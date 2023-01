Je to umění, když kreslí počítač a umělá inteligence? Experti zkusí najít odpovědi v online debatě

Je to bezmála deset let, co Martin Pošta založil s kamarády festival Signal. Cílem byla propagace práce se světlem a moderních forem umění. Dnes je z toho jedna z největších a nejznámějších uměleckých přehlídek. Anna Pulkertová zase dlouhodobě sleduje uměleckou scénu a jako art manažerka J&T Banky radí a pomáhá klientům a patnerům známé finanční skupiny s budováním sbírek a investováním do umění. Teď se cesty obou propojí – ve čtvrtek 5. ledna od 18 hodin vystoupí na online panelové debatě CzechCrunche.

Téma diskuze bude hodně aktuální a pro někoho i kontroverzní: Jak se umění vypořádává s nástupem umělé inteligence a vůbec vlivem moderních technologií a jaký je vztah mezi digitálním a tradičním uměním. Důvod, proč jsme zvolili tuto oblast, je nasnadě – v roce 2022 upoutaly velkou pozornost grafické digitální nástroje DALL-E, Midjourney a Stable Diffusion, které dokážou s pomocí umělé inteligence převádět text do výtvarných děl.

Na CzechCrunchi jsme k tomu dokonce uspořádali ve spolupráci se startupem Virtury virtuální výstavu. Na té jsou do čtvrteční půlnoci k vidění dvě desítky obrázků, které vytvořily zmíněné digitální platformy na základě pokynů (tzv. promptů) jednak od členů našeho týmu, jednak od našich čtenářů a fanoušků. Jejich společným jmenovatelem je motto Česko budoucnosti. Každý to ale pojal po svém, jak se můžete přesvědčit.

Výstava měla upozornit na to, jakých pokroků se už podařilo při vývoji umělé inteligence dosáhnout, ale také zvednout otázku vztahu umění s moderními technologiemi, vztahu zástupců tradičního uměleckého světa k jeho progresivnějším formám a vůbec dilematu, zda se ještě dá hovořit o umění, když dílo vytváří počítač. Anna Pulkertová i Martin Pošta jsou přesně těmi experty, kteří k těmto úvahám mají co říct. Ptát se jich bude redaktor CzechCrunche a moderátor podcastu Weekly Jirka Svoboda.

Online debata začne dnes (ve čtvrtek 5. ledna) v 18 hodin přímo v prostředí naší virtuální výstavy. Pro její navštívení není potřeba nic než připojení k internetu. Výstava je situována do naší redakce, kterou jsme s pomocí mágů z Virtury digitálně nasnímali a umístili do ní vybraná díla.

Pro sledování online přenosu stačí kliknout při prohlížení na ikonu televize ve spodní liště a automaticky budete přeneseni před obrazovku v naší lobby, kde budete moci debatu s názvem Umění a pixely sledovat a ovládat. Zároveň bude k dispozici i na našem kanálu na YouTube.

A protože opakování je matkou moudrosti, tak online debata s Annou Pulkertovou a Martinem Poštou začne v 18 hodin a potrvá zhruba hodinu. Výstavu samotnou můžete navštívit do čtvrteční půlnoci, do kalendáře si událost, aby vám neutekla, můžete přidat jednoduše zde.