Jeden z prvních českých carsharingů míří do likvidace. Vozy AJO zmizí z ulic Prahy i Brna

„Dnes zasílám neradostnou zprávu.“ Tak začíná e-mail, který včera rozeslal klientům carsharingové společnosti AJO její šéf Jaromír Klimek. Ve své zprávě uvedl, že firma Klimek Motion, která je provozovatelem AJO carsharing, vstupuje k 1. prosinci do likvidace a své služby tak přestane poskytovat koncem tohoto měsíce. Za důvod označil finanční obtíže a nejisté výhledy do budoucna.

Jaromír Klimek založil AJO v roce 2013, kdy se přeorientoval z podnikání v oblasti jedniček a nul do hmatatelného světa. Původně brněnský startup začal v roce 2016 hledat investici, k čemuž mimo jiné využil i platformu Fundlift, kde z požadovaných tří milionů získal milionů dokonce pět, a to od 201 investorů. Carsharingovou společnost tehdy navíc podpořilo i Jihomoravské inovační centrum, díky čemuž se celkově nabraná částka vyšplhala na sedm milionů korun.

I díky tomu mohla společnost expandovat a po Brně nabídnout své služby také v Praze. Jaromír Klimek tehdy pro Business Info řekl: „V roce 2010 jezdila po českých ulicích celkem čtyři sdílená auta. Nyní je jich kolem 300, přičemž potenciál českého trhu v nejbližších letech je několik tisíc sdílených aut.“

Jenže carsharing u nás cestu růžemi rozhodně vystlanou neměl a nemá. Do černých čísel se podařilo dostat jen některým službám, Škoda musela zaříznout svůj projekt studentských sdílených vozů Uniqway a Anytime oznámilo své stažení z Brna.

A podle představ se nedařilo ani AJO. Jak Klimek v e-mailu vysvětlil, rozhodnutí službu ukončit nebylo jednoduché. „Nakonec jej podpořili společníci, kteří mají ve společnosti více než 90 % hlasů,“ oznámil.

Zároveň také vyjmenoval některé z důvodů tohoto rozhodnutí, mezi které zahrnul neradostné ekonomické okolnosti posledních let a komplikovaný výhled do budoucna. Závěrem pak klientům doporučil využít coby alternativu AJO carsharingu některé z konkurentů, konkrétně Car4Way a Autonapůl.

Poslední jmenovaný ve svém prohlášení oznámil, že někdejším uživatelům AJO carsharing nabídne zvýhodněnou nabídku pro registraci, kdy za splnění stanovených podmínek nebudou muset platit kauci.

„V Autonapůl se teď hlavně snažíme pomoct dřívějším sdílníkům AJO s co nejhladším přechodem do velmi podobně nastaveného systému, aby mohli využívat sdílená auta, jak byli doposud zvyklí. Pro každoročně velmi vytíženou vánoční sezónu aktuálně připravujeme posílení flotily o dalších deset vozů a věříme, že dokážeme uspokojit i takto zvýšenou poptávku po sdílených autech,“ uvedl ředitel Autonapůl Michal Šimoník. Jaromír Klimek na dotazy zaslané CzechCrunchem do vydání tohoto textu nezareagoval.