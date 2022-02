Očekávaná fúze mezi českým Avastem a americkou společností NortonLifeLock je blíže, než se předpokládalo. Jeden z největších obchodů tuzemské historie – transakce za téměř 200 miliard korun – se má dokončit ještě tento měsíc, konkrétně 24. února. Původně se očekávalo, že se fúze, která dá v kyberbezpečnostním světě vzniknout novému obřímu hráči, zkompletuje až někdy v polovině tohoto roku.

Významná kapitola české byznysové historie se rozepsala loni v srpnu, kdy se veřejnost o spojení firem Avast a NortonLifeLock dozvěděla poprvé. Americký konkurent tehdy oznámil, že za společnost vedenou Ondřejem Vlčkem zaplatí až 8,6 miliardy dolarů, tedy v přepočtu podle tehdejšího kurzu zhruba 186 miliard korun. Pak už se čekalo, než obchod odsouhlasí akcionáři a orazítkují antimonopolní úřady.

V polovině loňského listopadu schválili prodej firmy do amerických rukou akcionáři Avastu, jež tak navázali na stejné rozhodnutí akcionářů druhé strany. Poté začaly obchod schvalovat i antimonopolní úřady většiny zemí, ve kterých mají obě společnosti významnější pozici. Jak podotýká deník E15, stále ještě chybí posvěcení úřadů například z Německa, Španělska a Velké Británie.

To ale nezabránilo úpravě časového plánu, kdy by se měla transakce dokončit. Podle informací, které Avast publikoval ve své webové sekci pro investory, má ke zkompletování dojít 24. února s tím, že o den později by měly z kapitálového trhu zmizet akcie české firmy, a naopak se na americké burze Nasdaq objevit akcie nové, tentokrát ale už společného podniku. Nový název však Avast zatím nijak nekomentuje.

Šéf českého antivirového obra, který mimo jiné koncem loňského roku posílil a koupil startup Evernym zabývající se ochranou osobních dat, původně předpokládal, že dokončení transakce proběhne zhruba za deset měsíců od oznámení fúze, což vychází na polovinu tohoto roku. Obě firmy ale dodávají, že časový plán není fixní a kvůli vnějším okolnostem se může měnit.

Jakmile ke spojení dojde, nová společnost se zařadí mezi dvacet největších softwarových kolosů světa. Ondřej Vlček by se pak měl stát prezidentem sloučené firmy, přičemž v jejích orgánech by měl figurovat i jeden ze zakladatelů Avastu Pavel Baudiš, který jej v roce 1998 rozjel s Eduardem Kučerou. Nová antivirová a bezpečnostní společnost by měla své služby poskytovat více než 500 milionům uživatelů.

Zdá se tak, že letošní únor bude pro český byznys velmi zásadní. Je tomu totiž sotva pár dní, co český startup Productboard Huberta Palána a Daniela Hejla ohlásil další investici, díky níž se stal druhým tuzemským jednorožcem, tedy firmou s hodnotou přes jednu miliardu dolarů, a doplnil tak ve stáji online supermarket Rohlik.cz Tomáše Čupra.