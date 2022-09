Je perfektní, ale za jakou cenu? Vyšel remake legendární hry The Last of Us, který rozdělí hráče

Joel a Ellie, hlavní hrdinové videohry The Last of Us

Je to už devět let, co se na konzoli PlayStation dostala videohra The Last of Us, okamžitě se začala prodávat po milionech kusů týdně a sbírala nadšené recenze. V následujících několika měsících se už řadila nejen mezi nejlepší tituly roku 2013, ale mezi nejlepší vůbec. A tento status jí zůstal dodnes. Vývojářské studio Naughty Dog teď vydává aktualizovanou verzi přinášející několik novinek od vylepšené grafiky po změny v hratelnosti. Otázkou přitom je, zda to všechno stojí za plnou cenu, za níž se videohra prodává.

The Last of Us je v mnoha ohledech poměrně typickým příspěvkem do žánru zombie hororu, v němž jde hlavně o přežití. Hlavní část se odehrává dvacet let po vypuknutí pandemie zmutované formy houby Cordyceps, která lidi mění na bezduché stvůry s jediným cílem – rozšířit nákazu. Hráči přitom prochází příběhem Joela a Ellie, pašeráka a čtrnáctileté dívky, kteří spolu putují zničenými Spojenými státy ve snaze najít bezpečí.

Právě v jejich vztahu, charakterech a světě, který je obklopuje, spočívají hlavní důvody chvály, kterou si videohra získala. Na jedné straně rozhodně stojí skvělá hratelnost dovolující užít si každý moment strávený s ovladačem v ruce, do dění na obrazovce ale skutečně vtahují osudy postav, s nimiž je možné si vybudovat silné emoční pouto.

Zvlášť v tomto kontextu, kdy videohře nechybělo nic zásadního v prvním ohledu a excelovala v druhém, můžeme otázku z úvodu položit ještě jinak – jak lze vylepšit mistrovské dílo? Důležitý je také časový horizont, v jakém se to děje. První The Last of Us totiž sice vyšlo už před devíti lety, o rok později ale následovala aktualizovaná verze pro PlayStation 4, ta je nyní jen o jednu generaci herní konzole pozadu.

Naprostá většina reakcí na aktuální vydání se shoduje na tom, že předkládaný remake je bezpochyby nejlepším způsobem, jak si nyní The Last of Us zahrát. Ať už tedy v jednotlivých detailech Naughty Dog udělalo cokoliv, všechny změny jsou k lepšímu a nekoná se snaha za každou cenu věci předělávat.

Posunu kupředu si můžete všimnout na mnoha srovnávacích příkladech, které jsou na internetu. Svět hry je nyní propracovanější než kdy dříve. Zarostlá postapokalyptická města mají více vegetace a všude kolem je více zničitelných objektů zvyšujících dojem interaktivity.

Na vše se přitom skvěle dívá – přibylo plno nových detailů grafiky a odrazy ve vodě či skle, stejně jako nasvícení prostředí, perfektně demonstrují možnosti PlayStationu páté generace.

Kromě toho recenze zmiňují mírné, ale znatelné změny v pohybu a fyzice postav, které díky tomu působí více jako lidi z masa a kostí, ne jen jako soubor textur. K tomu výrazně přispívá také plné využití haptické zpětné vazby ovladačů PlayStationu 5.

Za zmínku pak stojí také zcela nové možnosti přístupnosti pro hráče s omezeným zrakem či slepotou, ztrátou sluchu a omezenou pohyblivostí. Studio pro ně připravilo řadu funkcí od titulků a možnosti úpravy obrazu přes hlasové popisy až po alternativní módy ovládání a podobně. Mnozí si díky tomu budou moci The Last of Us zahrát vůbec poprvé.

Nakonec se ale ukazuje, že remake, u něhož by se někteří spokojili s označením převážně kosmetického remasteru, je vhodný primárně pro novou generaci hráčů, kteří legendární titul znají spíše z vyprávění než z bezprostřední zkušenosti. Nových věcí, ať už jde o vizuály, nebo o hratelnost s minimálními úpravami, jednoduše není příliš mnoho. Ty, kteří si příběhem párkrát v minulosti prošli, nic nepřekvapí, maximálně se do něj budou moci o trochu lépe ponořit.

Ačkoliv jsou prakticky všechny recenze pozitivní a The Last of Us pro rok 2022 podle nich utvrzuje status jedné z nejlepších her vůbec, finální verdikt není jednoznačný. Pokud někdo tento postapokalyptický svět ještě nenavštívil, investice se mu skoro jistě vyplatí. Pro hráče, kteří Joela a Ellie provázeli už dříve, je ale cenovka 1 700 korun odpovídající novému titulu nesmyslně vysoká. Z rozhodnutí studia vycházejí rozdílné pohledy kritiků, z nichž jedni oslavují návrat mistrovského díla, druzí vypichují snahu o snadný výdělek.

Remake The Last of Us: Part I je dostupný od pátku 2. září na PlayStation 5. Kromě původní hry obsahuje také už starší Left Behind odehrávající se před hlavním příběhem. Na příští rok se pak chystá také verze pro PC a Joela s Ellie uvidíme dokonce na HBO v seriálu, který se nedávno ukázal v první upoutávce.