůbec nezvládli dát dohromady. A pokud ano, tak by to určitě vzalo řádově víc času. Jo a ještě jednu věc musím zmínit.

Povídejte.

Naprosto geniální funkce Galaxy AI je to, že zvládne překládat telefonní hovory v reálném čase. Využil jsem ji při telefonování do Francie kvůli nějakým problémům s fakturací. Nevím, jestli opravdu neuměli anglicky, nebo se tak jen tvářili, ale dopadlo to zkrátka tak, že jsem na ně mluvil anglicky a telefon jim vše překládal v reálném čase do francouzštiny. A naopak když oni odpovídali francouzsky, já jsem slyšel anglický překlad. Tato funkce zatím nepodporuje češtinu, ale jinak ji Galaxy AI zvládá zcela v pohodě. Pracuje s českým textem, vytváří ho podle zadání, sumarizuje zápisky nebo opravuje gramatiku.

Když jste nakousl přímo Galaxy AI, jak se měří s ostatními umělými inteligencemi? Při tvorbě svých videí nejspíš přijdete do kontaktu se spoustou AI nástrojů…

Galaxy AI vyniká proti ostatním zejména integrací do samotného systému telefonu. Je až neuvěřitelné, že Samsung téměř před rokem představil tuhle podobu AI integrace a dodnes na něj prakticky žádný výrobce nedokázal plnohodnotně reagovat. Trochu jsem doufal, že tenhle závod bude vyrovnanější. Pro Samsung ale asi jedině dobře. Aktuálně je jeho implementace AI do uživatelského prostředí prostě nejlepší.

Překvapivě hodně funkcí Galaxy AI taky funguje kompletně v zařízení. Pro spoustu lidí je důležité, že se jejich data nikam neposílají.

V čem třeba?

Když jsem třeba mluvil o práci s textem, tak ta je tady skvělá. Vše je snadno dostupné pod symbolem Galaxy AI přímo u klávesnice nebo v aplikacích, takže to nemusím hledat nebo text kopírovat do jiných aplikací. Je důležité, aby zmizelo co nejvíc bariér mezi funkcemi AI a člověkem. Čím méně klikání, kopírování a hledání, tím lépe. A to zvládá Galaxy AI velmi dobře. Překvapivě hodně funkcí Galaxy AI taky funguje kompletně offline, respektive v zařízení. Pro spoustu lidí je určitě důležité, že se jejich data nikam neposílají a zpracovávají se komplet v telefonu. Jo a ještě musím pochválit jednu věc. Samsung se nesnaží využití Galaxy AI nějak schovávat, takže u vygenerovaného textu nebo upravených obrázků je vždy zřetelně vidět, že člověk použil AI. Tahle transparentnost je pro mne hodně důležitá.

Vy jste každopádně zkušený uživatel. Ocení možnosti AI i uživatel úplně obyčejný?

Méně zkušeným lidem určitě doporučuji podívat se jako první na pár videí nebo článků. Čistě proto, aby si člověk udělal trochu přesnější představu o tom, co všechno je možné pomocí Galaxy AI dělat. Já jsem na to třeba dělal samostatné video na svůj YouTube kanál, kde ukazuji několik šikovných tipů. A potom se pořádně seznámit s logem Galaxy AI. Tyhle tři hvězdičky se totiž vyskytují napříč systémem a vždy označují, že se tady „něco děje“. Takže když logo někde uvidíte, určitě prozkoumejte, co skrývá. Aby totiž běžný uživatel dokázal využít potenciál AI, musíme mu k ní dát snadný přístup. Minimální bariéry, žádné kopírování do jiných aplikaci, složité příkazy a nastavení.

Aby ho použil třeba i někdo v obyčejné kancelářské práci?

Určitě, v kancelářské práci je využití možná vůbec nejširší. Často například pracujete s velkými objemy dat, s dlouhými texty, zápisy ze schůzek a podobně. Díky AI si všechny tyto zdroje můžete strukturovat a shrnout do přehlednějších formátů. Celkově práce s textem a jazykové modely jsou hodně silná zbraň. Nebo prezentace. Do poznámek si nakreslíte jednoduchou skicu, o čem mluvíte, a AI z ní udělá atraktivní obrázek, který lépe zapadne do vaší práce. Obecně efektivní využití AI dokáže ušetřit ohromné množství práce a zbytek udělat efektivnější.

