Je seriálem roku Šógun, nebo Tučňák? Vybíráme to nejlepší, co se loni urodilo na streamovacích službách

Důvodů vydat se do kina bylo v posledním roce mnoho, neustále ale roste i trh se streamovacími službami a firmy se předhánějí ne už ani tak v objemu, ale kvalitě svojí nabídky. Následující seznam toho nejzajímavějšího, co minulý rok v tomto směru přinesl, by bylo snadné prodloužit (namátkou třeba o Medvěda, Shrinking, Dokonalého cizince, Tohle nikdo nechce, Sektor a tak dále). V mnoha případech přitom nešlo jen o dobrou zábavu, ale i o vzdělávací aspekt nebo emoční katarzi.

Vybírámě jsem seriály, které lze u nás oficiálně snadno zhlédnout, ani při prohlížení zahraničních výběrů ale nebylo prostor moc lamentovat nad tím, že zde něco zásadně skvělého není dostupné. Například u nás není problém na streamovacích službách najít většinu pořadů, které letos získaly cenu Emmy.

10. Metoda Markovič: Hojer

Krimi | 6 epizod | Trailer | Voyo

Reprofoto: Serial Killer/YouTube Seriál Metoda Markovič: Hojer

Jediný domácí zástupce v žebříčku nejlepších seriálů roku může působit jako volba z povinnosti, nečekaně v produkci Novy se ale urodila skutečně výborná detektivka. V centru příběhu podle skutečných událostí stojí kriminalista Jiří Markovič, který svoje podezřelé vyslýchal s pochopením a empatií – i když šlo o chladnokrevného sériového vraha, jako byl Ladislav Hojer. Na Metodě se podařilo vše, od sedmdesátkové estetiky přes scénář po herecké výkony. Debatuje se o možná nejlepším českém televizním počinu od Pustiny.

9. Larry, kroť se

Komedie | 10 epizod (12 řad) | Trailer | Max

Reprofoto: Max/YouTube Seriál Larry, kroť se

Letos do svého konce po 25 letech dorazila jedna z nejlepších televizních komedií, která ale bude mnohé otravovat. Hlavním hrdinou je totiž fikcionalizovaná verze komika Larryho Davida, jenž si téměř libuje v tom, že všem říká, co mu na nich a na věcech obecně vadí. A dostává se přitom do řady faux pas i bizarně humorných situací. Pokud vás ale některé společenské normy frustrují a rádi byste, aby někdo nahlas řekl to, co si beztak mnozí myslí, Larry vám bude sympatický. Svým způsobem.

8. Fallout

Sci-Fi | 8 epizod | Trailer | Prime Video

Foto: Amazon Ella Purnellová coby Lucy, obyvatelka bezpečného a idylického Vaultu

Prokletí filmových a televizních adaptací trvalo dlouho, v posledních letech se ale situace definitivně otáčí – loni bylo mezi seriály roku The Last of Us, letos je to Fallout. Odehrává se 219 let po nukleárním holokaustu, kdy je povrch planety stále jen těžko obyvatelný a zbytky lidstva přežívají v podzemních bunkrech. To si alespoň myslí Lucy předtím, než se sama vydává na povrch hledat uneseného otce. Skutečnost je ale poněkud složitější a mladá hrdinka začne odhalovat nepříjemné souvislosti. Seriál od tvůrců Westworldu je věrný předloze, ale také si nachází vlastní cestu, dokáže být bizarně vtipný a vzápětí přijít s ostrou kritikou vojensko-průmyslového komplexu a systému založeného na chamtivosti.

7. Sympatizant

Thriller | 7 epizod | Trailer | Max

Reprofoto: Max/YouTube Minisérie Sympatizant

Kapitán je napůl Vietnamec, napůl Francouz, hlavně je ale komunistický špion. Na konci války ve Vietnamu prchá do Spojených států, kde pokračuje ve svojí výzvědné činnosti a podává zprávy Vietkongu. Je ale čím dál tím těžší tento život zkombinovat s tím novým. Sympatizant od korejského mistra Čchan-uk Paka kombinuje špionážní thriller s komedií, nabízí řadu komplexních postav a příběh o vlastní identitě. V zábavném formátu přitom podává také témata kolonialismu a následků války. A Robert Downey Jr. zde hraje alespoň pět různých postav.

6. Sobík

Drama | 7 epizod | Trailer | Netflix

Foto: Ed Miller/Netflix Minisérie Sobík

Když se mladý komik Donny rozhodne pomoci neznámé ženě v těžké životní situaci, netuší, že ho čeká jedno z nejhorších období jeho vlastního života – pronásledování posedlou stalkerkou. Sobík ze všech větších televizních počinů vyvolal největší kontroverzi, která ale neměla nic společného s příběhem samotným. Pozdvižení – a pak problémy – způsobila informace, že má jít o dílo inspirované skutečností. Ať už se ale věci tak, jak je Richard Gadd předkládá, staly nebo nestaly, je to skvělá podívaná.

