Je rozhodnuto. Fotbalová Sparta se přestěhuje na Strahov, kde chce postavit stadion pro 35 tisíc lidí

Fanoušci Sparty mohou pomalu začít odpočítávat, kdy přestanou na domácí utkání svého klubu chodit na Letnou a místo toho zamíří do kopce na Strahov. Přestože to může být klidně až za deset let, valná hromada Fotbalové asociace ČR (FAČR) dnes učinila zásadní krok k tomu, aby se mohla tato změna realizovat. Na svém zasedání v Olomouci schválila Spartu jako vítěze mezinárodní soutěže o využití chátrajícího strahovského stadionu Evžena Rošického, kde pražský klub, který patří jednomu z nejbohatších Čechů Danielovi Křetínskému, chce na vlastní náklady postavit novou arénu s kapacitou 35 tisíc míst.

Valná hromada FAČR zároveň pověřila výkonný výbor, aby s letenským prvoligovým klubem zahájil jednání o uzavření smlouvy o budoucí realizační smlouvě. Hromada schválila hlavní bod dnešního programu drtivou většinou, nikdo nebyl proti a jen čtyři delegáti se zdrželi hlasování. Sparta nabídla vlastníkovi pozemku, jímž je FAČR, za možnost postavit na Strahově stadion téměř 1,8 miliardy korun.

Nová aréna, která by se stala největší v republice, by měla být hotova nejpozději v roce 2035. Částku bude Sparta vyplácet postupně po dobu 30 let, kdy bude na pozemku v nájmu. Sumu 95 milionů korun hodlá úřadující ligový mistr vyplatit hned po podpisu smlouvy. Schválení valnou hromadou FAČR představuje klíčové rozhodnutí, na které teď naváží jednání mezi vedením asociace, Spartou a dalšími klíčovými stranami celého procesu, aby se mohlo přejít k realizaci celého projektu.

Foto: AC Sparta Praha Tréninkové centrum fotbalové Sparty na Strahově

O plánech na nový stadion začali zástupci Sparty hovořit výrazněji v posledním roce a půl. O obrovské příležitosti ve vybudování nového domova s mnohem větší kapacitou, než představuje stávající stadion na Letné, hovořil už loni v létě ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch generální ředitel AC Sparta Praha Tomáš Křivda.

„Pro budoucnost klubu je nový stadion zásadní. Infrastruktura je pro každý klub extrémně důležitou součástí udržitelnosti a dlouhodobosti. Nový stadion je pro nás obrovskou příležitostí i proto, že jsme v loňské sezoně dosáhli na největší návštěvnost za více než 40 let,“ vysvětloval Křivda. A následující sezona jeho slova jen potvrdila.

Fotbal zažívá v Česku v posledních letech obrovský boom a právě Sparta stojí v jeho čele. Jednak podruhé za sebou vyhrála po předchozím devítiletém čekání ligový titul, navíc v právě skončené sezoně vyprodala všechna domácí utkání. Současná kapacita Epet areny, jak se stadion na Letné aktuálně jmenuje, činí necelých 19 tisíc diváků.

Plánovaný stadion na Strahově by tak měl být téměř dvakrát větší, veškeré detaily se ale teprve budou ladit. Sparta plánuje, že do celého projektu vloží přes čtyři miliardy korun, financovat bude vše přímo majitel Sparty Daniel Křetínský.

„Věřím, že delegáti valné hromady naši nabídku přijmou a budeme moci dokázat, že i v Česku můžeme vybudovat moderní stadion s kapacitou 35 tisíc diváků, navíc financovaný ze soukromých zdrojů,“ napsal na síť X ještě před dnešním hlasováním Tomáš Křivda. Teď už může s kolegy začít pracovat na dalších krocích.

S přispěním ČTK