Možná trochu naivní otázka pro technologického nadšence, ale vidíte vůbec odvětví, kde by se umělá inteligence neuplatnila?

Vůbec. Nedokážu si představit žádnou činnost nebo povolání, které se komplet obejde bez AI nebo strojového učení. Ať navrhnete cokoliv, vždy se tam přímo či nepřímo dají implementovat moderní technologie, díky kterým bude taková práce pohodlnější, snadnější, kvalitnější, efektivnější nebo méně stresující. Když půjdu do absurdního extrému, tak i pastevci v odlehlých horách dokáží nepřímo profitovat z AI. Díky satelitům typu Starlink mohou přijímat internetové připojení kdekoliv na světě a získat takřka neomezený přístup k informacím. A projekt Starlink by nejspíš neexistoval, kdyby ve SpaceX nevyužívali AI pro plánování letů, výpočty trajektorií různých objektů, přistávací sekvence a podobně.

Nebojíte se coby tvůrce obsahu nárůstu tvůrčích schopností AI?

Už dnes AI výrazně zasahuje do našich běžných životů, akorát si to možná člověk neuvědomuje. Často můžeme slyšet, že třeba kreativní povolání nikdy nedokáže nahradit AI. Osobně jsem v tomhle ohledu spíš opatrnější, protože minulost nám už mnohokrát ukázala, jak moc jsme mýlili v předpovědi budoucnosti a technologického vývoje.

Co vidíte jako tu největší změnu, kterou AI přinesla?

Konverzace v reálném čase. To mi v posledních měsících přišlo jako velká věc, kterou jsem začal sám aktivně používat. Na telefonu mám přímo zkratku, která mi spustí konverzační režim Gemini Live a já se můžu rovnou začít ptát takřka na cokoliv. Hodně šikovné využití, které zároveň ukazuje, jak obrovský pokrok nastal v oblasti výkonu jazykových modelů.

V čem naopak AI pokulhává?

Určitě by se obecně dalo zapracovat na přirozenějším projevu, který je pořád trochu „mechanický“. A chybí mi taky širší propojení s hlasovými asistenty, chytrou domácností a podobně. Samozřejmě pořád je tu spousta vlastností, které je potřeba zlepšovat. Třeba klasický test, kdy AI řeknete, aby vygenerovala místnost, kde není žádný bílý slon. A hele… on tam pořád je. Takové paradoxy se asi ještě nějakou dobu budou objevovat, ale rychlost vývoje mě ujišťuje v tom, že je to jen otázka času.

No a klasická otázka na závěr každého rozhovoru o umělé inteligenci. Kde vidíte prostor pro další posun AI?

Těším se až se dostaneme do doby, kdy AI bude v roli agenta. To znamená, že AI dokáže pracovat napříč celým systémem s vědomím kontextu a bude do jisté míry samostatná. Například se telefonu zeptám třeba na statistiky mého posledního Reels na Instagramu a že je chci shrnout do krátkého odstavce. AI sama pochopí co potřebuju, otevře si Instagram, najde Reels, statistiky a data zpracuje do požadovaného formátu. Nebo se zeptám AI jaké polední menu mají v restauracích v okruhu 500 metrů ode mne. Zjistí jaké jsou okolo restaurace, kde mají otevřeno, jaké mají menu a dostanu ucelenou odpověď. Na tohle se velmi těším a tímhle směrem aktuálně míříme.

To je docela střízlivé uplatnění. Nějakou divočejší budoucnost AI nepředpovídáte?

Upřímně si asi netroufám nic předpovídat. AI se zajisté stane naprosto běžnou součástí každodenního života, stejně jako třeba smartphony. Lidské schopnosti se díky ní budou zase posouvat o velký kus dál a pokud to vše nastavíme správně, bude z toho lidstvo jistě profitovat ještě dlouhou dobu. Stejně jako je dnes naprosto normální, že bezdrátově komunikujeme přes půlku zeměkoule a jídlo objednáváme přes aplikaci v telefonu, tak AI zkrátka bude normální součást našich životů. A třeba na sobě to vidím už dnes. Využívám denně tolik nejrůznějších AI implementací a přitom jsem si donedávna myslel, že ji vůbec nikde nepotkávám a měl bych se na ni víc zaměřit.