5. Nic neříkej

Thriller | 9 epizod | Trailer | Disney+

Reprofoto: FX Networks/YouTube Minisérie Nic neříkej

Nic neříkej se odehrává v Severním Irsku mezi 70. a 90. lety, tedy v období politicko-etnického konfliktu o to, zda se oblast odtrhne od Spojeného království a spojí v jednotné Irsko. Minisérie přitom začíná šokujícím zmizením Jean McConvillové, která byla v roce 1972 unesena ze svého domu, a sleduje mladé radikalizované lidi, již bojují jako součást Irské republikánské armády. Složité vyprávění, odehrávající se v několika časových rovinách, se zabývá těžkými, nepříjemnými tématy radikalizace, zrady nebo spravedlnosti, přitom jde o vzrušující, přehlednou a morálně šedou záležitost.

4. Slow Horses

Krimi | 6 epizod (4 řady) | Trailer | Apple TV+

Foto: Apple Seriál Slow Horses

Špionážní thriller řízlý komedií z kancelářského prostředí dorazil už do své čtvrté řady, až teď ale ukazuje svůj plný potenciál. A ne proto, že dosud by nešlo o velice kvalitní počin. Hrdiny Slow Horses jsou agenti britské bezpečnostní agentury MI5. Nejsou to ale zkušení kolegové Jamese Bonda, nýbrž skupina kancelářských pracovníků, kteří nebyli dostatečně schopní pro službu v terénu. Přesto se zamotají do složitého spiknutí a závisí na nich životy mnoha lidí. Seriál nabízí návykový mix černého humoru, promyšlených zápletek a napětí a v pozdějších řadách se také noří hlouběji do osobních příběhů postav.

3. Ripley

Drama | 8 epizod | Trailer | Netflix

Foto: Lorenzo Sisti/Netflix Minisérie Ripley

Tom Ripley je podvodník s nebývalou schopností přesvědčovat lidi o své „pravdě“. Je proto ideálním kandidátem na to, aby ho bohatý muž poslal do Itálie přesvědčit syna Dickieho k návratu domů. Dva mladí muži se spřátelí a užívají si krásy prosluněné země, věci se ale postupně vyvinou špatným směrem. Ripley je už druhou adaptací románu Patricie Highsmithové, tentokrát v obrazově vypiplaném, černobílém provedení s Andrewem Scottem v hlavní roli. Sledovat, jak se příběh s vršícími se vrstvami lží zamotává, je vzrušující a hlavní postavě fandíme i přes její zkaženou morálku. A neonoirová estetika je jednoduše úžasná.

2. Tučňák

Krimi | 8 epizod | Trailer | Max

Foto: Warner Bros. Discovery Colin Farrell se pro hlavní roli v Tučňákovi změnil skoro k nepoznání

Gangsterská komiksová minisérie Tučňák začíná přesně tam, kde skončil předloňský Batman. Kus Gothamu je zničený a zatopený, král podsvětí Carmine Falcone je mrtvý a ve vzniklém mocenském chaosu se na vrchol organizovaného zločinu pokusí vystoupat někdejší podřadný řidič Oswald Cobb přezdívaný Tučňák. Na rozdíl od počinů z univerza Marvelu funguje Tučňák jak coby prohloubení světa Reevesova Batmana, tak jako zcela samostatné dílo zkoumající cesty zla mezi těmi méně šťastnými. Seriálu nechybí akce, psychologicky promyšlené postavy ani skvělé výkony Colina Farrella coby Cobba a Cristin Miliotiové v roli jeho sokyně z rodiny Falconeů.

1. Šógun

Historický | 10 epizod | Trailer | Disney+

Foto: Kurt Iswarienko/FX Minisérie Šógun

V roce 1600 se na břehu Japonska vyplaví Angličan John Blackthorne ze ztroskotané lodi. Netrvá dlouho a díky výsadnímu postavení se dostává do středu sporů v nejvyšší politice, kde probíhá boj o moc kvůli nenadálému skonu panovníka země. Blackthorne se mezitím zamilovává do své předkladatelky. Šógun naprosto uchvátil televizní publikum svojí historickou výpravou nebo kostýmy, ale také kontrasty mezi dramatickými scénami v politice či na bojišti a romantickou linkou. To, že první řada seriálu získala nejvíce cen Emmy v historii, nebyla náhoda.

Výběr nejlepších filmů loňského roku včetně odkazů, kde si je pustit, najdete zde. O tom, na co se dívat v průběhu roku, pravidelně informujeme v newsletteru Watch.