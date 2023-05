Jeden z nejlepších sci-fi seriálů devadesátek se vrací. Příběh stanice Babylon 5 rozšíří animovaný film

Devadesátá léta byla sci-fi seriálům zaslíbená. V čele futuristických vizí lidstva se vesmírem řítila hvězdná loď Enterprise ze Star Treku: Nové generace. Její úspěch přichystal scénu pro odbočku jménem Hluboký vesmír devět. V hyperprostorové stopě předchůdců letěl Voyager. Komu Star Trek nic moc neříkal, mohl odhalovat mimozemské konspirace i taje nadpřirozena v Aktech X. Strach už svou znělkou vyvolávaly Krajní meze. Na výpravu skrz šapa’áj se chystal tým SG-1 z Hvězdné brány. A pak tu byl Babylon 5 – a opět bude.

V záplavě všech těch fantastických seriálů je dnes možná trochu zapomenutý. Jenže Babylon 5 byl ve své době kosmický úkaz. Tehdejší diváci byli zvyklí každý týden sledovat epizodu, která odvyprávěla svůj příběh a za sedm dní vše začalo (a skončilo) nanovo. A tak dále až do konce sezony. Ale najednou se zjevil dospělý a vážný seriál, který sice tu a tam odbočil k jednorázovému dílu, ale jinak vyprávěl souvislý příběh o diplomatické stanici ve vesmíru, kde vládne ten nejkřehčí mír. A události z dílu prvního rezonovaly i v epizodě poslední.

Teď, třicet let po své premiéře, se Babylon 5 vrací v podobě animovaného filmu. A s ním původní tvůrce Joseph Michael Straczynski – který pracoval i na prvním marvelovském Thorovi, upírském Underworldu, seriálu Sense8 či na komiksech se Supermanem – a většina představitelů hlavních hrdinů. Chystaný snímek Babylon 5: The Road Home je produkovaný studiem Warner Bros. Animation, premiéru by měl mít už v létě a naváže na příběh vyprávěný napříč pěti sezonami seriálu, ve spin-offové sérii a v půltuctu hraných filmů.

Pokud nepatříte k těm šťastlivcům, kteří kolem roku 2000 první dvě řady Babylonu 5 a pilotní film sledovali i na českých obrazovkách s domácím dabingem, možná vás ta zpráva tolik nezasáhne. Ale jestli jste aspoň trochu fanoušky science fiction, měli byste alokovat více energie do senzorů a zpozornět. Babylon 5 totiž patří k nejoceňovanějším vědeckofantastickým sériím vůbec.

Posbíral několik nejprestižnějších žánrových cen Hugo a Saturn, a to jak za jednotlivé epizody, tak se svou finálovou řadou coby nejlepší sci-fi seriál roku 1998. Zaujal navíc nejen scénářem. Jeho triky samozřejmě na současného diváka působí úsměvně, ale ve své době sklízel ovace za inovátorské 3D animace vesmírných lodí a soubojů. Několikrát usiloval o televizní ocenění Emmy, právě nominaci za nejlepší vizuální efekty proměnil.

Průkopnický byl ale i třeba v zapojení internetu. V době influencerů a sociálních sítí to nemůže překvapit, ale v devadesátkách byla propagace seriálu na tehdejších diskuzních fórech něčím nevídaným. Stejně tak přímé zapojení J. M. Straczynského do povídání s příznivci a diváky. A když je řeč o fanoušcích, i těm se seriál z produkce Warner Bros. líbil. A stále líbí, jak ukazují čísla na IMDB.

Babylon 5 se na mezinárodní filmové databázi může pyšnit 8,4 body z deseti. Tolik má extrémně povedený a oceňovaný Andor ze Star Wars. Divácky přístupnější a populárnější Mandalorian má jen o tři desetiny víc. Babylon 5 navíc obstál i ve zkoušce se svou dobovou konkurencí, je jen těsně pod nejlépe hodnoceným startrekovským seriálem Nová generace. A o pár desetinek překonává Star Trek: Hluboký vesmír devět. Právě s ním přitom Babylon 5 mnoho spojuje.

