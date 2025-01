Je Stargate plivanec do Muskovy tváře? A posílí čínský průlom americké úsilí v oblasti umělé inteligence?

V jejím vývoji Američané už dnes díky své dravé technologické scéně a fungujícímu kapitálovému trhu dominují a svou pozici si hodlají udržet, přičemž konkurentem jim je Čína, bohužel ne Evropa. Projekt Stargate má podle Trumpa AI nadvládu USA uchovat.

Je tam ovšem řada ale… A nejde zdaleka jen o diskutovanou čínskou aplikaci DeepSeek, která údajně dokáže výkonnou AI doručit za mnohem menší náklady než američtí obři. Není také třeba vůbec jasné, zda společnosti, které se na Stargate mají podílet, disponují dostatkem peněz. Speciálně u společnosti Oracle, která je sice slavná, ale vedle obrů jako Google nebo Amazon maličká, a u investičního fondu SoftBank panují pochybnosti o tom, jak nadité peněženky mají.

Foto: Microsoft / CzechCrunch / Depositphotos Šéf OpenAI Sam Altman

Ostatně zaútočil na ně Trumpův miliardářský souputník Elon Musk, který na své sociální síti X poukázal, že jsou bez peněz. Speciálně pro něj je Stargate tak trochu Trumpův plivanec do tváře – on sám se také snaží vyvíjet umělou inteligenci, od investorů na ni vybírá miliardy dolarů a OpenAI otevřeně kritizuje a považuje za svou konkurenci.

No a teď se prezident, kterému ke zvolení pomohl čtvrt miliardou dolarů, v jeho očích spolčí s těmi, jimiž on sám pohrdá. To, co se kolem Stargate strhlo na „Xku“ mezi jím a šéfem OpenAI Samem Altmanem, už ve finále připomínalo jen přehlídku zoufalých výkřiků, které soutěžily v tom, kdo se víc zavděčí Trumpovi.

O detailech projektu Stargate přitom víme jen málo. Výhodou Trumpa ovšem je, že slibuje něco, co by nejspíš vznikalo tak jako tak – rozvoj datacenter velkými technologickými firmami je něco, co už dávno probíhá. V důsledku mánie kolem čínského startupu DeepSeek úsilí směrem k americké umělé inteligenci spíš jen zesílí, byť možná dozná parametrických změn.

A Trump má navíc i tu výhodu, že na rozdíl od evropských politiků může vykřikovat, že umělá inteligence je budoucnost a že v jejím vývoji nepoleví. Má za sebou totiž nastoupenou řadu technologických lídrů, kteří to dělat chtějí a budou, protože v USA pro to mají dobré podmínky.

Jejich evropští konkurenti si nic takového dovolit nemohou – není tu dost kapitálu ani politická a úřední podpora, zdejší byrokracie je ještě horší než ta, jíž chce škrtat Elon Musk i Donald Trump.

A tak nám nezbývá než se bavit tím, jak se tihle dva egomaniaci dostávají po nástupu do Bílého domu do prvního z řady nevyhnutelných sporů. Jenže to, že Amerika má náskok, který se nejspíš bude dál zvětšovat, ať to se Stargate dopadne jakkoli, se tím nijak nezmění.

Komentář vznikl původně pro stanici ČRo Plus.