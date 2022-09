Je jedno, co děláš, stačí začít. Nápady na to, co dělat dál, přijdou samy, radí Vojta Roček

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili. Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sedíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili i Vojtovi Ročkovi, někdejšímu datovému analytikovi společnosti Keboola a spoluzakladateli startupu Stories. Po jeho úspěšném prodeji se rozhodl ve světě startupů zůstat coby investor a pomáhat lidem pálit energii tam, kde to má smysl. Jakou nejlepší byznysovou radu mu poradil jeho otec a proč se sám sobě směje za to, že dostudoval vysokou školu?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Chci vstávat mezi šestou a sedmou, když většina ostatních lidí ještě spí. Můžu jim zle nasázet do mailboxu maily, ještě než se probudí. Zároveň mi to, že mi v tuhle hodinu nikdo neodpovídá, umožňuje udržovat sám před sebou iluzi, že lze úspěšně dosáhnout stavu mailbox zero.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Polytopia – Creative, Random, Domination, 8, Crazy, Dryland, Tiny. Cíl je dostat se pod 11 tahů.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Zásadní je pro mě všechno, čím se můžu dorozumívat s okolním světem.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Chci být cloud-native, abych mohl být připojený z čehokoliv, odkudkoliv, kdykoliv a nebýt závislý na jednom konkrétním prostředí. Teď zkouším nosit celý den jenom tablet a pracovat z něj, abych zjistil, jestli jsem ve svém set-upu něco nezapomněl pořešit.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Od věcí, co mám na sobě, očekávám, že mi budou maximálně pomáhat a minimálně mě omezovat. Bambusové tričko z Bambutiku, funkční mikinka s kapuckou od Fjällrävenu, trailové sandále od Luny, brýle Oakley a dobře větrající trenýrky. Myslím, že na sebe umím strhnout pozornost i jinak, než že budu vypadat cool. Tak se snažím spíš splynout s davem a užívat si, že už nemusím svým oblečením nikoho o ničem přesvědčovat.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Vojta Roček, spoluzakladatel startupu Stories a investor

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Barefoot je jediná správná cesta.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Telefon s nahranou kreditkou, pas a rezervní Oakley. Zbytek lze koupit lokálně kdekoliv na světě.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Žádnou. Knihy nejsou příliš efektivní zdroj informací.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Vidět něco tisíckrát, prostřelím si hlavu.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Tohle má dobrej videoklip.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Každé téma, které mě dlouhodobě zajímá, se snažím přehodit do pasivního příjmu informací. Najít newslettery, podcasty, kanály na YouTube. O tématech, co mě zajímají, nechci informace hledat, ale být jimi bombardován. Většinu dobrých newsletterů jsem chytil někde na Twitteru od lidí, které jsem začal sledovat díky tomu, že je někdo zmínil v jiných newsletterech. Zpracovávání informací je to, co mě dlouhodobě živí, věnuju tomu hodně času a péče.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Už jsem skoro všechny vyhodil a žádné další tam nechci. Do obýváku patří hlavně rodina.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Jako lék na svou krizi středního věku jsem si koupil tříválcovou Toyotu Yaris GR.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

K mamince.

Jak sis vydělal první peníze?

Ilegálně.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Šatnář.

Investuješ?

Jakmile člověk jednou přičichne k investicím do startupů, už hledá jenom high-risk/high-reward investice. Krypto je fajn, startupy jsou lepší.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Táta mi řekl, že je jedno, co děláš, stačí začít a prostě to něco dělat. Nápady, co dělat dál, přijdou samy. Spousta lidí tuhle fázi podceňuje a nakonec nedělají nic.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Že jsem dostudoval vysokou školu. Směji se sám sobě za naivitu, když jsem si myslel, že mi to jednou aspoň trošičku k něčemu bude.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Petr Šimeček se svojí přímočarostí a no bullshit přístupem k byznysu. Je to žijící legenda české internetové scény. Pavel Doležal zase umí prodat až nesmyslně ambiciózní myšlenky a nikdy neváhá zbourat ostatním jejich skleněné stropy. Oběma dohromady vděčím za to, že se v byznysu nebojím být sám sebou a nikdy jsem nepřestal být věrný svým hodnotám.