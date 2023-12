Je to tu. Donald Tusk představí novou polskou vládu, zemi čeká zásadní politická změna

Uložit 0

Téměř dva měsíce po tom, co se v Polsku konaly parlamentní volby, se v zemi ujme moci vláda, jež by měla získat i důvěru poslanců. V jejím čele bude stát bývalý premiér i předseda Evropské rady Donald Tusk, kterého sestavením nového kabinetu pověřili právě poslanci. Je to očekávaný vývoj, který se ovšem pokoušela maximálně zdržet poražená konzervativní strana Právo a spravedlnost, jež Polsko dlouhá léta ovládala. Tuskův návrat totiž znamená zásadní změnu politické orientace. Budoucí premiér by měl o důvěru pro svou vládu požádat ještě dnes.

Rozhodnutí poslanců poslat do čela kabinetu právě Tuska, předsedu strany Občanská platforma, označily agentury AP a Reuters za konec osmiletého vládnutí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) a otevření cesty k nové, proevropsky orientované polské vládě. Prezidentská kancelář po setkání nového premiéra se šéfem státu oznámila, že prezident Andrzej Duda přijme přísahu členů nové vlády ve středu. Tuskovi jako novému polskému premiérovi už poblahopřála předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

PiS sice v polovině října získala v parlamentních volbách nejvíce hlasů, ale přišla o většinu v parlamentu. Prezident Andrzej Duda, spojenec PiS, přesto pověřil úkolem sestavit novou vládu dosavadního premiéra Mateusze Morawieckého. Jeho vláda ale včera nezískala důvěru, a tak – v souladu s polskou ústavou – přešel výběr nového premiéra do rukou Sejmu, tedy dolní komory polského parlamentu.

„Chci poděkovat Polkám a Polákům. Děkuji Polsko, je to opravdu nádherný den. Ne pro mne, ale pro všechny, kteří dlouhá léta věřili, že ještě bude líp a že zaženeme temnotu a zlo. Díky vám se to stalo,“ řekl Tusk, který bude stát v čele vlády složené z koalice několika stran.

Tusk včera také ironicky poděkoval i zástupcům PiS za to, že svou politikou probudili miliony Poláků, kteří je nakonec odstranili od moci. S nápravou křivd se začne hned, slíbil. Před volbami panovala u našeho severního souseda vypjatá atmosféra, politická témata často rozdělovala i jednotlivé členy rodin, popsal tehdy v rozhovoru pro CzechCrunch bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku Petr Vavrouška.

Včerejší jednání Sejmu se ale neobešlo bez kontroverzní, vůdce PiS Jaroslaw Kaczyński například obvinil Tuska, že je „německý agent“. Maršálek Sejmu Szymon Holownia se za takové chování omluvil, ostatně již dříve Kaczyńskému vzkázal, že prohrávat se musí umět. Mezi Kaczyńským a Tuskem panuje dlouholetá rivalita, Kaczyński obviňuje Tuska z morální odpovědnosti za smrt jeho dvojčete, tehdejšího prezidenta Lecha Kaczyńského, který zahynul při pádu letadla u ruského Smolenska v roce 2010, kdy byl Tusk premiérem.

V předvolební kampani sliboval Donald Tusk mimo jiné vyšší slevy na dani z příjmů, placenou dovolenou pro živnostníky, zlepšení zdravotního pojištění i vyšší mzdy učitelům. Sliboval rovněž liberalizaci zákona, který nyní ženám fakticky zakazuje podstoupit potrat. Stejně tak chce dosáhnout rychlé dohody s Bruselem ohledně výplaty 36 miliard eur, které jsou pro Polsko vyhrazeny v covidovém Fondu obnovy Evropské unie. Evropská komise prostředky zadržuje kvůli pochybnostem o kvalitě právního státu v Polsku.

Tusk byl premiérem už v letech 2007 až 2014, pak jako předseda Evropské rady předsedal summitům Evropské unie. Ve volební kampani slíbil napravit vztahy s Bruselem, který kvůli pochybám o právním státu v Polsku za vlád PiS, označovaných západními médii za nacionalistické a populistické, zablokoval Varšavě miliardy eur z fondů EU.

V rámci Evropy si vysloužil pověst schopného a obratného řečníka se zálibou v obrazných přirovnáních. Například ohledně brexitu varoval, že „na stole nebude žádný dort pro nikoho, jenom ocet a sůl“. A s pověstí vynikajícího řečníka, zvyklého na veřejná shromáždění, po svém návratu do Polska pozdvihl polskou opozici z dlouholetého propadu.

S přispěním ČTK