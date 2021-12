Českého antivirového obra Avast čeká v následujících několika měsících historické spojení s americkou společností NortonLifeLock. Že by to ale ovlivňovalo jeho aktivitu na trhu, se říci nedá. Důkazem toho je nový obchod, v rámci kterého firma pod vedením Ondřeje Vlčka kupuje americký startup Evernym, který provozuje digitální peněženku pro ochranu osobních dat.

Akvizice by měla být zkompletována v polovině prosince, přičemž produkty založené na technologii Evernymu má Avast začít nabízet během příštího roku. Žádná ze stran výši transakce nekomentovala, důvod je nicméně zřejmý – jak uvádí šéf firmy Ondřej Vlček, za akvizicí amerického startupu stojí vize realizace digitálního světa, kde jsou přenosné a decentralizované identity dostupné univerzálně a pro všechny.

„Představujeme si model, v němž mají uživatelé digitální identitu pod kontrolou. Mohou si vybrat, jak, kdy a s kým ji budou sdílet. Zasloužíme si digitální svobodu, ale svobodu nelze mít bez důvěry. Proto je pro nás zásadní, abychom mohli důvěřovat tomu, že lidé jsou ti, za které se na internetu vydávají – a také tomu, že tak mohou učinit, aniž by museli zbytečně odhalovat své osobní údaje,“ píše Avast na svém blogu.

K tomu má sloužit právě know-how a technologie lidí z Evernymu. Firma si totiž zakládá na tom, aby osobní údaje uživatelů zůstávaly mimo centralizované databáze. Její technologie jsou ostatně i základem cestovního pasu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a je také základem řešení MemberPass společnosti Bonifii pro komunitní finanční instituce.

Avast mimo jiné smysl této akvizice zdůrazňuje i na několika zajímavých číslech. Podle jeho statistických odhadů se má ročně ztratit více než sedmatřicet miliard záznamů – od běžných kontaktních údajů až po silně soukromé informace o zdravotním stavu. Podvody s identitou pak ve světě způsobují ztráty pohybující se na úrovni 700 miliard dolarů, přičemž podvody s kartami vychází až na 35 miliard dolarů.

Ondřej Vlček, šéf Avastu Foto: NRV

Vlčkova firma ostatně problémy se zneužíváním dat v minulosti již řešila, a to v souvislosti s dceřinou společností Jumpshot. Tu Avast koupil v roce 2013, kdy vyvíjela optimalizační nástroj na čištění počítačů (byznys s analýzami dat začala dělat až o dva roky později). Magazíny Motherboard a PCmag přišly na způsob, jak lze anonymizovaná data Jumpshotu o více než 100 milionech lidí vzít, porovnat s jinou databází a díky tomu se dostat i k informacím o konkrétních uživatelích. Avast pak firmu prakticky hned zavřel.

Díky zahrnutí Evernymu pod svá křídla to chce česká společnost, která se proslavila pro své antivirové programy, změnit. Jak konkrétně se to ale projeví, je zatím neznámé. Pro Avast jde nicméně o velký krok vpřed, jenž zčásti navazuje na novu posilu do firemní divize zastřešující digitální identitu. Nedávno tam totiž přišel Charlie Walton, který dříve působil ve společnosti Mastercard.

V průběhu příštího roku ovšem Avast čekají ještě větší změny, v rámci kterých se spojí s americkým gigantem NortonLifeLock. Ten za něj zaplatí v přepočtu skoro 200 miliard korun. V listopadu pak této transakci, jež patří k největším v historii českého byznysu, dali akcionáři zelenou. V kyberbezpečnostním světě tak vznikne nový hráč s obřím přesahem.