Midjourney a DALL-E stvořily Česko budoucnosti. Projděte si unikátní výstavu, která vznikla i díky vám

Nový rok lze přivítat různě. Jednou z možností je zajít do redakce CzechCrunche, kde jsme pro vás připravili speciální výstavu o tom, jak by mohlo vypadat Česko za pár (nejspíš desítek) let. Ale pozor, abyste zjistili, jak to u nás vypadá a zároveň si prohlédli na dvě desítky děl jak od členů našeho týmu, tak od vás, našich čtenářů, nemusíte nikam fyzicky chodit – výstava je virtuální a vše běží online. Vítejte v budoucnosti, kde mohou být umělci všichni. I díky umělé inteligenci.

Jedním z fenoménů právě skončeného roku 2022 bylo rozšíření umělé inteligence do kreativních činností. Hodně pozornosti získaly nástroje DALL-E, Midjourney nebo Stable Diffusion, které dokáží převádět text do obrázků. Každý funguje na podobném principu – člověk napíše slovní zadání a počítač poháněný umělou inteligencí na jeho základě maluje.

Samozřejmě platí, že čím jasnější a přesnější je zadání (anglicky prompt), tím lepší bývá výsledek. To mimochodem pomáhá odpovědět na častou otázku, jestli umělá inteligence sebere lidem práci. Minimálně tato ne, ta jim práci spíš usnadní. Platí to i pro kreativní obory, kde je klíčová vize a myšlenka, počítač ji pak už jen zhmotní. A dobře to je vidět i na naší výstavě, kde si u každého díla můžete rozkliknout, jaké dostal ten který nástroj zadání, tomu pak odpovídá i výsledek. Výstavu navštívíte kliknutím na tento odkaz.

Zadání jsou u každého díla jiná, jejich volným spojovníkem je ale Česko budoucnosti. Takové téma uchopené s pomocí moderních technologií je na začátku nového roku 2023 mimořádně aktuální – skončený rok 2022 byl plný výzev a kritických okamžiků, které nám všem ukázaly, jak důležité je hledět do budoucnosti a být na ni připravený. A zároveň znovu připomněl sílu moderních technologií, jež pomáhají snižovat spotřebu energií, porážet nepřítele na bojišti i šetřit peníze, ve vývoji umělé inteligence navíc patří Česko ke světové špičce.

Na výstavu lze pohlížet ještě jedním způsobem – třeba jako na malý impuls k debatě o tom, kam a proč jdeme. Ambiciózní, inspirativní vize české budoucnosti je totiž něco, co by mohlo pomoct zahloubit příkopy ve společnosti, které jsou v posledních letech výraznější a pro budoucí prosperitu země představují velké nebezpečí.

Samotná virtuální výstava vznikla jako výsledek úsilí vás, našich čtenářů, kteří jste poslali své výtvory, členů celého týmu CzechCrunche a společnosti Virtury. Ta se specializuje na tvorbu 3D prohlídek a jednu takovou nasnímala i v naší redakcí. Následně na stěny či okna umístila bezmála dvě desítky obrázků, které jsme zařadili do finálového výběru.

Výstava poběží do čtvrtka 5. ledna, kdy ji zakončíme v 18 hodin online debatou na téma digitální umění a vztah umění a moderních technologií vůbec. Zúčastní se jí Anna Pulkertová, art manažerka J&T Banky, nebo Martin Pošta z festivalu Signal a bude možné ji sledovat přímo v 3D prostředí naší redakce. Dostanete se na ni tak, že při prohlídce kliknete na ikonu televize ve spodní liště, která vás přenese do našeho lobby s velkoformátovou obrazovkou. Zatím na ní najdete aspoň pro představu jednu z našich starších online konferencí.