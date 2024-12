Filmem roku není Duna, ale zdrcující komedie o prostitutce. Vybíráme to nejlepší, co letos vyšlo

Uložit 0

Letošní rok se nesl v duchu filmových překvapení, návratů a zklamání, ať už je řeč o vzrušujícím novém Vetřelci, návratu Tima Burtona v Beetlejuice Beetlejuice nebo naopak podivném, možná úctyhodném selhání druhého Jokera. Hlavně však opět vyšla řada skvělých filmů, které si zaslouží nejen zhlédnout, ale i zapamatovat. Vybral jsem deset z nich.

Volil jsem mezi filmy, které měly letos premiéru v Česku. Takže se na seznam dostaly tituly, které zámořské publikum vidělo už loni, a naopak absentují snímky, jež u nás vycházejí až po Novém roce a u nichž je velmi pravděpodobné, že si je budeme připomínat příští prosinec. S aktuálním přehledem a upozorněním, na co zajímavého se kde podívat, ale samozřejmě můžete i nadále počítat v pravidelném newsletteru Watch.

10. Zatracená krvavá láska

Thriller | Režie: Rose Glass | 104 min. | Trailer | KVIFF.TV

Foto: Aerofilms Kristen Stewart a Katy O’Brian ve filmu Zatracená krvavá láska

Lou (Kristen Stewart) je samotářská provozní posilovny v americkém zapadákově, která se takřka na první pohled bláznivě zamiluje do nabušené kulturistky Jackie (Katy O’Brian), mířící na mistrovství do Las Vegas. Vášnivé vzplanutí je ovšem od začátku odsouzeno k velkým problémům. Jackie totiž pracuje pro otce Lou, pohybujícího se dost daleko za hranou zákona.

Zatracená krvavá láska je pravděpodobně nejrozporuplnější film na tomto seznamu, který od diváka vyžaduje poměrně mnoho. V jádru je to intenzivní romance, prostupuje jí ovšem krvavý thriller s prvky surreálního hororu – v různých momentech připomene Lynchovu Zběsilost v srdci, Pulp Fiction, Thelmu a Louise, Pravdivou romanci i Takové normální zabijáky. Ve výsledku jde ale o velmi osobitý snímek, který stojí na vlastních nohou. Jen proto, aby ve svém vyvrcholení vystřelil někam vzhůru do neznáma.

9. Zóna zájmu

Drama | Režie: Jonathan Glazer | 105 min. | Trailer | Max

Foto: Aerofilms Rodina Hössových prožívá ve snímku Zóna zájmu absurdní idylu vedle vyhlazovacího tábora

Zóna zájmu zaujme především svým konceptem, který v subžánru filmů o holokaustu prakticky nemá obdoby. Zatímco jinde se nás filmaři snažili umořit děsivými scénami nelidského utrpení v koncentračních táborech, zde není prakticky jediný násilný záběr. O to hrůznější jsou ale obrazy v naší představivosti, když sledujeme poklidný život rodiny nacistického důstojníka žijící v bezprostředním sousedství Osvětimi. V souvislosti s letošním vítězem Oscara za nejlepší mezinárodní film se často mluví o banalitě zla, stejně tak nám ovšem ukazuje, jak strašlivě nepochopitelné, a přitom obyčejné může být. Naši recenzi najdete zde.

8. Občanská válka

Drama | Režie: Alex Garland | 108 min. | Trailer

Foto: Vertical Entertainment Kirsten Dunst je v Občanské válce zkušená a tak trochu vyhořelá fotoreportérka

Nejnovější režijní počin Alexe Garlanda, tvůrce Ex Machiny, Anihilace nebo Devs, na první pohled zaujal provokativním tématem občanské války v současných Spojených státech. Místo vyvolávání kontroverzí ohledně toho, která politická strana je dobrá nebo špatná, se vyprávění zaměřuje na proces dokumentování bojů napříč zemí. Otevírá tak prostor hlubším tématům jako vnitřní motivace vydat se do nebezpečné situace ve jménu zpravodajství, nejistota chaosu války nebo traumata z ní vycházející. Naši recenzi najdete zde.

7. Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Akční | Režie: George Miller | 148 min. | Trailer | Max

Foto: Vertical Entertainment Furiosa: Sága Šíleného Maxe je rozdělená na pět částí, které ukazují život hlavní hrdinky

Šílený Max: Zběsilá cesta před téměř deseti lety ohromil akcí a originální estetikou, která ukázala lidstvo dlouho po apokalypse a po tom, co snad všichni přišli o zdravý rozum. Furiosa zpočátku okouzlí zelenou oázou klidu a bezpečí, z níž ovšem mladou hrdinku vytrhne tyranský vojevůdce a vrhne ji do zničeného světa. Následující příběh o snaze pomstít se a vrátit se zpět není tak strhující jako série akčních scén ve Zběsilé cestě. To ovšem znamená pouze to, že Furiosa není mistrovské dílo, ale „jen“ brilantní film. Naši recenzi najdete zde.

