Je tak, jak je, a bude tak, jak bude. Tím se chci řídit celý život, říká Petr Kotík z Amazing Places

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sídlíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili Petru Kotíkovi, zakladateli projektu Amazing Places, který vyhledává a zprostředkovává ubytování na atraktivních a nevšedních místech po celé České republice i v zahraničí. Jak dopadly jeho ambice vybudovat evropský basketbalový klub a co vstupuje do jeho života s přibývajícím věkem?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Dříve jsem neusnul před druhou ráno, byl jsem typická sova. Kolem půlnoci mě obvykle napadaly všechny věci, který mám vyřídit. Řekl bych, že s covidem, stářím a přibývajícími nemocemi chodím spát kolem jedenácté večer. V průměru spím zhruba sedm až osm hodin. Teď je pro mě ale absolutně nejdůležitější kvalita spánku, kterou jsem dřív nemusel vůbec řešit.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Facebook. Stále ještě dělám osobně všechny příspěvky na našem profilu. A protože prakticky neplánuji, tak to mám jako takový denní rituál mezi čištěním zubů a instantní kávou.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Nikdy dříve jsem si nemyslel, že to bude právě Gmail, Kalendář Google, méně častěji Basecamp, který byl pro nás dříve naprosto zásadní. Nově naopak Datalook, kde sledujeme veškeré naše obchodní aktivity, pořád se sžívám s Raynetem, který je pro nás ve firmě životně důležitý, relativně krátce to je i WA. Samozřejmě již zmiňovaný Facebook a Instagram. A protože mám pořád představu, jak správně žít zdravě, tak i aplikaci Zdraví od Applu.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

MacBook Air a stejně intenzivně pracuji i na telefonu iPhone 13. Už dávno to není jenom o telefonování nebo posílání SMS zpráv.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Džíny, většinou od Dieselu. Nemusím je zkoušet, prostě přijdu do obchodu, mají tam „moji“ velikost, vezmu je a jdu. Nesnáším zkoušení. K tomu triko, většinou černé, a sako.

Foto: Amazing Places Petr Kotík, zakladatel portálu Amazing Places

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Dříve jsem nosil Campery, ale jak se mi rozplácla noha, tak už je nevyrábějí v mé velikosti. A hlavně mi ty „placky“ nedělaly dobře. Takže jsem objevil od Adidasu obuv Ultraboost a prakticky nechodím v ničem jiném. Jenom střídám barvy.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

Notebook, nabíječka na mobil, prášky na tlak, brýle a čipová karta.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Je to tak jednoduchý příběh s jednouchou životní pravdou, kterou se hlavní hrdina celý život řídí, že mě to často inspiruje. Většinou mám tendenci věci komplikovat, vysvětlovat a tady to je přesně naopak. Hlavní motto knihy je „Je tak, jak je, a bude tak, jak bude“, to je geniální myšlenka, kterou si chci osvojit pro zbytek mého žití.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Přátelé a Taková moderní rodinka. Asi bych se k nim nevracel, ale mé děti je milují a můžou se na ně dívat stále dokola.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Hodně jsem si ulítával na Dead Can Dance nebo ještě dříve na Nicku Caveovi, Leonardu Cohenovi. Rád jsem si pustil vysloveně esoterickou hudbu, ale protože jsem tím všechny okolo sebe rozčiloval, tak už tento žánr moc neposlouchám. Naopak nakopne mě Deep House a cokoli, co má ty správné „beaty“. Co je zajímavé – a asi to taky souvisí s věkem –, je, že občas vyhledávám i starý český hity, proti kterým jsem se dřív naprosto vymezoval.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Ne.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Chtěl bych si pořídit klasický stylový gramofon, což asi není ta správná odpověď.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Audi A7, už má něco nalítáno, ale je to držák.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Jednou za čas Taro, Gran Fierro, častěji Kampa Café nebo Manifesto.

Jak sis vydělal první peníze?

To vím přesně. Na základní škole jsem prodával takový ty masky à la Fantomas.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Jako student jsem hlídal parkoviště. Nejdelší služba nonstop byla 56 hodin v kuse.

Investuješ?

Se zájmem sleduji svět kryptoměn, ale i když už mi to bylo vysvětlováno mnohokrát, stále tomu nerozumím. Tudíž do nich neinvestuji. I když můj syn Miky mě přesvědčuje, jak je to výhodný. Investuji do firmy a částečně do nemovitostí.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Obklop se schopnějšími lidmi, než jsi ty sám.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Investoval jsem do ženského basketu, kdy jsem chtěl vytvořit evropský klub. Dnes se tomu jenom směju a přemýšlím, jaká byla moje motivace rychle přijít o peníze.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Obrovské množství úspěšných lidí, kterých si vážím. Každý, kdo jde takzvaně s kůží na trh a o něco se snaží. A pak lidé, kteří zrovna na růžích ustláno z různých důvodů nemají a stejně v sobě mají obrovskou sílu a energii.