Oba seriály se na obrazovkách představily počátkem roku 1993. Oba se odehrávají na futuristické vesmírné stanici, která má být místem střetávání různých kultur, ale stane se středobodem střetu válečného. Oba se odklonily od běžné televizní tvorby dílů s uzavřeným příběhem směrem k dlouhodobějšímu vyprávění. A oba vsadily na silné postavy, které se vryly do paměti víc než výstřel fotonového torpéda do nepřátelského hvězdoletu.

Autor Babylonu 5 dokonce studio Paramount, které Hluboký vesmír produkovalo, v minulosti se svým konceptem oslovil. Tehdejší vedení nepřesvědčil, přesto zakrátko přišlo s vlastním seriálem podobného ražení… Straczynski už před mnoha lety prohlásil, že si je jistý, že samotní tvůrci seriálu jeho dílo neplagiarizovali. Ale současně zmínil podezření, že Paramount prezentaci Babylonu 5 využil k ovlivnění jejich tvorby. K soudu nicméně Straczynski a Warner Bros. nikdy konkurenci netlačili. Prý z obav, že by to negativně ovlivnilo oba seriály.

Nový film, staří známí, ale i reboot seriálu

Podobností navíc s přibývajícími epizodami ubývalo a oba seriály se vydaly po svých trajektoriích. Babylon 5 vsadil na přece jen syrovější vizi budoucnosti, než jakou nabídl na poměry Star Treku někdy sice až překvapivě temný, ale přesto utopistický Hluboký vesmír devět. Příběh o politikaření a hrozbě války v Babylonu 5 – číslovka ve jméně odkazuje na výrobní pořadí stanice, předchozí čtyři nepotkal nijak příznivý osud… – pak po 110 epizodách v roce 1998 skončil.

Následovalo několik filmů, ještě jedna spin-offová seriálová odbočka a několik komiksů a knih, patnáct let ale Babylon 5 do kosmu žádné signály nevysílal. Až předloni se jako loď z hyperprostoru vynořila zpráva, že televizní stanice CW pracuje na rebootu. Fantastickou novinku bohužel trochu mírní fakt, že produkce CW mívá kolísavou kvalitu. Nadšení fanoušků také ochlazují informace, že práce na nové verzi původního díla se neustále odkládají.

O to příjemnější pak bylo málokým očekávané odhalení animovaného filmu Babylon 5: The Road Home. Na ten už před týdnem sám Straczynski tajnůstkářsky lákal na Twitteru, následně jej exkluzivně představil magazín The Hollywood Reporter spolu s oznámením velkých návratů. Opět tak promluví charismatický kapitán John Sheridan v podání Bruce Boxleitnera nebo navenek žoviální, ale trpící ambasador Londo Mollari s hlasem Petera Jurasika. Oba herci se mimochodem v roce 1982 potkali ve sci-fi klasice Tron.

Doprovodí je další známé postavy Babylonu 5 s původními herci, fanoušci si vzpomenou třeba na telepatku Lytu Alexanderovou nebo asistenta Lenniera. Nové představitele nicméně museli tvůrci hledat pro některé z diváky nejmilovanějších postav. Představitelé mimozemské diplomatky Delenn, šéfa bezpečnosti Michaela Garibaldiho, osudem zkoušeného G’Kara nebo doktora Stephena Franklina už zemřeli.

Snad i se vzpomínkou na ně proto Straczynski novinku popisuje jako „srdečný a milostný dopis“ oblíbenému dílu. Ale také jako film, který bude „nespoutaný, upřímný, nezastavitelný, zábavný a překračující čas a prostor“. Tedy přesně takový, jaký byl původní Babylon 5. „A pokud se filmu povede dobře, velmi pravděpodobně se dočkáme dalších,“ uzavřel Straczynski.