6. Dokonalé dny

Drama | Režie: Wim Wenders | 123 min. | Trailer | KVIFF.TV

Foto: Aerofilms Skvělý feel-good film Dokonalé dny je na KVIFF.TV

Uklízeč toalet se zdá jako podřadná práce, kterou by jistě nikdo dobrovolně nedělal. Bez ní by ovšem každodenní život všech byl výrazně horší, každý případ vykonání základní tělesné potřeby by rázem byl stresující a přinejmenším nepříjemný. Podobný způsob přemýšlení prostupuje celou novinku Wima Wenderse. V každé maličkosti, s níž se denně setkáváme, lze najít krásu a každá smutná událost má nakonec svoje důležité místo v našem životě. Proto jsou Dokonalé dny jedním z nejvýznamnějších snímků roku, ukazují nám perspektivu, která v denním chaosu ambicí, plánů a selhání často chybí. Naši recenzi najdete zde.

5. Duna: Část druhá

Sci-Fi | Režie: Denis Villeneuve | 166 min. | Trailer | Max

Foto: Vertical Entertainment Timothée Chalamet a Zendaya jako Paul Atreides a fremenka Chani ve snímku Duna: Část druhá

Když Denis Villeneuve řekl, že druhá část jeho adaptace jednoho z nejoceňovanějších sci-fi všech dob je lepší než první, nebylo těžké o tom pochybovat. „Jednička“ byla zkrátka tak dobrá. Pokračování ale příslib do velké míry skutečně naplnilo. Přestože snímku chybí část z hloubky komplexní předlohy, filmařům se témata mesiášství či kolonialismu podařilo zajímavě načrtnout, a přitom nabídli strhující audiovizuální stánku, která jistě projde zkouškou času. Duna: Část druhá svoje publikum dokáže přenést na cizí světy jako málokteré dílo. Naši recenzi najdete zde.

4. Všichni moji cizinci

Drama | Režie: Andrew Haigh | 105 min. | Trailer | Disney+

Foto: Searchlight Pictures Paul Mescal a Andrew Scott ve filmu Všichni moji cizinci

Adam žije poměrně osamělý život, jednoho večera se ale náhodou seznámí se sousedem Harrym. Netrvá dlouho a mezi oběma začne růst silné milostné pouto, Adam ale zůstává neustále jednou nohou ve své minulosti, posedlý domem rodičů na předměstí, kde vyrůstal. Rodiče jsou dávno mrtví, on se tam ale přesto vydává se zvláštní intuicí. Všichni moji cizinci je mírně fantaskní, dojemný příběh o komplexitě lásky, ztráty a smutku a snaze najít skutečné spojení s druhým člověkem. Je to nejpoetičtější film na tomto seznamu, který působí jako sentimentální sen.

3. Substance

Horor | Režie: Coralie Fargeat | 141 min. | Trailer | KVIFF.TV

Foto: Aerofilms Omlazená verze Elisabeth v šokující scéně doslova vyleze z jejího těla

„Snili jste někdy o lepší verzi sebe sama? Mladší, krásnější, dokonalejší?“ Hvězdě televizních obrazovek Elisabeth Sparkle sebevědomí dlouho nechybělo, když se ji ale šéf televize rozhodne vyměnit za někoho mladšího, stojí před volbou potichu zmizet, nebo využít experimentální lék. Ten jí dá vše, co si přála, má to ovšem nemalou cenu.

Režisérka a scenáristka Coralie Fargeat vychází z jednoduché, až primitivní premisy a ani její poselství o toxických standardech krásy není na první pohled příliš objevné. Její ostrá kritika ovšem skvěle odhaluje nenávist a znechucení, jaké dokážeme cítit sami vůči sobě i ostatním. A navíc nabízí ohromující žánrový počin, z něhož se necvičenému divákovi zvedne žaludek. Naši recenzi najdete zde.

2. Chudáčci

Komedie | Režie: Yorgos Lanthimos | 141 min. | Trailer | Disney+

Foto: Acuši Nišidžima/SearchLight Pictures Emma Stone ve filmu Chudáčci

Chudáčci se postarali o jeden z největších kasovních úspěchů předloňského či loňského nezávislého filmu a není se čemu divit. Variace na Frankensteina, v níž „hrdinným monstrem“ je dospělá krásná žena s myslí malého dítěte, je opojně kreativní, zábavná, chytrá a dotýká se řady velkých témat. Hrdinka Bella se vydává do světa, nasává vědomosti i prožitky a vymezuje se vůči nesmyslným společenským pravidlům, spojeným se znevýhodňováním žen nebo útlakem slabších. Naši recenzi najdete zde.

1. Anora

Drama | Režie: Sean Baker | 139 min. | Trailer

Před deseti lety se Sean Baker rozhodl svůj film kvůli omezenému rozpočtu natočit na iPhone 5S. Naštěstí mu to vyšlo a letos se stal vítězem prestižní Zlaté palmy na festivalu v Cannes – zcela zaslouženě. Anora je mladá atraktivní striptérka a příležitostná prostitutka, kterou si zdánlivě neomezenými zdroji a nespoutanou osobností získá mladý syn ruského oligarchy Ivan. Když jí nabídne, že se vezmou, šílenou nabídku přijme s nadějí, že má šanci nejen na život v luxusu, ale i v objetí lásky. Záhy se ovšem do situace vloží Ivanovi rodiče, kteří chtějí svazek okamžitě anulovat.

Anora si dokonale hraje s divákovým očekáváním, když v rámci jedné scény dokáže přejít z bizarní komedie do krutého dramatu. A zatímco se královsky bavíme, jakoby mimoděk u nás buduje empatii vůči hrdince i dalším pošramoceným postavám, jež nás i přes počáteční předsudky přesvědčí o své hodnotě. Snad ji dokážou časem rozeznat i ony samy.